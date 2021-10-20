Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года»

CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 25 ноября.

CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 25 ноября.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок ЭДО

Какие важные события произошли на российском рынке электронного документооборота?

Какие тренды, сформировавшиеся на фоне пандемии, получили развитие?

Как развивается внутренний документооборот?

Насколько успешно организации переходят на обмен электронными документами?

Какие законодательные изменения необходимы на рынке ЭДО?

Как обеспечить преемственность форматов электронных документов и валидности электронной подписи?

Технологии

Как меняются требования к электронным архивам?

Какие данные можно извлечь из электронных документов?

Чем могут помочь роботы и искусственный интеллект?

Как модернизировать имеющиеся системы ЭДО?

BPMS и EDM: в чем разница?

Практический опыт

Как внедрение ЭДО меняет бизнес-процессы.

Основные сложности при внедрении электронного документооборота.

Проблема роуминга в процессе ЮЗЭДО.

Интеграция с внутренними и внешними ИТ-системами.

Как создать единую платформу управления документами и процессами.

Безопасность электронных хранилищ документов.

Подтвердили свое участие:

Гагик Григорян, ведущий системный аналитик, «ЮТэйр»;

Екатерина Неборако, эксперт по Digital проектам, «Системные технологии»;

Оксана Андреева, руководитель сектора развития СЭД, «Магнит»;

Денис Разумов, главный специалист отдела методологии, департамент бухгалтерского и налогового администрирования, «Первая грузовая компания»;

Анна Климова, директор департамента налогов и права, Deloitte;

Представитель компании ELMA.

К выступлению приглашены:

Максим Жаворонков, финансовый директор, Gett;

Леонид Кушнир, заместитель генерального директора по ИТ, «РесурсТранс»;

Рамиль Ахметшин, заместитель главного бухгалтера по информационному обеспечению управления бухгалтерского учета и отчетности, «Татнефть»;

Елена Еремина, бизнес-партнёр по информационным технологиям, «АльфаСтрахование»;

Дмитрий Михеев, директор по информационным технологиям, Biocodex;

Ксения Овсянникова, руководитель проектов, British American Tobacco;

Вадим Королев, руководитель проектов Управления автоматизации внутрибанковских процессов, банк «ФК Открытие»;

Егор Соколов, начальник отдела автоматизированных систем управления Управления информационно-управляющих систем и связи, Gazprom EP International;

Евгения Материкина, руководитель направления по автоматизации «финансовый и бухгалтерский учет», Segezha Group;

Елена Бебешко, руководитель службы методологии, Tele2;

Алена Гатина, главный бухгалтер, «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»;

Руслан Броничев, руководитель проекта «Внедрение электронного документооборота», «Сибур»;

Ольга Волкова, руководитель HR операций, трудовых отношений и информационных систем, Pepsico Россия, Украина, СНГ;

Виктор Васильев, руководитель направления развития систем электронного документооборота, «Норильский никель»;

Олеся Кузина, руководитель направления диджитализации внутренних процессов юридического департамента, МТС;

Ольга Ткачева, лидер проекта развития ЭКДО, «Балтика»;

Анна Середюк, руководитель группы автоматизации EDO/EDI, ТК «Мегаполис»;

Виталий Лосев, начальник управления цифрового развития, Федеральная служба по труду и занятости;

Нина Михеева, Head of IT, HSBC Russia;

Владимир Лебедев, руководитель проекта, Департамент развития технологий внутренних процессов подразделений, Московский кредитный банк;

Сергей Спевак, CDO, GIPFEL;

Ольга Ростунова, директор департамента автоматизации процессов управления персоналом, «Мечел»;

Екатерина Макаренко, Sr. EDI expert, Coca-cola HBC;

Александра Клестова, руководитель проекта новый СЭД, «Газпром нефть»;

Рафаел Джалладян, начальник отдела электронного документооборота, НЛМК;

Татьяна Пригожая, супервайзер по работе с дебиторской задолженностью, Johnson & Johnson;

Ирина Жданова, главный бухгалтер–начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности, «Россети Северо-Запад»;

Наталья Дронова, руководитель отдела методологии бухгалтерского учета и налогообложения, «Рольф»;

Раиса Крылова, начальник службы документационного обеспечения и административной поддержки, международный аэропорт «Внуково»;

Ольга Леонова, старший проектный менеджер, финансово-экономический центр, «Интер РАО»;

Александр Коршунов, начальник отдела управления ИТ проектами, «ВТБ Лизинг»;

Ольга Дрокова, заместитель директора Департамента финансового контроля и учета, главный бухгалтер, «Комацу СНГ»;

Сивуха Дмитрий, руководитель направления ЭДО, «Сбербанк Факторинг»;

Вера Прунцова, директор ОЦО – главный бухгалтер, ГК «Миррико».

Информация о прошедшей ранее конференции по похожей теме доступна по ссылке.