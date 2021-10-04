Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны

«Казахтелеком» продал на бирже 24% акций крупнейшего в стране сотового оператора Kcell. Рыночная стоимость данного пакета составляет около $150 млн. Из этого пакета 9% приобрел First Heartland Jusan Bank, принадлежащий фонду первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

«Казахтелеком» продал на бирже 24% акций Kcell

Основной оператор фиксированной связи Казахстана «Казахтелеком» сообщил о продаже принадлежавших ему 24% акций крупнейшего в стране сотового оператора Kcell. Продажа состоялась на Казахстанской фондовой бирже. «Казахтелеком» остается владельцем 51% акций Kcell. Сам «Казахтелеком» подконтролен государству.

«Сделка по реализации 24% акций Kcell позволит привлечь долгосрочный капитал для развития группы компаний «Казахтелеком», повысит ее рыночную стоимость и доходность, создаст дополнительные условия для инвестиционной активности группы компаний «Казахтелеком», а также частично сократит доли субъектов квазигосударственного сектора в экономике и позитивно повлияет на фондовый рынок Казахстана, что должно быть позитивно воспринято рынком и обществом», - говорится в сообщении «Казахтелекома».

Торги акциями Kcell на Казахстанской фондовой бирже закончились на отметке 1,342 тенге ($3,15) за одну акцию. Исходя из такой оценки, весь проданный пакет должен был стоить 42 млрд тенге ($150 млн).

Банк Фонда Назарбаева стал совладельцем Kcell

Одновременно стало известно, что казахстанский First Heartland Jusan Bank (входит в группу Jusan) приобрел на открытых торгах на Казахстанской фондовой бирже 9% акций Kcell. По словам председателя правления банка Айбека Кайыпова, приобретение акций Kcell соответствует стратегии финансовой группы компаний Jussan, направленной на развитие высокотехнологичных платформ.

Бывший Президент Казахстана, а ныне Лидер нации Нурсултан Назарбаев

В последнее время группа Jusan ведет активную скупку активов: недавно группа приобрела казахстанской АТФ-банк, а в России группой был приобретен прошедший санацию Азиатско-Тихоокеанский банк. Группа Jusan подконтрольна структурам, связанным с первым президентом и пожизненным Лидером нации Казахстана Нурсултана Назарбаева: «Назарбаев фонд», «Назарбаев Университет» и «Назарбаев Интеллектуальные школы». Главой «Назарбаев фонд» является старшая дочь экс-президента республики Дарига Назарбаева.

В пресс-службе «Казахтелекома» заявили агентству «Интерфакс», что приобретенный First Heartland Jusan Bank пакет акций Kcell был частью проданного «Казахтелекома» на бирже пакета акций.

Как «Казахтелеком» покупал и продавал Kcell

Исторически Kcell находился под контролем холдинга FinTur, созданного шведско-финской TeliaSonera (нынешнее название – Telia) и турецким Turkcell. Совладельцем компании был и «Казахтелеком». В 2011 г. «Казахтелеком» продал TeliaSonera свою долю в Kcell под обязательство провести IPO (первичное размещение акций) Kcell.

Дочь Лидера нации Дарига Назарбаева

В 2012 г. провел IPO на Лондонской и Казахстанской фондовой биржах. В том же году «Казахтелеком» через свою «дочку» «Алтел» вернулся на рынок сотовой связи. В 2015 г. «Казахтелеком» договорился со шведской Tele2 об объединении Kcell с сотовыми оператором «Tele2-Казахстан». Впоследствии «Казахтелеком» выкупил у Tele2 долю в соответствующем совместном предприятии.

В 2018 г. «Казахтелеком» выкупил у Telia доли в Kcell, принадлежащую шведской компании напрямую и через FinTur, за $446 млн.

В 2021 г. Kcell провел делистинг с Лондонской биржи и биржи международного финансового центра «Астана», сохранив листинг на Казахстанской фондовой бирже. Единственным в Казахстане сотовым оператором, неподконтрольным «Казахстелекому», остается компания «Кар-Тел» (торговая марка Beeline), вместо с российским «Выпелкомом» входящая в группу Veon.