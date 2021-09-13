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Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября

CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» 7 октября 2021 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок E-commerce: как удержать покупателя», которая состоится 7 октября 2021 г.

Основные вопросы конференции

Российский рынок e-commerce

  • Как развивается российский рынок онлайн-торговли?
  • Какое влияние на него оказывают маркетплейсы?
  • Удается ли традиционному ритейлу противостоять онлайн-конкурентам?
  • Скорость доставки становится главным конкурентным преимуществом?

Технологии и сервисы

  • Как привлечь и удержать покупателей?
  • Как организовать быструю доставку?
  • Постаматы или курьеры: кто победит?
  • Будущее за многоканальной онлайн-торговлей?
  • Как чат-боты помогают покупателям?
  • Как сделать покупки удобными и безопасными?
  • Почему онлайн-ритейлерам необходимы облака?

Кейсы и тенденции

  • Готов ли рынок к онлайн-продаже лекарств и алкоголя?
  • Как продавать через интернет маркированные товары?
  • Что дает продавцу изучение Customer Journey?
  • Когда в онлайн-магазинах появится голосовой поиск?
  • Насколько удобны виртуальные примерочные?

На конференции выступят:

Александр Спиридонов, директор по e-commerce, Faberlic;
Александр Чухонцев, директор департамента клиентского опыта, «Пятерочка»;
Илья Николаев, директор по интернет продажам, «Ригла»;
Ирина Шанина, директор по маркетингу и рекламе, Zenden;
Иван Ишуткин, руководитель направления развития и продаж логистических сервисов, Ozon;
Александр Слуцкий, руководитель направления развития бизнеса, AliExpress Россия;
Елизавета Морэли, руководитель направления развития интернет продуктов, Связной;
Игорь Заиченко, руководитель группы маркетинговых проектов, СТД «Петрович»»;
Марат Закеров, руководитель отдела электронной коммерции, Cersanit;
Ирина Кайкова, ведущий юрисконсульт, Hermes Russia;
Надежда Виноградова, аналитик, Data Insight;
Представитель компании «ЮMoney».

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