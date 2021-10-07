Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на SMS

Верховный суд вмешался в продолжающийся два год судебный спор между «Мегафоном» и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) относительно дела о завышении сотовыми операторами «большой четверки» цен на SMS-рассылки. Остальные фигуранты дела, «Вымпелком», Tele2 и МТС, разбирательства с ФАС проиграли.

Как ФАС обвинили сотовых операторов в завышении цен на SMS-рассылки

Верховный суд истребовал материалы дела по иску сотового оператора «Мегафон» к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Данное разбирательство тянется с 2019 г. и связано с вердиктом ФАС по делу о завышении цен на SMS-рассылки.

В 2019 г. ФАС признала нарушителями антимонопольного законодательства «большую четверку» сотовых операторов: «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2).

Жалобу на операторов подали банк «Русский стандарт» и некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка» (НП НСФР), она была связана об установлении неравных тарифов на SMS-рассылки для коммерческих и государственных банков.

Верховный суд разберет двухлетний судебный спор между «Мегафоном» и ФАС относительно цен на SMS-рассылки

ФАС установила, что у «Мегафона» рост цен на SMS-рассылки достигал 500%, у «Вымпелкома» 200%, у МТС 120%, у Tele2 80%. При этом разница в тарифах для государственных банков Сбербанка и Почта-банка могла оказаться десятикратной.

Сотовые операторы не согласились с вердиктом ведомства и обратились с жалобой в Арбитражный суд Москвы. К разбирательствам в качестве третьих лиц были привлечены Центробанк, НП НСФР и банк «Русский стандарт». Жалобы «Вымпелкома», МТС и Tele2 были отклонены судом первой инстанции. Эти решения была подтверждены апелляционной и кассационной инстанциями.

Длительная тяжба «Мегафона» и ФАС

Однако «Мегафон», наоборот, выиграл в 2019 г. разбирательство с ФАС в Арбитражном суде Москвы. Это решение было подтверждено Девятым арбитражным апелляционным судом. Но кассационная инстанция, Арбитражный суд Московского округа, в марте 2020 г. вернул дело на новое рассмотрение.

В феврале 2021 г. Арбитражный суд Москвы при повторном рассмотрении отклонил иск «Мегафона». Тогда «Мегафон» и его «дочка» «Мегалабс» подали жалобы в апелляционную инстанцию.

В ходе рассмотрения дела в Девятом арбитражном апелляционном суде было удовлетворено ходатайство «Мегафона» о проведении судебном бухгалтерской и финансово-экономической экспертизы. Экспертизу должен был проводить Центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции.

Несостоявшаяся экспертиза тарифов «Мегафона»

Экспертиза должна была ответить на следующие вопросы: какова величина экономически обоснованного тарифа на услугу SMS-рассылок «Мегафона»; является ли экономически обоснованной цена первого сообщения услуги SMS-рассылки оператора, применяемой с 1 марта 2018 г.; являются ли установленные с 1 марта 2018 г. скидки экономически обоснованными по каждому виду трафика (транзакционный, рекламный, сервисный); являются ли цены на услуги SMS-рассылки для Сбербанка, Почта-банка, ВТБ и Газпромбанка, установленные до и после 1 марта 2018 г., экономически обоснованными; как изменялась себестоимость услуги SMS-рассылки в периоды с 1 июля 2017 г. по 1 марта 2018 г. и с 1 июля 2017 г. по 1 апреля 2021 г.; как повлияло изменение себестоимости услуги SMS-рассылки на изменение цен на реализацию услуги SMS-рассылки в указанные периоды

Со своей стороны НП НСФР, «Русский стандарт» и ФАС попросили кассационную инстанцию отменить вердикт о проведении судебной экспертизы. Арбитражный суд Московского округа посчитал, что каких-либо специальных познаний для проверки на предмет соответствия нормативных правовых актов действующему законодательству и правовой оценки представленных в дело доказательств суду не требуется. В связи с этим суд кассационной инстанции посчитал проведение экспертизы необоснованным и вернул дело на рассмотрение суда апелляционной инстанции.

После этого Девятый арбитражный апелляционный суд возобновил производству по данному делу, однако затем снова приостановил его в связи с запросом из Верховного суда.

Отметим, что разбирательства по искам сотовых операторов к ФАС происходят в закрытом режиме и полные тексты соответствующих решений не публикуются в картотеке «Электронное правосудие».

В пресс-службе «Мегафона» отказались от комментариев по вопросу о ходе разбирательств с ФАС.