В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи

Антон Привезенцев назначен директором Департамента развития новых телекоммуникационных сервисов, заменив в должности выходца из ликвидированного в ноябре 2020 г. Федерального агентства связи (Россвязь) — Вячеслава Мельникова. Под контроль этого департамента в феврале перешли все подведомственные организации Россвязи.

Назначение в Минцифры

Антон Привезенцев назначен директором вновь созданного Департамента развития новых телекоммуникационных сервисов, под контроль которого перешли все подведомственные организации ликвидированного в ноябре 2020 г. Федерального агентства связи (Россвязь), рассказали CNews представители Минцифры. Ранее главной департамента был временно исполняющий обязанности Вячеслав Мельников, который пришел в департамент из должности заместителя начальника административно-правового управления Россвязи. В должность Привезенцев вступил сегодня, 1 октября 2021 г.

Данный блок в Минцифры курирует заместитель министра Дмитрий Ким. В департамент входит отдел развития новых технологий и сервисов связи, реализации инновационных телекоммуникационных проектов, сопровождения научно-исследовательской деятельности, развития образования в сфере телекоммуникаций, развития специальных систем и почтовой связи, а также развития систем связи экстренных и оперативных служб.

Ранее Россвязь занималось госимуществом и оказанием госуслуг в сфере электросвязи и почтовой связи, в том числе в области создания, развития и использования сетей связи, спутниковых систем связи, систем телевизионного вещания и радиовещания.

Упразднение Россвязи

В ноябре 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Россвязи и Федерального агентства по печати (Роспечать). Их функции в феврале 2021 г. передались Минцифры. В министерстве тогда заявили, что процесс вливания «позволит более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы без ущерба количеству и качеству реализуемых задач».

Главой Департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры стал Антон Привезенцев

В марте 2021 г. CNews узнал, о планах создания трех новых департаментов в министерстве из-за упразднения Роспечати и Россвязи. Среди них и оказался департамент развития новых телекоммуникационных сервисов, под контроль которого и передались все подведомственные организации Россвязи. Среди них — «Космическая связь», «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО, занимается проводным радиовещанием), «Марка», «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР), Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС, отвечает за реестр перенесенных сотовых номеров), Центральный музей связи им. А.С.Попова и различные отраслевые вузы, включая Петербургский государственный университет связи им. М.А.Бонч-Бруевича и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ).

Россвязь занималась распределением номерной емкости, отвечала за оказание универсальных услуг связи, декларирование соответствия абонентских устройств связи и выпуск почтовых марок. Также Россвязь отвечала за аккредитацию сертификационных центров в области связи. Затем эти полномочия были переданы в Росаккредитацию, которая сотрудничала с Россвязью.

Биография нового директора

Антон Привезенцев в 2014 г. окончил юридический факультет Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского, в 2018 г. — экономический факультет Московского государственного областного университета. В 2008–2011 г. Привезенцев работал руководителем проекта, исполнительным директором в коммерческой организации, где отвечал за разработку сервисов и приложений.

С 2011 г. по 2013 г. занимал должности заместителя руководителя, руководителя Центра координации информационно-технологического комплекса Государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы». После Привезенцев до 2017 г. проработал заместителем руководителя и руководителем Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области с полномочиями руководителя контрактной службы.

В 2017–2019 гг. он занимал должности замдиректора, исполняющего обязанности директора, директора ФГБУ «Координационный центр Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники». С марта 2019 г. по сентябрь 2021 г. Привезенцев занимал должности заместителя директора, исполняющего обязанности директора, директора ФГБУ «Связист» (ФГБУ «Связист»).