Разработчики умных авто обошлись МТС в 320 миллионов

МТС потратила 320 млн руб. на приобретение двух разработчиков решений для умных (подключенных) автомобилей - «Стопол Авто» и «Коагент Рус». Мультимедийные системы в авто были одной из последних незанятых МТС цифровых ниш.

Сколько МТС заплатил за «Стопол Авто» и «Коагент Рус»

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) раскрыл подробности сделок по приобретению компаний «Стопол Авто» и «Коагент Рус», занимающихся разработкой и поставкой мультимедийных устройств и бортовых информационных систем для автомобилей. Согласно документам МТС, сумма соответствующих сделок составила 320 млн руб. с учетом отложенных платежей.

МТС приобрела 100% доли в обоих компаниях. По данным базы «Контур.Фокус», до сделки с МТС компания «Стопол Авто» принадлежала Олегу Потапову. Сейчас «Стопол Авто» переименована в «МТС Авто».

МТС потратила 320 млн руб. на покупку двух разработчиков решений для умных автомобилей

Компания «Коагент Рус» ранее принадлежала ее гендиректору Денису Смирнову (он же является гендиректором «Стопол Авто»). На базе приобретенных компания МТС создала подразделение MTS Automotive, которое объединит в себе технологии и продукты в области connected cars (подключенные автомобили).

Одна из последних незанятых МТС цифровых ниш

«Мультимедийсная система в авто – одна из последних незанятых МТС цифровых витрин, позволяющих постоянно взаимодействовать с пользователем, - говорил ранее бывший вице-президент и нынешний президент МТС Вячеслав Николаев. - Приобретение поставщиков мультимедийных устройств позволит МТС получить экспертизу, необходимые ресурсы на рынке решений умных автомобилей и приступить к предоставлению комплексного решения, включающего в себя непосредственно головное мультимедийное устройство, высокоскоростной мобильный интернет и набор фирменных цифровых сервисов».

Как и за сколько МТС покупает доли в стартапах

МТС в последние активно инвестирует в стартапы. В 2017 г. МТС за 620 млн руб приобрела долю размером 50,8% в компании «Облачный ритейл» (торговая марка Litebox), разрабатывающей ПО для автоматизации торговли. В конце 2019 г. МТС приобрела 15% долю в компании Swipglobal, владельца российского поставщика платежных решений «Умный кошелек». Сумма сделки составила 75 млн руб.

Летом 2021 г. МТС приобрела 51% долю в компании «Факторин», владеющей одноименной блокчейн-платформ для торгового финансирования. Сумма сделки составила 867 млн руб. Также венчурный фонд МТС возглавил раунд по привлечению инвестиций в финтех-компанию Talkbank, разрабатывающего продукт для предоставления банковских продуктов через мессенджеры. Общая сумма привлеченных Talkbank инвестиций составила 218 млн руб.