Разрушительная атака Netflix на VPN оставила без фильмов легальных пользователей по всему миру

Санкции против невиновных

Популярный онлайн-кинотеатр Netflix ужесточил меры по борьбе с обходом подписчиками региональных ограничений. Попытка стриминговой платформы ублажить правообладателей обернулась для добросовестных пользователей потерей доступа к большей части фильмотеки сервиса. Точное количество жертв неизвестно, но, по сообщению TorrentFreak, их число может достигать нескольких сотен тысяч.

Netflix, как и многие другие интернет-кинотеатры, предлагает к просмотру отличающиеся наборы фильмов и сериалов в разных странах мира. Доступно ли конкретное кино или шоу на определенной территории, зависит от наличия договоренностей между стриминговой площадкой и структурой, владеющей правом на показ этого видеоконтента в данной стране.

Некоторые из подписчиков отказываются довольствоваться предложенным и прибегают к различным уловкам, которые позволяют смотреть недоступные видео. Для этого используются коммерческие прокси-серверы и VPN-сервисы. Последние нередко подчеркивают возможность просмотра Netflix из любой страны.

Netflix усилил блокировки VPN и взялся за домашние IP-адреса

Такое положение вещей не устраивает правообладателей, и они различными путями оказывают давление на Netflix, пытаясь окончательно запретить подписчикам смотреть видео, предназначенное для других стран.

Игра в «кошки-мышки» продолжительностью в шесть лет

Netflix пытается пресечь использование абонентами VPN и прокси с 2015 г. Однако провайдеры услуг VPN неизменно находят возможности для обхода введенных стриминговой площадкой ограничений. Как именно, сервисы не сообщают, однако, по информации Ars Technica, есть как минимум один сравнительно простой способ – постоянно приобретать все новые и новые IP-адреса, связь которых с VPN еще не была установлена, и раздавать их пользователям. Такой адрес может прожить несколько дней, недель или даже месяцев, пока не будет внесен Netflix в «черный список».

Как отмечает Ars Technica, некоторые VPN-сервисы используют несколько иную тактику, более эффективную. Они арендуют IP-адреса у интернет-провайдеров. Такие адреса ассоциируются у Netflix с обычными домашними пользователями и в общем случае не вызывают подозрений.

Однако в последнее время социальные сети, в том числе популярную дискуссионную площадку Reddit, заполонили жалобы платных подписчиков Netflix на резкое сокращение числа доступных к просмотру фильмов, причем без видимой на то причины. Пользователи отмечают, что их фильмотека ограничена практически исключительно материалами Neftlix собственного производства (Netflix Original).

Представитель коммерческого VPN-сервиса WeVPN рассказал TorrentFreak, что Netflix начал заносить в свой «черный список» IP-адреса домашних пользователей. В результате причитающегося доступа к видео лишились не только предприимчивые «VPN-путешественники», но и множество совершенно непричастных к этому подписчиков.

Стоит отметить, что раньше кара за использование VPN со стороны Netflix была значительно более суровой – IP-адрес полностью блокировался платформой и пользователь вообще не мог войти в свою учетную запись.

Масштаб урона и реакция Netflix

По данным WeVPN, число пользователей, пострадавших от «ковровой блокировки», исчисляется сотнями тысяч, однако полностью достоверная информация на этот счет отсутствует.

Некоторые посетители Reddit испытывают проблемы с доступом к коллекции фильмов через домашний Wi-Fi, а при подключении по мобильной сети фильмотека приходит в норму. Другой пользователь с похожей проблемой обратился в Netflix посредством соцсети Twitter, в ответ получив предложение пообщаться с техподдержкой своего интернет-провайдера.

Наиболее технически-подкованные подписчики стримингового сервиса находят решение проблемы самостоятельно. Например, один из рецептов «починки» Netflix заключается в том, чтобы отказаться от аренды IP-адреса, выдаваемого DHCP-сервером провайдера, и получить новый – это, как отмечают посетители Reddit, часто помогает.

Тем временем VPN-сервисы продолжают искать пути обхода блокировок. WeVPN, CyberGhost и Private Internet Access заявили TorrentFreak, что уже справились с этой задачей.

Представитель стриминговой сервиса заявил изданию, что компания не ограничивает доступ пользователей VPN и прокси ко всему контенту – фильмы и сериалы, созданные по заказу платформы по-прежнему можно посмотреть. В Netflix сообщают, что в настоящее время работают с подписчиками, которые были случайно затронуты блокировками.

Netflix в России

Американский сервис Netflix был создан в 1999 г. Он занимается продажей видео по запросу пользователя, которое можно просмотреть, не скачивая на собственный компьютер. По состоянию на июль 2021 г. пользователями сервиса являются 209 млн человек.

В Россию Netflix пришел еще в 2016 г., однако на тот момент не имел в своей библиотеке контента на русском языке. Интерфейс стриминговой платформы также не был переведен на государственный язык.

В октябре 2020 г. заработала русскоязычная версия сервиса. Также пользователям было обещано, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals, а также несколько тысяч фильмов и сериалов.

О подготовке к запуску русской версии Netflix, как сообщал CNews, стало известно в начале сентября 2020 г. Российским партнером сервиса выступила компания «Национальная медиа группа» (НМГ), один из крупнейших медиахолдингов в России. Она основана в феврале 2008 г. и на момент публикации материала она была, помимо прочего, совладельцем «СТС медиа» (доля 49%), «Первого канала» (29%), «Пятого канала» (72,4%) и РЕН ТВ (82%). Условия подписанного соглашения включали перевод интерфейса сервиса на русский, разработку тарифной сетки в рублях и наращивание объемов контента с дублированным переводом и субтитрами.

К концу 2019 г. Netflix не обладал значительным охватом российского рынка – по информации Telecom Daily, он удерживал лишь четырехпроцентную долю. Однако к концу марта 2021 г. сервису удалось увеличить данный показатель более чем вдвое – до 9,1%. Тем не менее, он по-прежнему уступает отечественным Okko, «Кинопоиску HD» и Ivi.