Vodafone купил телеком-активы донбасского магната

Сотовый оператор «Vodafone-Украина» выкупил оператора фиксированной связи Vega у структур магната Рината Ахметова. Интересно, что шесть лет назад «Vodafone-Украина», наоборот, продал своей фиксированной бизнес группе Vega.

Украинский Vodafone покупает Vega

Украинский сотовый оператор «ВФ Украина» (торговая марка «Vodafone Украина») сообщил о заключении договоренности по приобретению группы компаний Vega, предоставляющей услуги доступа в интернет и фиксированной связи. Речь о покупке 99,99% акций компании «Фарлеп-Инвест» и 95% «Кейбл ТВ-Финансы».

Помимо услуг проводной связи, «Кейбл ТВ-Финансы» также владеет частоты в диапазонах 2,3-2,4 ГГц и 2,5-2,7 ГГц. Владеет этими компаниями группа System Capital Management (SCM) Рината Ахметова. До начавшейся в 2014 г. на Украине гражданской войны основные активы Ахметова находились на Донбассе.

Сделка уже одобрена Антимонопольным комитетом Украины. Согласно отчету «ВФ Украина», сумма сделки составит до $15 млн.

Как украинский МТС превратился в Vodafone

Сотовый оператор «ВФ Украина» первоначально назывался UMC (Ukrainian Mobile Communications). В 2003 г. эту компанию приобрел российский оператор «Мобильные телесистемы» (МТС). Затем UMC перешел на работу под бренд МТС, а сама компания была переименована в «МТС-Украина».

Сотовый оператор «Vodafone-Украина» купил оператора фиксированной связи Vega у структур донбасского магната Рината Ахметова

В 2015 г. «МТС-Украина» стала использовать бренд британского оператора Vodafone, а саму компанию переименовали в «ВФ Украина». В 2019 г. МТС продала «ВФ Украина» азербайджанскому холдингу Neqsol Holdings, владеющему сотовым оператором Bakcell. Конечным собственником Neqsol является Насиб Хасанов.

Группа Vega появилась в середине 2000-х годов после покупки SCM ряда операторов в области фиксированной связи, включая «Оптима телеком» и «Фарлеп-Инвест». В 2013 г. SCM установила на Украине контроль над крупнейшим в стране оператором фиксированной связи «Укртелеком». Также SCM была совладельцем сотового оператора Lifecell (бывший «Астелит»), но в 2015 г. продала свою долю турецкому Turkcell.

Как украинский МТС избавлялся от фиксированной связи

Можно вспомнить, что у МТС на Украине уже был бизнес в области фиксированной связи. В 2010 г. МТС приобрела российского оператора фиксированной связи «Комстар-ОТС», который, как и МТС, принадлежал АФК «Система». У «Комстар-ОТС» были активы на Украине, в частности, в середине нулевых им были приобретены компании DGTel и «Технологические системы».

Однако в 2015 г. «МТС-Украина» продала свой фиксированной бизнес в Одессе и Киеве группе Vega – то есть той самой структуре, которая сейчас была приобретена «ВФ Украина». В 2020 г. после смены собственника «ВФ Украина» снова задумалась о выходе на рынок фиксированной связи.