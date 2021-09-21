Бывший глава «Билайна» и топ-менеджер МТС отправился рулить постсоветскими активами

Василь Лацанич, долгое время занимавший руководящие посты в МТС и «Вымпелкома», займется развитием телекоммуникационных активов азербайджанского холдинга Neqsol. Основной из этих активов – украинский сотовый оператор Vodafone, в котором долгое время работал Лацанич.

Василь Лацанич будет отвечать за телекоммуникационные активы холдинга Neqsol

Азербайджанский холдинг Neqsol объявил о назначении украинца Василя Лацанича главой своего телекоммуникационного подразделения. В своей новой должности Лацанич будет отвечать за стратегическое управление существующие телекоммуникационными активами Neqsol и выход холдинга на новые рынки.

Карьерный путь Лацанича

Лацанич имеет богатый опыт работы на российском и украинском телекоммуникационных рынках. С 2001 г. он руководил маркетингом в украинском сотовом операторе UMC, который впоследствии был приобретен российской компанией «Мобильные телесистемы» (МТС) и переименован в «МТС-Украина».

В 2011 г. россиянин Андрей Дубовсков, руководивший до той поры «МТС-Украина», стал главой всего МТС. После этого Лацанич переехал в Россию и стал вице-президентом МТС по маркетингу.

Василь Лацанич, бывший вице-президент МТС, бывший вице-президент Veon, бывший глава «Вымпелкома» возглавил телеком-направление холдинга Neqsol из Азербайджана

В 2017 г. Лацанич покинул МТС и переехал в Амстердам – в офис группы Veon, владеющей российским оператором «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). Он был вице-президентом группы и отвечал за принадлежавшего группе итальянского сотового оператора Wind tre.

В конце 2017 г. Лацанич стал главой российского «Вымпелкома». В начале 2020 г. Василь Лацанич неожиданно покинул свою позицию.

Какие активы есть у Neqsol

Основными активами холдинга Neqsol являются зарегистрированные в Великобритании энергетические компании Nobel Oil Services и Nobel Upstream, а также азербайджанский производитель цемента Nobel. В 2005 г. Neqsol приобрел азербайджанского сотового оператора Bakcell.

В Азербайджане холдинг также владеет операторами фиксированной связи Azertelecom и Azerconnect. В Грузии Neqsol приобрел магистрального оператора Caucasus Online, владеющеего подводным волоконно-оптическим кабелем, проложенным по дну Черного моря от побережья Болгарии до Грузии. Однако сделку оспорили местные власти.

В 2019 г. Neqsol приобрел свой главный телекоммуникационный актив - сотового оператора «ВФ-Украина» (бывший «МТС-Украина»). На тот момент оператор работал под торговой маркой Vodafone. Российский МТС выручил за данный актив $734 млн с учетом долга в $84 млн. Именно в этой компании раньше и работал Лацанич.