Экс-главу «Билайна» допросят по делу о мошенничестве и взятках российским чиновникам

Бывшего гендиректора «Вымпелкома» Антона Кудряшова и экс-главу телекоммуникационного подразделения «Альфа-групп» Алексея Резниковича вызвали на допрос в Испанию. Расследование касается главы «Альфа-групп» Михаила Фридмана и связано с банкротством бывшего партнера «Вымпелкома» в области мобильного контента - компании Zed.

Испания вызывает на допрос бывших топ-менеджеров «Вымпелкома» и «Альфа-групп»

Семеро граждан России, имеющих отношение к телекоммуникационному бизнесу «Альфа-групп», и глава ее наблюдательного совета Михаил Фридман вызваны на допрос в Испанию. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой испанскую газету El Confidencial. Допросы будут проводиться в рамках расследования дела о банкротстве контент-провайдера Zed.

Среди них бывший гендиректор сотового оператора «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») Антон Кудряшов и экс-гендиректор холдинга Altimo (бывшее телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») Алексей Резникович.

Кудряшов возглавлял «Вымпелком» в 2011-2013 гг., затем он работал в структурах Vimpelcom, а до этого руководил холдингом «СТС-Медиа», чьим совладельцем тогда была «Альфа-групп». Кроме того, на допрос вызываются вице-президент «Вымпелкома» по корпоративному развитию Ренат Насретдинов и некие Андрей Распитин и Паоло Гуидичи.

Суть расследования в отношении Фридмана

«Вымпелком» входит в группу Veon, которая ранее называлась Vimpelcom. Исторически крупнейшим акционером «Вымпелком»/Vimpelcom была «Альфа-групп». В 2014 г. владельцы «Альфа-групп» создали новую инвестиционную компанию LetterOne, куда передали свои телекоммуникационные активы.

Бывших топ-менеджеров «Вымпелкома» вызывают на допрос в Испанию по делу, связанному со взятками госчиновникам

С середины 2000-х годов крупнейшим партнером «Вымпелкома» в области мобильного контента стала компания «Темафон», созданная давним знакомым Михаила Фридмана, владельцем консьерж-сервиса PrimeConcept Ваге Енгибаряном. «Вымпелком» через созданный Енгибаряном кипрский оффшор M.I.P.R. стал совладельцем «Темафона».

Позднее «Темафон» объединился с испанским контент-провайдером Zed, принадлежавшим семье Перес Долсет (Pérez Dolset), в зарегистрированный в Голландии холдинг Zed+. В конце 2016 г. суд в Амстердаме признал Zed+ банкротом.

После этого власти Испании начали расследования по подозрению в умышленном банкротстве Zed+, а в аэропорту Мадрида был задержан временный управляющий Zed+ Петер Вакки (Peter Wakkie), назначенный по инициативе российских совладельцев компании (впоследствии он был отпущен на свободу).

Жалобу на Фридмана подавала семья Перес Долсет, которая обнаружила, что из «Темафона» без согласия было выведено $30 млн. Эти денежные средства были переведены в в ООО «Встреча», созданную бывшим гендиректором «Темафона» Владимиром Туровецким, а оттуда их якобы перевели разработчику мобильных приложений «ФБ Групп».

Позднее, летом 2017 г., в Испании был арестован сам глава семейства Хавьер Перес Долсет (Javier Perez Dolset). Как писала испанская газета El Mundo, его подозревали в мошеннических операциях на сумму 67 млн евро, из которых 6 млн евро якобы ушли на взятки чиновникам из России и Узбекистана.

Что выяснило испанское следствие

Расследованием дела занялся испанский прокурор Хосе Гринда (José Grinda), ранее занимавшийся расследованием дела выходцев из Тамбовской преступной группировки. Фридмана подозревали в попытке захвата Zed+ за счет использования контракта с «Вымпелкомом», который приносил компании 40% дохода. Кроме того, Альфа-банк (входит в состав «Альфа-групп») через принадлежащий ему Amsterdam Trade Bank участвовал в предоставлении в 2013 г. кредита для Zed+ на сумму 130 млн евро.

Также испанское следствие выяснило, что в 2016 г. Ваге Енгибарян, вместе с некой компанией «Планета груп», делал предложение о покупке Zed+ за 30 млн евро. Кроме того, Антон Кудряшов дал показания американским властям, в которых рассказал, что Фридман имел значительно влияние на процессы в Zed+ и «Темафон».

В 2019 г. судья Мануэль Гарсия Кастельон (Manuel García Castellón) вызвал Михаила Фридмана на допрос в Испанию. Его адвокаты возражали против этого, но затем магнат приехал и ответил на вопросы суда. В конце 2020 г. LetterOne сообщала, что расследование в отношении Фридмана завершено, и суд не нашел связи между действиями Фридмана и банкротством Zed+. Однако летом 2021 г. расследование было возобновлено.

Позиции сторон

Фридман и Енгибарян в 2017 г. заявляли CNews, что они не совершали никаких незаконных действий и не давали взяток чиновникам. Фридман говорил, что он не вел бизнеса с Хавьером Пересом Долсетом и не имел отношений к деятельности компаний «Темафон» и Zed.

Компания «ФБ Групп» заявляла CNews, что она также не совершала никаких незаконных операций и не получала незаконным образом денег от «Темафона», а также не имела в принципе договорных отношений с ООО «Встреча».