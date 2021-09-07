WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android

WhatsApp избавляется от устаревших платформ

Популярный мессенджер WhatsApp лишится поддержки старых версий операционных систем Android, iOS и KaiOS.

Согласно информации, опубликованной на странице часто задаваемых вопросов (Frequently asked questions, FAQ) WhatsApp, с 1 ноября 2021 г. сервис перестанет работать на устройствах с ОС Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich), iOS 9 и KaiOS 2.5.0. Пользователям «возрастных» гаджетов придется либо сменить устройство на более новое, либо установить апдейт прошивки, если, конечно, таковой доступен.

Приложение мессенджера теперь будет требовать по меньшей мере Android 4.1 (Jelly Bean), iOS 10 и KaiOS 2.5.1. В статье, посвященной работе программы на iPhone, подчеркивается, что поддержка WhatsApp на смартфонах Apple, прошедших процедуру джейлбрейка (Jailbreak, «взлом» аппарата), не может быть обеспечена, поскольку «модификации ОС могут повлиять на функциональность iPhone». Таким образом, WhatsApp не будет работать на любых «взломанных» iPhone.

Примечательно, что WhatsApp продолжит поддерживать неактуальную Android 4.1-4.3, от которой отказался даже основной разработчик системы. В июле 2021 г. CNews писал о том, что смартфоны на базе Android линейки 4.x больше не будут получать обновления библиотеки Google Play Services, без которой не работают сервисы Google и некоторые сторонние приложения.

Масштаб трагедии

Согласно данным Statista, WhatsApp, с 2014 г. принадлежащий Facebook, по состоянию на июль 2021 г. остается самым популярным приложением для обмена сообщениями в мире. Сервис может похвастаться 2 млрд ежемесячной активной аудитории.

Число активных пользователей мессенджеров в месяц (в млн человек)

На втором месте расположился еще один продукт Facebook – Facebook Messenger c 1,3 млрд пользователей. Тройку замыкает китайская платформа Weixin (WeChat) c 1,242-миллиардной аудиторией. Telegram Павла Дурова, нарастивший пользовательскую базу до 550 млн человек, также входит в пятерку лидеров.

Релиз Apple iOS 9 состоялся в июне 2015 г., а первые устройства на ее основе появились в сентябре 2015 г. На сегодняшний день система считается устаревшей, актуальной является iOS версии 14.7.

По данным Statista на август 2021 г., 85% владельцев iPhone используют iOS 14 ветки, тогда как на долю пользователей iOS 13 приходится 8%. В оставшиеся 7% входят, в том числе и пользователи iOS 9. Как бы то ни было, до сих пор существуют гаджеты Apple, которые нельзя обновить до iOS 10. Среди них – iPhone 4S, планшеты iPad mini первого поколения, iPad 2 и iPad 3.

Что касается мобильной платформы Google, точное количество пользователей Android 4.0.3 в абсолютном значении неизвестно, однако в 2020 г. Google оценила его в 0,2% от общего числа устройств на базе Android. Аналитики Statista в мае 2021 г. оценили долю смартфонов с Android версий ниже 5.0 (Lollipop) на уровне 1,18%. Наиболее популярным сегодня остается Android 10 (36,47%).

ОС Android 4.0 была выпущена в октябре 2011 г., то есть почти 10 лет назад. Поддержка Google Play Services на данной платформе была прекращена в феврале 2019 г.

KaiOS – программная платформа для так называемых фичефонов (feature phone) или кнопочных мобильных телефонов с некоторыми функциями смартфонов. К, примеру, под управлением данной ОС работают Nokia 6300 4G и 8000 4G.

Оценить число пользователей KaiOS представляется затруднительным, однако разработчик операционной системы – американская Kai OS Technologies – заявила о достижении показателя в 100 млн по итогам 2019 г. Большая часть владельцев гаджетов на KaiOS, по данным компании, находится в Индии.

Последний релиз KaiOS (3.0) состоялся в декабре 2020 г. Приложение WhatsApp для «операционки» появилось в сентябре 2018 г., а в июне 2021 г. в него была добавлена функция голосовых вызовов.

История WhatsApp

Самая первая версия WhatsApp была разработана в январе 2009 г., практически 11 лет назад. Изначально приложение разрабатывалось исключительно под iOS, несмотря на то, что Android на тот момент уже существовал – Google выпустила свою мобильную ОС в 2008 г. Поддержка Android была добавлена лишь в 2010 г. Через пять лет, зимой 2014 г., WhatsApp перешел под крыло Facebook.

WhatsApp появился раньше большинства наиболее востребованных в 2021 г. мессенджеров. Так, Viber запустили в декабре 2010 г., китайский WeChat вышел в январе 2011 г., SnapChat заработал в мае 2011 г., а релиз Facebook Messenger состоялся в августе 2011 г. Telegram начал свою работу еще спустя пару лет, в августе 2013 г. И лишь QQ Messenger значительно старше WhatsApp – созданный в Китае, он работает с февраля 1999 г.

В августе 2021 г. в WhatsApp добавили функцию переноса чатов с Android на iOS и обратно. Работает она пока только с некоторыми смартфонами Samsung, причем перенос данных возможен исключительно по кабелю.