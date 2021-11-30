ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров Kubernetes 2021

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров Kubernetes 2021. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, поддерживаемых версий, длительности тестового периода и других характеристик. На базе рейтинга построена мишень Kubernetes — визуальное представление сложившейся на рынке ситуации.

Для сравнения провайдеров Kubernetes редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews разработала комплексную методику, основанную на 7 критериях, наиболее точно отвечающую потребностям рынка.

Рейтинг провайдеров Kubernetes 2021

Сравнение провайдеров проводилось по следующим критериям:

Функционал. Дополнительные возможности. Гипервизоры. Тестовый период и его ограничения. Доступные версии. Режим обновления версий. Стоимость решений.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«Как видно из рейтинга, базовый функционал большинство провайдеров уже освоили, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — А вот дополнительные возможности реализованы пока не у всех. С точки зрения виртуализации мы видим два лагеря — приверженцев VMware и OpenStack. Заметно разнится и длительность тестового периода. При выборе провайдера следует обращать внимание на все эти нюансы».

Лидером рейтинга признано решение Managed Kubernetes от компании Selectel. Оно обладает широким функционалом и широкими дополнительными возможностями при весьма низких ценах. Пользователям доступно сразу 6 версий Kubernetes (с 1.16 по 1.21 включительно), а их обновление может выполняться как в ручном, так и в автоматическом режимах. Тестовый период составляет 1 месяц.

Второе место — у Managed Kubernetes от TietoEVRY. Здесь также стоит отметить широкий функционал и дополнительные возможности вкупе с низкой стоимостью сервиса. Пользователям доступны три версии Kubernetes, обновляемые автоматически. Тестовый период составляет 1 месяц.

Таблица 1. Топ-5 провайдеров Kubernetes 2021

Место Провайдер Сумма баллов 1 Selectel 442 2 TietoEVRY 441 3 IBS DataFort 422 4 Систематика (Облако.ру) 397 5 VK Cloud Solutions 383

Источник: Market.CNews. Полная версия

На третьем месте — провайдер IBS Datafort, который предлагает сразу три решения: в рамках DevopsPlatform, DF Cloud Kubernetes и VMware Tanzu. Они построены на виртуализации Virtuozzo, VMware и VMware Tanzu. Пользователям доступны с 1.18 по 1.21 версии Kubernetes. Тестовый период составляет 14 дней.

Обзор Kubernetes 2021

Рейтинг Kubernetes выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Мишень CNews Kubernetes 2021

На основе собранной информации стало возможным построение мишени CNews — графической визуализации оценки предлагаемых решений (см. рисунок 1). Чем ближе предложение поставщика к центру мишени, тем более доступным и сбалансированным оно является. Смещение по осям характеризует слабые места.

Рис. 1. Мишень CNews Kubernetes 2021

Важные выводы

Справедливости ради отметим, что Kubernetes на данный момент не рассматривается как самостоятельная часть облачного рынка. Скорее все-таки есть общепризнанный рынок IaaS, который всем известен и понятен. И есть масса услуг на базе IaaS, каждая из которых хоть и является отдельной услугой, но в умах людей считается частью IaaS.

Именно так и обстоит дело в Kubernetes. Основа услуги-то все равно инфраструктурная. Все равно нужны те же виртуальные ядра процессора, память, хранилище. Из дополнительной ценности только софт для управления контейнерами, оркестратор.

Вероятно, это одна из причин, почему о росте рынка Kubernetes говорят давно, а цифры его не показывают. Так как Kubernetes базируется на IaaS, то и учитываться провайдерами может как продажа ресурсов IaaS, а не PaaS.

Провайдеры с наиболее развитыми платформенными сервисами предлагают 2-3 варианта реализации Kubernetes - на разных системах управления и виртуализации. У остальных пока в арсенале один вариант Kubernetes.

Базовый функционал, такой как балансировщик нагрузки, возможность автоматического масштабирования, наличие API и встроенная система мониторинга в том или ином виде реализована у всех провайдеров, принявших участие в рейтинге.

А вот дополнительные возможности (автохилинг, использование SSD NVMe, поддержка Terraform) есть далеко не у всех.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой KUBER в теме письма.

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