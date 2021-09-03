МТС поднимает цены на архивных тарифах

МТС проводит обновление архивных тарифов. Изменится наполнение и цена ряда тарифных пакетов. Ранее такую политику проводили «Мегафон» и «Билайн».

Как операторы обновляют архивные тарифы

С 9 сентября 2021 г. по примеру других сотовых операторов МТС планирует провести обновление архивных тарифов и повышение цен из-за увеличившегося потребления трафика. В среднем рост цены составит около 30-40 руб., при этом он затронет менее 1% от всех тарифов, сообщает «Коммерсант».

Вместе с ценой оператор обновляет содержание тарифного пакета. Например, тариф Smart mini 112013 теперь будет стоить 460 руб. в месяц вместо 380. При этом абонент получит +1 ГБ к тарифу. А «Smart Безлимитище» прибавит 100 минут к пакету и увеличит цену с 24 до 25,7 руб. в сутки. Повышение цен коснется тех тарифов, которые значительно отстают по средней стоимости услуг от актуальных. Несмотря на повышение цен, оператор обещает, что «архивные тарифы будут по-прежнему дешевле, чем доступные для подключения».

Про других операторов

«Мегафон» обновил некоторые архивные тарифы еще в июле 2021 г., но при этом особых изменений по наполнению внесено не было. Немассовые архивные тарифы, которых коснулось обновление, охватывают совсем небольшую долю абонентов «Мегафона». На официальном сайте оператора сообщается: «Параметры и наполнение тарифа и подключенных опций, а также все действующие скидки останутся без изменений». До того, как изменения архивных тарифов вступили в силу, абоненты имели возможность «бесплатно перейти на любой из актуальных тарифов линейки». «Условия изменятся автоматически с 6 июля 2021 г.», — такие сообщения получили абоненты устаревших тарифных планов в личных уведомлениях. Повышение цены на архивные тарифы составило от 10 до 20 руб. в зависимости от тарифа и региона.

«Абонентам обновляемых тарифов откроются новые возможности», — обещал пользователям «Вымпелком» (оказывающий услуги сотовой связи под брендом «Билайн»). Стоимость нескольких архивных тарифов была изменена оператором в начале августа 2021 г. Например, архивный тариф «Супер Анлим архив 10.2019». Абонентская плата выросла с 18 до 24,16 руб. в сутки. Итого прирост цены составил 34,22%.

Не только архивные

Однако повышение цен затрагивает не только архивные тарифы, подключение к которым больше не доступно. Так Yota (дочерняя компания «Мегафона») повысила стоимость наполнения тарифа-конструктора для новых пользователей. Сейчас этим тарифом пользуется больше половины абонентов (52%). Для тех, кто подключился после 24 августа 2021 г., цена на минуты и гигабайты будет уже изменена. Так, если в июне 2021 г. безлимитный интернет и 0 минут в пакете стоили 315 руб. за 30 дней, то теперь эта цена поднялась до 480 руб.

Повышение цен – мнение экспертов

Объем потребляемого абонентами трафика ежегодно увеличивается на 40–50%, поэтому операторы вынуждены наращивать мощность сети, затраты на передачу и хранение данных, на оборудование для строительства вышек увеличиваются. Тем не менее, по данным Росстата, показатель средних расходов на сотовую связь у россиян практически не менялся в период с января по апрель 2021 г.

Доходы операторов от услуг мобильной связи росли еще в I квартале — на 15,9%, до 109,5 млрд руб., тогда как общие доходы от услуг связи в России увеличились только на 2,6%, до 453,8 млрд руб., отмечали в Минцифры. Несмотря на то, что оператор получает большую маржу с мобильного бизнеса, необходимо учитывать, что она поглощается новыми стройками и расширением емкости трафика, поэтому в стоимость гигабайтов входит, например, электроэнергия или аренда площадок. Также, подстраиваясь под потребности абонента, операторы включают в тарифные пакеты все большее количество услуг, это значит, что сеть развивается. Можно назвать рост цен на связь естественным процессом.