Провайдеры снизят плату за интернет тем, кого обманули со скоростью. Понадобится пройти долгую и унылую процедуру

Провайдеры Германии не смогут безнаказанно «резать» скорость доступа в интернет

Власти Германии обяжут операторов телекоммуникационных услуг предоставлять абонентам доступ в Сеть на скорости, указанной в договоре. Клиенты смогут платить за интернет меньше, если пропускная способность канала, предоставляемого провайдером, на практике окажется ниже заявленной.

Как пишет Bleeping Computer, поправки к федеральному закону о телекоммуникациях (Das Telekommunikationsgesetz, TKG) радикальным образом изменят взаимоотношения между интернет-провайдерами и их клиентами. По данным немецких защитников прав потребителей, более половины абонентов в стране страдают от несоответствия фактической скорости доступа к интернету заявленной провайдером.

Согласно данным источника, документ, представленный в сентябре 2021 г., вступает в силу в декабре 2021 г. В представлении законодателя новая норма будет стимулом для интернет-провайдеров выполнять обещания, сформулированные маркетологами, на практике, а также предлагать услуги более стабильного качества.

От чего зависит размер скидки

Согласно документу, пользователи услуг связи в Германии смогут самостоятельно провести замер скорости соединения с Сетью, и, если она окажется ниже прописанной в договоре, претендовать на скидку по итогам платежного периода.

Немецких провайдеров научат не врать абонентам

Размер скидки зависит от того, насколько реальная скорость соединения ниже контрактной: чем больше разница, тем крупнее скидка.

Заморочки с замерами

По новым правилам замер скорости загрузки данных из интернета должен осуществляться с помощью специального инструмента, разработанного Федеральным сетевым агентством Германии (Bundesnetzagentur). Он доступен на отдельном сайте breitbandmessung.de, а также представлен в виде мобильного приложения Breitbandmessung для операционных систем iOS и Android.

Для того, чтобы подтвердить свое право на скидку, абонент должен измерить скорость соединения 20 раз в течение двух дней подряд – по 10 раз за день. Такой подход, как считают немецкие законодатели, позволит потребителю убедительно продемонстрировать, что проблемы с доступом в интернет носят систематический характер, а не представляют собой единичный случай.

В случае, если фактическая скорость интернета по результатам замера окажется ниже 90% от прописанной в контракте, клиент автоматически получит возможность уменьшить размер абонентской платы пропорционально степени отклонения.

Скорость интернета в Германии и мире

Согласно данным Ookla по состоянию на октябрь 2021 г., в рейтинге стран с самым быстрым проводным широкополосным интернетом Германия занимает 42 место: медианная скорость загрузки из Сети здесь составляет почти 65 Мбит/сек. Россия в данном списке расположилась всего на три строчки ниже с показателем в 62 Мбит/сек.

В лидерах рейтинга – сплошь азиатские страны. На первом месте Сингапур – 188 Мбит/сек. Топ-3 замыкают Таиланд (173 Мбит/сек) и Гонконг (171 Мбит/сек).

Среднемировое значение скорости входящего потока у абонентов фиксированной связи составляет 56 Мбит/сек при скорости отклика на уровне 10 мс.

Интернет-провайдеры в Германии предлагают абонентам – физическим услуги фиксированной связи с входящей скоростью до 1 Гбит/сек. К примеру, британская компания Vodafone готова подписать двухлетний контракт, предусматривающий подключение по выделенной линии на скорости 1 Гбит/сек (скорость выгрузки в Сеть – 50 Мбит/сек) по цене в 50 евро в месяц (около 4,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 ноября 2021 г.). Тарифный план 50/5 Мбит/сек клиентам Vodafone в Германии обойдется в 30 евро (2,5 тыс. руб.).

Примечательно, что в стране по-прежнему популярен способ подключения через линию стационарной телефонной связи (DSL). В частности, провайдер eazy предлагает план стоимостью 10 евро (837 руб.) в месяц за доступ в интернет на скорости 20 Мбит/сек по данной технологии связи.