ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle

Вместо традиционной СУБД Oracle Database Служба специальной связи и информации ФСО стала использовать отечественный продукт Postgres Pro российской компании Postgres Professional.

СУБД для Спецсвязи ФСО

Как выяснил CNews, Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны России (Сепецсвязь ФСО) готова потратить до 2,09 млн руб. на приобретение лицензий российской СУБД Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional.

Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере Спецсвязи. Он был объявлен 23 сентября 2021 г. в формате электронного аукциона. Заявки от претендентов будут приниматься до 4 октября. Торги намечены на 6 октября. На исполнение контракта у победителя будет 14 календарных дней.

Заказчику требуется четыре бессрочные лицензии на сертифицированные ФСТЭК версии указанного продукта «на одно ядро х86-64».

Какой-либо эквивалент условиями тендера не предусмотрен. Руководствуясь требованиями закупочного законодательства заказчик отмечает, что товарный знак конкретного софта в явном виде прописан в документации «в связи с необходимостью обеспечения совместимости приобретаемого программного обеспечения с ПО уже используемым заказчиком».

ФСО приобретает российскую СУБД

Как рассказал CNews замгендиректора Postgres Professional Иван Панченко, его компания взаимодействует со Спецсвязью уже несколько лет. Организация использует ее СУБД в целом ряде проектов. При этом раскрыть, какие СУБД структура ФСО использовала ранее, эксперт оказался не готов. «Технические детали используемых у заказчиков решений мы можем раскрывать только с разрешения заказчиков», — отметил он.

Редакция CNews ожидает от ФСО разъяснений по данному вопросу, а также комментариев относительно того, будут ли закупаемые сейчас СУБД использованы в каких-то новых информсистемах или заменят собой действующие программные продукты.

Какие СУБД Спецсвязь закупала раньше

Мониторинг сайта госзакупок показывает, что последний раз в ходе открытой закупочной процедуры Спецсвязь ФСО приобретала СУБД в конце 2014 г. Тогда организация отдала 471,5 тыс. руб. за две лицензии американской Oracle Database 12c Standard Edition One. Поставщиком по итогам тендера стала компания «Софтлайн трейд». Срок действия лицензий также был бессрочным.

Что касается материнской структуры Спецсвязи — непосредственно ФСО, то ее сотрудники в прошлые годы имели опыт работы с СУБД Microsoft SQL Server. В конце 2017 г. служба потратила 180 тыс. руб. на образовательные услуг по курсам повышения квалификации «Сертифицированный администратор баз и хранилищ данных на SQL Server 2014».

Также отметим, что услуги по продлению технической поддержки СУБД Oracle Database Standart Edition за 242,5 тыс. руб. в конце 2011 г. были приобретены учреждением высшего профессионального образования «Академия ФСО».

Импортозамещение в ФСО

Напомним, в начале августа 2021 г. ФСО уже оказывалась в поле зрения CNews в связи с проектом импортозамещения по линии ПО. Тогда редакция выяснила, что служба собирается купить 10 тыс. лицензий на российский пакет «Мой офис частноеоблако» с интегрированными в него средствами криптозащиты. Традиционно служба использовала американские продукты Microsoft Office.

Бюджет проекта — 36,5 млн руб. Финансирование закупки осуществляется из бюджета госпрограммы «Информационное общество» на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг. в части мероприятий национальной программы «Цифровая экономика».

Чем занимаются ФСО и Спецсвязь

Федеральная служба охраны является федеральным госорганом, осуществляющим функции по выработке госполитики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, президентской, правительственной и иных видов специальной связи и информации, предоставляемых госорганам. Руководство деятельностью ФСО осуществляет Президент России.

Спецсвязь является структурным подразделением ФСО, обеспечивающим правительственную связь, в том числе президентскую.