Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября

21 сентября 2021 года CNews проведет в Москве конференцию «ИКТ в госсекторе 2021».

21 сентября 2021 г. CNews проведет в Москве конференцию «ИКТ в госсекторе 2021».

Основная задача конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021» — рассказать про актуальные потребности госсектора в ИКТ и осветить основные тенденции и перспективы развития ИКТ в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.

Цифровые потребности госсектора

Какие решения необходимы госведомствам и госкомпаниям?

Как развивается процесс импортозамещения в госсекторе?

Как сделать госуслуги удобными?

Как государство заботится о гражданах?

Что происходит в российских регионах?

Дошла ли цифровизация до муниципалитетов?

Удается ли побороть кадровый голод?

Ключевые ИТ-проекты и программы

Как развивается «Цифровая экономика»?

Здравоохранение объединяется в единой цифровой контур.

В школах появится цифровое образование.

Единая биометрическая система: какие сервисы доступны гражданам.

Цифровой профиль гражданина: практическое применение.

Единое цифровое пространство госорганов.

Национальная система управления данными.

ИТ-решения для госсектора

Электронный документооборот в ведомствах?

Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам.

Искусственный интеллект в госсекторе.

Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности.

Цифровой контроль и надзор.

Среди спикеров и участников на данный момент:

Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;

Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;

Ольга Решетова, заместитель председателя Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга;

Тимур Меджитов, министр информатизации и связи Удмуртской республики;

Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации, Счетная палата;

Сергей Тряпицын, заместитель директора ФГБУ ИАЦ МЧС;

Алексей Черников, заместитель председателя правительства Пермского края;

Алексей Драгунов, генеральный директор, Региональный центр информационных технологий Псковской области;

Андрей Майоров, министр цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области;

Дмитрий Иванов, заместитель руководителя ДИТ Москвы;

Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики, «СёрчИнформ»;

Владислав Нефедов, руководитель направления стратегических проектов, Selectel;

Андрей Фишер, начальник отдела ИТ ФГБУЗ Центр Крови ФМБА России;

Евгений Панов, начальник управления информатизации и связи, департамент экономической политики и развития правительства Москвы;

Леонид Мальчер, директор, Центр информационно-технического обслуживания Челябинской области;

Евгений Леонтьев, заведующий отделом, Мингосуправления Московской области;

Станислав Корчивой, главный инспектор, Счетная палата России;

Дмитрий Окунь, начальник управления, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым;

Сергей Кирюшин, и. о. директора ДИО, спецпредставитель министра по вопросам цифровой трансформации, МИД России.



Приглашены для выступления:

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства России;

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;

Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли;

Владислав Федулов, заместитель министра экономического развития;

Алексей Херсонцев, статс-секретарь — заместитель министра экономического развития;

Сергей Кожевников, директор Федерального института цифровой трансформации в сфере образования;

Мария Рудзевич, директор департамента информатизации Тюменской области;

Эдуард Лысенко, руководитель департамента информационных технологий правительства Москвы;

Александр Албычев, заместитель руководителя, Федеральное казначейство;

Сергей Власов, заместитель начальника управления информационных технологий и связи МЧС;

Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС;

Андрей Петрушин, заместитель руководителя, ФНС;

Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики;

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;

Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;

Даниил Сорокин, директор департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК, Минэнерго;

Максим Рымар, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.



CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* — в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.