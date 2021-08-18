Власти передумали давать МТС, «Билайну» и «Мегафону» 28 миллиардов

«Цифровая экономика» осталась без сотовой связи на автодорогах

Из федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» исключено достижение результата по покрытию радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения с возможностью обеспечения вызова экстренных служб. Это следует из обновленной редакции данного федпроекта, имеющейся в распоряжении CNews.

Необходимость решения задачи обеспечения связью вдоль автодорог была отмечена еще в первой версии программы «Цифровой экономика», появившейся в 2017 г. В конце 2018 г. в федпроекте «Информационная инфраструктура» было указано, что за период до 2021 г. включительно на эти цели будет выделено 7,1 млрд руб. из федерального бюджета.

Затем было решено расширить объем и сроки финансирования – 28 млрд руб. до 2024 г. включительно. Речь шла о предоставлении субсидий сотовым операторам с целью компенсации расходов на покрытие своими сетями автомагистралей. В числе прочего сотовые операторы должны были обеспечить работу системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС». В 2019 г. Правительство приняло постановление о выделении субсидий на эти цели.

Из нацпрограммы «Цифровая экономика» исключено мероприятие по покрытию автомобильных дорог сотовой связью, на которое власти планировали потратить 28 млрд рублей

Пресс-служба Минцифры не ответила на вопрос CNews о причинах исключения данного результата из нацпрограммы.

Почему сотовые операторы отказались от субсидий на покрытие автодорог

В конце 2019 г. Минкомсвязи (предшественник Минцифры) собиралось провести первый конкурс по распределению субсидий на покрытие сотовой связью автотрасс. Планировалось распределить 3,3 млрд руб. на покрытие трасс «Колыма» (проходит по территории Якутии), «Вилюй» (Якутия и Иркутская область), «Лена» (Якутия и Амурская область) и «Кола» (проходит по территории Карелии и Мурманской области).

Однако ни один из сотовых операторов свои заявки на участие в конкурсе не подал. В «Мегафоне» объяснили это тем, что 30-35% от общих инвестиций в покрытие федеральных трасс за пять составят некомпенсируемые операционные расходы, которые операторы будут нести самостоятельно. «Мегафон» предлагал Минкомсвязи субсидировать затраты на дополнительное сетевое оборудование и альтернативные источники питания (дизель-генераторы, ветрогенераторные установки и солнечные батареи).

Как власти пытались решить проблему сотовой связи на автодорогах

Российские власти давно вынашивали идеи обеспечить покрытие сотовых сетей вдоль федеральных трасс. В 2010 г. Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, потребовал обеспечить покрытие трассы «Амур». Федеральный бюджет потратил на данный проект 2,3 млрд руб., сотовые операторы «большой четверки» - «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) - 2,4 млрд руб.

В 2012 г. Путин, будучи премьер-министром, подписал постановление, которое до конца 2015 г. обязывало обеспечить покрытие сотовой связи вдоль всех трасс федерального значения. На эти цели в федеральном бюджете в 2013 г. было заложено 2 млрд руб., в 2014 г. – 1,1 млрд руб. Однако с 2014 г. реализация проекта приостановилась.

Вновь к данной идее вернулись после появления программы «Цифровая экономика». Сейчас власти нашли другой путь решения задачи. В 2022 г. кончается десятилетний срок лицензий на сотовую связь четвертого поколения (4G) стандарта LTE, которые были выданы «Вымпелкому», МТС, «Мегафону» и «Ростелекому» (владелец Tele2).

На своем недавнем заседании Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение продлить срок данных лицензий, но с рядом условий. К 8 сентября 2022 г. должно быть обеспечено покрытие 70% от общей протяженности автомобильных трасс федеральных значения, а к 8 сентября 2031 г. этот параметр должен составлять 99,9%.

LTE-лицензии выдавались на три диапазона частот: 690-790 МГц, 790-890 МГц и 2,5-2,7 ГГц. Согласно решению ГКРЧ, при использовании диапазона 694-790 МГц к 2030 г. дополнительно должно быть обеспечено покрытие не менее чем 99% от общей протяженности региональных автодорог.

Путин пытается найти компромисс между связистами и энергетиками

Вопрос о покрытие сотовой связью автодорог обсуждался на недавнем совещании у Президента Владимира Путина. Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил тогда, что решению задачи препятствуют высокие тарифы на электроэнергию: стоимость подключения к электричеству базовой станции, расположенной вдоль автодорог, иногда в десятки раз превышает стоимость самой базовой станции. Министр считает нужным помочь операторам в решении данной задачи.

Курирующий вопросы топливно-энергетического комплекса вице-премьер Александр Новак пояснил, что тарифы за техническое подсоединение к электросетям регулируются государством, и у электросетевых компаний нет дополнительных источников финансирования. «Энергоинфраструктура – она же не бесплатная, ее нужно оплатить – в том числе, материалы, работы и так далее, - говорил вице-премьер. - И если это не делают операторы, тогда нужно будет из бюджета выделять либо включать в тарифы операторов».

Путин, выслушав чиновников, дал поручение премьер-министру Михаилу Мишустину рассмотреть данный вопрос на уровне Правительства и «найти ту золотую середину между бюджетным финансированием и повышением тарифов». Путин отметил, что решая задачу обеспечения сотовой связью автодорог, операторы решают не узковедомственную, а общенациональную задачу.