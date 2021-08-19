Функциональность 15 лучших Low-code платформ: Рейтинг Market.CNews

Многие крупные ИТ-компании, занимающиеся разработкой приложений для бизнеса, заявили о внедрении собственных Low-code платформ. Очевидно, что в будущем ставка будет делаться на адаптивные интерфейсы, способные изменяться в зависимости от требований заказчика без привлечения специалистов. Однако наличие готовых участков кода негативно влияет на работу сервисов визуального программирования.

Среди прочего стоит выделить определенную ограниченность таких решений. Как правило, каждое предложение на рынке имеет свою целевую аудиторию, отталкиваясь от которой создатели скомпилировали наиболее нужный набор инструментов.

Функционал 12 лучших Low-code платформ 2021

Даже между платформами, предназначенными для создания совершенно разных программ, можно провести общую черту, определяющую функционал. Среди таких опции — обуславливающие основные особенности Low-code.

Drag-n-drop редактор интерфейса и процессов

Платформы Low-code реализуют неклассическую схему разработки программ. Именно «накидывание мышкой» отдельных блоков в общую схему и обуславливает основные особенности этих интерфейсов. Технология перетаскивания знакома абсолютно всем пользователям ПК, по такому же принципу многие перемещают файлы из папки в папку, наведя курсор на элемент и зажав левую клавишу. В обоих вариантах название этой функции Drag-n-drop, что можно перевести как «перетяни и брось».

Именно подход к манипулированию элементами общего конструктора делает среды программирования Low-code привлекательными для обычного пользователя. В рассматриваемых платформах большинство задач решается при помощи перетаскивания элементов из бара на рабочую область. Подобным принципом строят интерфейс, схемы взаимодействия/последовательности и модели данных.

Фото: ru.depositphotos.com Одной из ключевых функциональных возможностей low-code платформ является использование принципа drag&drop. Кроме того, ценится наличие API-интерфейса для взаимосвязи приложений

Рассматриваемая функция Low-code платформ позволяет переместить процесс разработки на монитор. Программисту не нужно моделировать обращения в своей голове, чтобы понять, по какому алгоритму будет работать определенный набор программ. Все взаимосвязи строятся по визуальному методу, по этой причине в таких средах программирования нередко достигают успеха даже люди, для которых классическое создание приложений с помощью кода остается чем-то сверхсложным.

Хорошим примером доступности Low-code являются онлайн-конструкторы для Web-страниц. Сервисы предлагают любому пользователю за считанные минуты создать свой сайт. При этом одну из ведущих ролей опять-таки отыгрывает технология Drag-n-drop. Человек перетаскивает различные элементы по веб-странице, а система самостоятельно прописывает код верстки, чтобы задать нужное расположение. Однако тут становится заметен и основной недостаток подобных сервисов. Все сайты, созданные таким образом, имеют практически идентичный интерфейс и набор функций.

Поддержка API

Любые приложения и в особенности разработки, созданные для решения различных бизнес-задач, должны уметь взаимодействовать с другими программами. Специально с данной целью существуют нормированные константы, включающие в себя классы, функции, структуры и процедуры.

API — программный интерфейс, помогающий одному приложению найти общий язык с другим. Реализуется он при помощи библиотеки стандартов или специального сервиса операционной системы. Без применения данной технологии нельзя говорить о кроссплатформенности. Если рассчитывается использовать разработанный софт на устройствах с разной ОС, то без поддержки API не обойтись.

4 основных функции, для которых в low-code используется drag&drop: редактор интерфейсов

дизайнер процессов с поддержкой нотаций BPMN

дизайнер Case Management для управления динамическими процессами

дизайнер мобильного приложения

У каждой операционной системы есть собственный API, что необходимо помнить при выборе Low-code платформы. Поставщики продукта должны указать возможность работы с разными ОС и сторонними оболочками, такими как системы электронного документооборота, корпоративные порталы и подобные.

Помимо прочего, в настоящее время ценится возможность интеграции средств одной структуры в другую. Если Low-code среда будет иметь необходимые библиотеки, то созданный алгоритм может легко использоваться сторонними приложениями. По своему принципу API близки к интернет-протоколам. Только в нашем случае идет речь о передаче данных между программами.

Обзор Low-code платформ 2021

API — набор средств взаимодействия между программами, при этом сама структура приложений может быть создана с использованием различных языков программирования. Коды смогут «общаться» на предусмотренном разработчиками уровне, посредством общих библиотек.

При использовании API предусмотрен иерархический принцип обмена. В группе приложений используют средства, доступные самому низкоуровневому объекту. Такое построение позволяет решить проблемы синхронизации.

Иерархия ролей

Это понятие имеет отношение к организации корпоративных порталов и подобных им систем, используемых сразу несколькими пользователями. Вполне естественно, что для разных абонентов будут назначены различные права доступа.

Особо остро требуется введение иерархии ролей в сервисах электронного документооборота. Отличие этого метода от обычного урегулирования правил доступа — гибкость и изменяемость. Один и тот же субъект может иметь различные права, все зависит от выполняемых им ролей. Такой подход дает возможность четко выстроить рабочие рамки специалиста. В разный период рабочего цикла будет открыт доступ к определенным инструментам.

Всего существует три вида иерархии:

DAC;

MAC;

RBAK.

DAC — избирательное управление. При его использовании для каждого участника настраивается индивидуальный порядок доступа. MAC — мандатное разделение. Согласно его принципам, существует набор мандатов — классов с различным уровнем. Эти варианты не предусматривают вариативности.

RBAC — иерархия ролей. Как описывалось выше, она предусматривает гибкие настройки, которые в разные периоды работы или времени предоставят доступ к определенным объектам. Именно данная модель предпочтительна при реализации корпоративных средств ведения бизнеса.

Ограничение доступа к данным

В средах, использующих Low-code, очень важно распределять не только роли, а и доступ к данным. В особенности, если речь идет о корпоративных системах. Ограничения преследуют сразу две цели — защита ценной информации от злоупотребления и предохранение от умышленного или непреднамеренного повреждения. К слову, нередко неквалифицированные пользователи могут нанести вред данным, в которых они даже не разбираются (бухгалтерская или подобная сложная документация).

В конфигурациях каждого участника портала доступ определяется опять-таки ролями. При их распределении решается, может ли клиент читать, записывать или проводить документ. Однако бывают случаи, когда такими правилами доступа ограничиться не получается. К примеру, иногда человеку можно показать только часть документа.

Ограничения доступа к данным работает не с самим объектом, а с информацией, содержащейся в нем. Поэтому можно скрыть только определенный участок документа. Данная технология называется RLS, что дословно обозначает «защита на уровне строк».

Low-code платформы могут иметь настройку ограничения доступа к данным. Подобно иерархии ролей, RLS также определяет, что пользователю позволено делать с отдельными данными (запись, удаление, чтение). Механизм настройки позволяет добиться того, что посетители с ограничениями даже не будут догадываться о наличии скрытых строк.