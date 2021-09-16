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Как МТС зарабатывает на своем первом мюзикле

МТС раскрыла схему разделения доходов от первого спродюсированного компанией мюзикла «Шахматы». Компания получает 36% от чистый прибыли проекта, остальное уходит партнеру - компании Fancy Show.

МТС и мюзикл «Шахматы»

Телекоммуникационная компания «Мобильные Телесистемы» (МТС) раскрыла информацию о партнерстве в продюсировании мюзикла «Шахматы». Эта информация содержится в документах, опубликованным на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Партнером МТС в данном проекте выступает компания Fancy Show. МТС получает от чистой прибыли мюзикла «Шахматы» 35% долю. Оставшиеся 65% приходятся на Fancy Show. Компания Fancy Show принадлежит совладельцу Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Геннадию Миргородскому.

Мюзикл «Шахматы» (Chess) впервые был создан в 1984 г. по сценарию Тима Райса (Tim Rice), автора «Эвиты» и рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда». Музыку к нему написали бывшие участники группы ABBA Бенни Андерсон (Benny Andersson) и Бьерн Ульвеус (Björn Ulvaeus). Сюжет завязан на поединке советского и американского шахматистов, похожих на Бориса Спасского и Роберта Фишера (Robert Fischer).

Российская премьера мюзикла состоялась в октябре 2020 г. на сцене МДМ, Продюсером проекта является Дмитрий Богачев.

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МТС получает 36% от чистый прибыли мюзикла «Шахматы»

Согласно первоначальным планам сторон, должно было быть показано не менее 250 спектаклей, который должны были посетить не менее 400 тыс. человек. Газета «Коммерсант» писала, что инвестиции обеих сторон составили 150 млн руб. с учетом лицензионных прав.

МТС и театральные спектакли

Со стороны МТС в проекте выступает подразделение «МТС энтертейнмент», которое было создано оператором для управления активами в сфере развлечений. В 2021 г. «МТС Энтертейнмент» договорилась с Театром Моссовета об инвестировании в премьерные спектакли и организации гастролей театра в других городах России.

В том числе телекоммуникационный оператор стал курировать спектакли «Игра на вылет» и «Маскарад» и обязался организовать гастроли спектакля «Дядя Ваня» в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Кроме того, «МТС Энтертейнмент» договорилась об управлении сетью небольших концертных площадок в российских городах. Первой площадкой, где компания получила право показывать свои шоу, стала «Казань-Экспо».

Убытки от медиапроектов МТС

Также МТС управляет порталом «МТС Афиша», развлекательным центром MTS Arena и сервисами по продаже билетов в интернете Ponominalu и Ticketland (они были приобретены МТС в 2018 г.). Однако из-за пандемии коронавируса и ограничений на проведение на массовых мероприятий, действовавших в Москве в первой половине 2020 г., МТС вынуждена была списать убыток от обесценивания принадлежащих компании билетных сервисов на сумму 1,28 млрд руб.

В 2019 г. МТС приобрела у своего основного акционера АФК «Система» компанию «Объединенные русские киностудии» (торговая марка «Кинополис»), оказывающую полный цикл киносъемочных услуг, включая сдачу в аренду кинопроизводственных площадей и оборудования и постпродакшен. Сумма сделки составила 2 млрд руб.

Из-за пандемии коронавируса, вызвавшей падение спроса на киносъемочные услуги, МТС вынуждена была списать убыток от «Кинополис» на сумму 807 млн руб. Также в 2021 г. МТС запустила онлайн-кинотеатр Kion, ключевой особенностью которого является наличие эксклюзивного контента от «Первого канала».

Игорь Королев

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