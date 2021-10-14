«Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности

В тарифной сетке «Билайна» появилось предложение «Твое решение», позволяющее настроить с десяток различных параметров. Из него по умолчанию убраны SMS-сообщения, хотя их можно включить в стоимость, плюс есть возможность подключения безлимита на соцсети, видеосервисы и стриминговую музыку. Для разных регионов цены и объемы минут и трафика будут различаться.

Тонкий тюнинг тарифа

Оператор связи «Билайн» сразу после ребрендинга и выбора нового логотипа запустил новый тарифный план «Твое решение». Как сообщили CNews его представители, главной отличительной чертой тарифа является гигантское число возможных настроек.

Кастомизировать можно в первую очередь число включенных в абонентскую плату минут разговора и гигабайтов мобильного трафика. Предлагаемые объемы напрямую зависят от выбранного региона. К примеру, жители Москвы могут выбрать от 200 до 1200 минут и от 15 до 75 ГБ. Абонентская плата при этом будет варьироваться между 520 и 880 руб. в месяц.

Для жителей одних регионов России новый тариф «Билайна» окажется более выгодным, чем для других

Тем временем, проживающие в Чебоксарах россияне заплатят за тариф меньше, чем москвичи, но и столичные объемы минут и трафика им при этом не достанутся. Они смогут рассчитывать на 5-50 ГБ интернета и 300-1000 минут разговоров. Ежемесячная абонентская плата составит от 300 до 600 руб. в месяц. По истечении месяца оставшиеся минуты и гигабайты сгорают и в новый расчетный период не переходят.

Дополнительные опции

Абонентская плата нового тарифа «Твое решение» не предусматривает пакет исходящих SMS-сообщений (здесь и далее приводится в пример московский вариант тарифа). Те, кто еще пользуется этим устаревшим в 2021 г. типом связи, смогут подключить 100 SMS в обмен на 30 руб. в месяц.

При выборе самой дешевой версии тарифа пользователям всегда будут доступны безлимитные мессенджеры – Telegram, WhatsApp, Viber, Skype и SnapChat. Также бесплатным будет и сервис «Билайн ТВ», причем если бесплатность мессенджеров можно отключить вручную, то с «Билайн ТВ» такое проделать не получится.

Московский вариант тарифа со всеми доступными опциями. Нажмите для увеличения

Более дорогие версии тарифа позволяют без расходования трафика слушать музыку в интернете – это относится к Apple Music, Spotyfy и «Яндекс.музыке». Также трафик не будет учитываться в соцсетях «Вконтакте», «Одноклассники», Instagram и Facebook.

Если выбрать базовую версию тарифа, то за включение безлимитных музыки и соцсетей придется доплатить 25 руб. и 50 руб. в месяц соответственно. Также вне зависимости от выбранных объемов минут и гигабайтов безлимит не будет распространяться ни на звонки внутри сети «Билайн», ни на видеосервисы. Его подключение оценивается в 100 и 50 руб. в месяц соответственно.

В сумме, если подключить все имеющиеся опции и выбрать максимальные пакеты минут и трафика, то для Москвы ежемесячная стоимость тарифа «Твое решение» составит 1060 руб. Чебоксарцы заплатят 780 руб.

Персональное предложение и условия перехода

Представители «Билайна» рассказали CNews, что «к концу первого месяца пользования новым тарифом для каждого абонента будет сформировано персональное предложение конфигурации, основанное на его текущих потребностях в услугах связи». На вопросы CNews о том, при оценке каких именно критериев формируется персональное предложение, и что входит в определение «текущих потребностей абонента», они сообщили: «Чтобы сформировать персональное предложение, мы оцениваем то, как именно наш абонент пользуется услугами связи – сколько минут тратит на голосовые вызовы, какое количество ГБ использует в течение определенного периода времени, какими сервисами пользуется активнее (например, социальными сетями, стримингом видео и музыки)». Также редакция CNews выяснила, почему «Билайн» принял решение установить для разных регионов не только разную стоимость самого тарифа, но и различные объемы минут и трафика, входящие в нее. Со слов представителей оператора, «этому способствует различная рыночная ситуация в регионах».

Подключить тариф, согласно информации на сайте могут как новые, так и действующие абоненты «Билайна». Первым достаточно заключить с оператором договор в любом офисе продаж и купить SIM-карту с выбранным тарифом.

Для действующих абонентов переход на тарифный план будет бесплатным, если с момента предыдущей смены тарифного плана прошло более 30 дней. В остальных случаях стоимость перехода составит 200 руб. (для Москвы). За изменение условий тарифа дополнительная плата не взимается.

Ребрендинг и новый логотип

Вместе с новым тарифом «Твое решение» оператор «Билайн» сменил логотип и отказался от слогана «Живи на яркой стороне». Фактически, это первый ребрендинг компании за последние 16 лет – в последний раз такое происходило в 2005 г.

Цветовая палитра не изменилась, а логотип остался узнаваемым. Название оператора теперь пишется как «билайн», а не как «Билайн». Новый слоган компании – «На твоей стороне».

Новый ребрендинг оказался менее масштабным в сравнении с глобальными изменениями, произошедшими 16 лет назад

Представители «Билайна» сообщили CNews, что изменения «призваны проиллюстрировать начало масштабных изменений в компании». Также они объяснили исчезновение заглавной буквы из названия. «В последние годы люди все больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова. И это не потому что они не знают, как правильно. А потому что так удобнее и быстрее. Мы стремимся быть ближе к людям. Поэтому название бренда теперь всегда имеет строчное написание – “билайн”. Так мы делаем акцент на человечности, простоте и диджитальности», – сообщили CNews представители оператора.

Разработкой обновленного бренда занималось агентство Contrapunto из группы агентств BBDO. За разработку рекламных кампаний отвечало агентство Leo Burnett Moscow. Размер инвестиций в ребрендинг «Билайн» не раскрывает.

Как было раньше

Гендиректор «Билайна» Александр Торбахов сообщил РБК, что слоган «Живи на яркой стороне» утратил свою актуальность. «Для того времени слоган “Живи на яркой стороне” был безумно актуальным, но сейчас гонка за бесконечной крутостью вгоняет людей в депрессию. Ты должен быть тем, кто ты есть, а не соответствовать каким-то требованиям. Мы хотим перестать требовать от людей быть супергероями», – отметил он.