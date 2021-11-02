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Сын Кириенко покидает «Ростелеком»

Как стало известно CNews, из «Ростелекома» может уйти первый вице-президент Владимир Кириенко, сын замглавы Администрации Президента Сергея Кириенко. В «Ростелекоме» Кириенко курирует коммерческий блок и отвечает за развитие стартапов.

Кириенко покидает «Ростелеком»

Из «Ростелекома» может уйти первый вице-президент компании Владимир Кириенко. Об этом CNews рассказал источник в органах власти и подтвердил другой источник в одной из компаний-партнеров «Ростелекома».

По словам одного из собеседников издания, Кириенко может уйти в «Яндекс» или в одно из некоммерческих образовательных учреждений, например, «Лидеры России» или в оргкомитет форума «Таврида». Впрочем, еще один собеседник CNews говорит, что информация об уходе Кириенко из «Ростелекома» циркулируют уже два года. Пресс-служба «Ростелекома» заявила, что не комментируют слухи.

Карьера Владимира и Сергея Кириенко

Владимир Кириенко – сын известного политического деятеля Сергея Кириенко. В 1998 г. Сергей Кириенко некоторое время возглавлял Правительство России. В этот же период в стране случился дефолт.

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Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома»

Затем Сергей Кириенко последовательно был одним из лидеров партии «Союз правых сил», занимал пост полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе, а затем возглавлял госкорпорацию «Росатом».

Осенью 2016 г. Сергей Кириенко был назначен заместителем главы Администрации Президента (АП). Практически одновременно с этим Владимир Кириенко стал старшим вице-президентом «Ростелекома» по развитию и управлению бизнесом.

В 2017 г. Кириенко стал первым вице-президентом «Ростелекома». В компании два первых вице-президента, вторым является Анна Шумейко. Должность президента «Ростелекома» с 2017 г. занимает Михаил Осеевский.

Кириенко и инвестиции в стартапы

В «Ростелекоме» Кириенко отвечает за корпоративный маркетинг, координацию коммерческой деятельности макрорегиональных филиалов и бизнес-функций, а также осуществляет руководство новыми направлениями развития бизнеса.

В числе прочего Кириенко отвечает в компании за развитие стартапов. Как объяснял CNews один из его подчиненных, «наше подразделение похоже на партизанов, так как у нас принципиально иная корпоративная культура, нежели принята в «Ростелекоме».

У Кириенко до прихода в «Ростелеком» уже был опыт венчурных инвестиций: вместе с партнером Александром Айвазовым он создал фонд Titanium Investments. После прихода Кириенко в «Ростелеком» фонд был ликвидирован, а Айвазов стал вице-президентом «Ростелекома» по развитию бизнеса.

Недавно издание «Важные истории» (признано в России иностранным агентом) писало, в 2017 г. Айвазов и Кириенко зарегистрировали на Британских Виргинских островах новый фонд Titanium VC, инвестировавший в американские и израильские стартапы. Эта информация стала известна благодаря утечки данных из офшоров, получившей название «Архив Пандоры».

Игорь Королев

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