В России появился сотовый тариф без абонентской платы и с бесплатными звонками

«Мегафон» открыл для подключения тариф «Первый семейный», в котором сделал все звонки бесплатными между членами группы «Моя семья». В нее можно включить до 11 человек. Каждый член группы может бесплатно пользоваться популярными мессенджерами и ежемесячно получает в подарок 1 ГБ трафика. Абонентской платы на тарифе нет, но есть высокие цены за минуту разговора с абонентами, не входящими в группу «Моя семья». В домашнем регионе минута разговора обойдется минимум в 2 руб.

Бесплатный тариф «Мегафона»

Оператор «Мегафон» сообщил CNews о появлении в России тарифа «Первый семейный». Он позволяет общаться бесплатно с членами семьи и близкими людьми даже при отрицательном балансе. Абонентской платы на тарифе как таковой нет.

Тариф также включает возможность бесплатного общения в месседжерах. Трафик, потребляемый ими, не будет учитываться. По условиям тарифа, каждому абоненту также предоставляется 1 ГБ интернет-трафика, который можно расходовать на любые веб-сайты и сервисы, кроме мессенджеров, поскольку они бесплатны.

Безлимитные звонки на новом тарифе «Мегафона» и получение 1 ГБ трафика возможны только между людьми, объединенными в семейную группу. Для ее создания сперва нужно подключить услугу «Моя семья» (она бесплатна),

Каждая такая группа может включать в себя до 11 человек, включая организатора, создавшего ее. Ему будет доступен ряд привилегий, в том числе возможно контроля баланса других участников. К примеру, организатором может стать один из родителей, после чего он сможет видеть состояние баланса на телефонах своих детей и других родственников в группе.

Звонки на новом тарифе «Мегафона» действительно бесплатны, но лишь в пределах группы. За все прочие исходящие вызовы придется переплатить

«Мегафон» входит в так называемую «Большую четверку» наряду с «Билайном», Tele2 и МТС. Это крупнейшие российские операторы связи федерального уровня. Как сообщал CNews, по итогам 2020 г. выручка «Мегафона» составила 332,16 млрд руб., операционная прибыль – 73,44 млрд руб., чистая прибыль – 25,3 млрд руб. Число сотовых абонентов «Мегафона» в России к концу 2020 г. достигло 70,4 млн.

Дополнительные условия

Если подключить тариф «Первый семейный» и не вступать в группу «Моя семья», то мессенджеры безлимитными не будут, как не будет и подарочного 1 ГБ трафика. В рамках опции «Базовый интернет» 100 МБ трафика обойдутся в 10 руб.

Основные траты абонентов нового тарифа «Мегафона» будут приходиться на голосовые вызовы. Вне зависимости от того, подключена услуга «Моя семья» или нет», стоимость минуты разговора с другим абонентом «Мегафона» в домашнем регионе составит 1,5 руб., а минута с абонентом другого оператора в домашнем регионе будет стоить 2 руб.

Звонки на номера «Мегафона», зарегистрированными за пределами домашнего региона обойдутся в 5,1 руб. за минуту, на такие же номера других операторов – в 13 руб.

Подключение услуги «Моя семья» гарантирует бесплатные звонки только для членов группы. С другими людьми абоненты с тарифом «Первый семейный» будут платить по перечисленным ценам. Все расценки актуальны для Москвы и Московской области и могут отличаться от региона к региону.

Добавим, что каждое SMS-сообщение обойдется в 3 руб. на номера домашнего региона, даже на те, что входят в группу «Моя семья». Отправка текстового сообщения на номер другого региона обойдется в 3,9 руб., в другую страну – 9,9 руб.

Условия мелким шрифтом

Безлимитный трафик в мессенджерах, согласно действовавшим на момент публикации материала условиям «Первого семейного», распространялась далеко не на все сервисы. В список входят Telegram, WhatsApp, Viber, Snapchat, Facebook Messenger, eMotion, а также российские «ТамТам» и MegaFon Life. Поддерживаются не только приложения, но и веб-версии сервисов через современные браузеры, за исключением Opera.

Под трафиком в мессенджерах подразумевается, в том числе, и обмен медиаконтентом, а такое голосовые и видеовызовы.

По исчерпании ежемесячных 1 ГБ скорость доступа в интернет будет снижена до 64 кб/с. При использовании торрентов скорость ограничивается до 128 кб/с, даже если трафик еще не израсходован. Для возвращения прежней скорости необходимо покупать дополнительный пакет интернета. Подарочные 1 ГБ можно использовать исключительно на смартфонах.

Максимальная продолжительность разговора на тарифе составляет 60 минут. Тарификация при этом поминутная.

Также следует отметить, что на тарифе «Первый семейный» все же есть абонентская плата. Она начинает начисляться, если абонент не пользуется услугами связи боле 90 дней подряд и составляет 5 руб. в сутки.

Абонентская плата взимается до момента достижения порога отключения, который составляет 0 руб. В этом случае возникает риск лишиться своего номера. Если не пользоваться им еще 90 дней при нулевом или отрицательном балансе, то «Мегафон» будет считать договор с абонентом расторгнутым и отключит номер.