Россияне смогут подключаться к спутниковому интернету без разрешения властей

ГКРЧ намерена принять единое решение об упрощенном порядке использования спутниковых станций VSAT, работающих с российскими спутниками. Одновременно будет расширена полоса частот, в которой допускается такого рода порядок.

Упрощенный порядок использования VSAT

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании рассмотрит вопрос об упрощенном использовании терминалов фиксированной спутниковой связи VSAT. Это следует из проекта решения комиссии, имеющегося в распоряжении CNews.

Возможность использования VSAT в России была легализована еще в 1998 г. Тогда было определено понятие земных малых станций спутниковой связи, диаметр антенн которых должен быть менее 3,8 м. Для использования VSAT на каждую станцию нужно было оформлять отдельное решение ГКРЧ.

Как ГКРЧ либерализировала работу VSAT в России

В 2004 г. ГКРЧ ввела возможность использования VSAT в упрощенном порядке — без получения отдельных решений комиссии и разрешения на использование частот. Данное решение касалось полос частот 14,33-14,37 ГГц и 14,408-14,5 ГГц (Земля-космос) и 10,7-11,7 Ггц (космос-Земля), работающих с отечественными спутниковыми аппаратами «Ямал» и «Экспресс». При этом мощность передатчика не должна превышать 2 Вт, значение ЭИИМ (эффективная изотропно излучаемая мощность) — 50 дБВт, диаметр антенн должен быть не более 2,4 м.

Власти позволят россиянам без разрешения подключаться к спутниковому интернету

Регистрация VSAT-станции стала осуществляться на основании разрешения, выданного владельцу центральной станции соответствующей спутниковой сети. Впоследствии, в 2008 г. упрощенный порядок был распространен на отдельные участки полосы 14 -14,399 ГГц (Земля-космос) и полосы 10,95-11,2 ГГц, 11,45-11,7 ГГц, 12,65-12,75 ГГц (космос-Земля) и одну категорию VSAT-станций.

Затем, в 2010 г., упрощенный порядок распространили на полосы частот 14,399-1,45 ГГц (Земля-космос), 10,95-11,2ГГц, 11,45-11,7 ГГц, 12,5-12,275 ГГц (космос-Земля) и три категории VSAT-станций. Решения от 2008 и 2010 гг. также относились к VSAT-станциям, работающим через космические аппараты «Ямал» и «Экспресс».

Новое решение ГКРЧ относительно VSAT

Теперь комиссия намерена обобщить ранее принятые решения относительно VSAT и расширить сферу их деятельность. В материалах комиссии отмечается, что VSAT используются в России для решения социальных задач и развития единой информационной инфраструктуры. Также при вынесении нового решения будет учитывать опыт использования VSAT при реализации национальных проектов.

Сейчас предлагается выделить для использования VSAT-станций полосы частот 13,75-14,5 ГГц (Земля-космос) и 10,7-11,7, ГГц, 12,5-12,75 ГГц (космос-Земля). Использование соответствующих терминалов будет возможно без оформления отдельных решений ГКРЧ и разрешений на использование радиочастот при условии, что они работают через российские спутниковые аппараты серий «Ямал» и «Экспресс».

В зависимости от используемой полосы частот должны будут соблюдаться определенные ограничения на мощность передатчика, ЭИИМ и диаметр антенны. Регистрация VSAT-станций будет осуществляться на основании разрешения на использование радиочастот, выданных владельцу центральной земной станции соответствующей спутниковой сети, осуществляющей круглосуточный контроль всех VSAT-станций спутниковой сети и управление их параметрами излучения.

Указанный порядок не будет распространяться на VSAT-станции, размещенные на расстоянии от 500 м до 3,5 км от аэропортов (в зависимости от используемых частот и значения ЭИИМ).

Мнение эксперта

Гендиректор спутникового оператора Altegrosky Сергей Пехтерев отмечает, что предстоящее решение ГКРЧ объединит существующие решения комиссии относительно упрощенного использования VSAT-станций с расширением полосы частот, в которой возможен такой порядок.

Также Пехтерев напоминает, что в 2010 г. ГКРЧ разрешила регистрацию в упрощенном порядке VSAT-станций, работающих с иностранными спутниками системы Intelsat. Данное решение действует до 2022 г. и предстоящее решение ГКРЧ его не затрагивает.