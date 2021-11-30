Операторы лишили россиян безлимитного интернета

В России почти исчезли тарифы с безлимитным интернетом, а те, что остались, стоят слишком дорого для большинства россиян. Операторы не объясняют причины отказа от этой опции, а лишь говорят, что большинству абонентов хватает и нескольких гигабайтов в месяц. Происходящее может привлечь внимание ФАС. В прошлом операторы уже отменяли безлимит на мобильный интернет, но позже вновь возвращали эту услугу.

Гигабайтов на всех не хватит

Российские операторы связи из состава «Большой четверки» лишили россиян возможности пользоваться безлимитным мобильным интернетом, пишет Forbes. Тарифы с соответствующей опцией полностью исчезли из списка предложений «Билайна», и Tele2, а «Мегафон» и МТС все еще могут предложить абонентам безлимитный мобильный интернет, но для этого придется пойти на ряд условий.

Как пишет Forbes, представители «Билайна» и Tele2 подтвердили факт полного отсутствия возможности пользования безлимитным мобильным интернетом на действующих тарифах доступных для подключения новым и старым абонентам. В МТС, по информации издания, эта опция осталась всего лишь на двух тарифах, да и те отличаются чрезмерно высокой для подавляющего большинства россиян абонентской платой – более 2000 руб.

Россиянам теперь придется решить - или экономить трафик, или платить операторам больше денег

Абонентам «Мегафона» для подключения этой услуги придется потратить время на звонок в колл-центр и на уговоры оператора подключить безлимит.

Спасения нет

По заверениям представителей «Большой четверки», абоненты действующих, но уже недоступных для подключения тарифных планов по-прежнему могут пользоваться безлимитным интернетом, если такая опция входит в них. Однако неизвестно, как долго это продлится.

Опрошенные Forbes эксперты заявили, что в будущем ограничения могут коснуться и тех, кто не собирается переходить на новые тарифы и продолжает пользоваться своим нынешним. «Если у вас тарифный план, в котором был безлимитный интернет, то вы будете им пользоваться ровно до момента, пока тариф не станет архивным. Например, на моем тарифе интернет безлимитный, он остается действительным, но для новых подключений такой опции просто нет», – заявил источник Forbes.

Один из архивных тарифов «Билайна»

Следует отметить, что безлимитный интернет все же можно найти даже в составе тарифов, списанных в архив много лет назад. Для примера, в 2016 г. «Билайн» предлагал абонентам тарифы с постоплатной системой расчетов, одним из преимуществ которых был именно безлимитный интернет. Это было одно из основных условий тарифов. Оператор не может сменить абоненту тариф против его воли. В связи с этим многие абоненты постоплатных тарифов продолжают пользоваться безлимитным мобильным интернетом

Не всем нужны бесконечные гигабайты

Как пишет Forbes, из общей массы абонентов сотовых сетей лишь около трети имеют доступ к безлимитному мобильному интернету. И только 5% из них расходуют свыше 100 ГБ трафика в месяц.

Не все готовы переплачивать за гигабайты трафика

Согласно другим экспертным оценкам. 80% абонентов мобильных сетей потребляют порядка 12 ГБ трафика ежемесячно. На 10% приходится потребление в пределах 20 ГБ, 2% абонентов расходуют свыше 100 ГБ трафика.

Представитель «Билайна» сообщил Forbes, что большинство абонентов с подключенной опцией безлимитного интернета расходуют не более 50 ГБ трафика в месяц. 70% из них не превышает порог в 20 ГБ.

Стоимость тарифа и количество доступных гигабайтов зависят от региона подключения

По подсчетам аналитиков «Мегафона», в сети этого оператора складывается аналогичная ситуация. Пользователи безлимитного интернета редко выходят за 50 ГБ. Представитель «Мегафона» подчеркнул, что такой объем есть и в действующих тарифах. Редакция CNews убедилась, что в линейке тарифов «Мегафона» для Москвы 50 ГБ есть только на тарифах «Максимум», VIP и «Премиум» за 850 руб. 1100 руб. и 2000 руб. в месяц соответственно. Тем временем, жителям Адыгеи для получения такого объема придется перейти на тариф VIP стоимостью 1010 руб. в месяц.

В «Билайне» есть возможность подключения тарифа с 75 ГБ трафика. Это тариф «Твое решение», стоимость которого зависит от выбора опций и региона проживания абонента.

Безлимит выгоден только абонентам

Опрошенные Forbes эксперты считают, что безлимитный интернет невыгоден операторам, на нем они деньги не зарабатывают. При этом абоненты с такой услугой на тарифе могут расходовать большие объемы трафика и повышать нагрузку на сеть, что негативно скажется на качестве ее работы и скорости доступа к интернету других абонентов.

Со слов гендиректора аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, операторам выгоднее давать абонентам лимитированные тарифы, так как это позволяет им больше зарабатывать на них. Он подчеркнул, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) постоянно следит за тарифами на связь в России и, в теории, может не одобрить исключение безлимитного интернета из списка опций.

Тарифы-конструкторы пока еще позволяют получить большой объем трафика за минимальную цену

Анкилов отметил, что даже если ФАС обратит на это внимание, у операторов будет чем ответить. «Операторы могут обосновать свое решение тем, что они не в состоянии подключить сейчас сети пятого поколения (5G) для разгрузки инфраструктуры, при этом им нужно обеспечить абоненту стабильное качество услуг», – сказал гендиректор «ТМТ Консалтинг».

История повторяется

Россияне уже сталкивались с отменой безлимитного мобильного интернета и последующим возвращением этой опции. Все началось в 2014 г., когда на базе сети «Мегафона» заработал виртуальный оператор Yota. Он-то и познакомил жителей России с мобильным интернетом, в котором не нужно считать потраченные гигабайты.

Примеру Yota незамедлительно последовали и федеральные операторы.

В конце 2016 г. бывший гендиректор «Билайна» Шелль Мортин Йонсен (Kjell-Morten Johnsen) предупредил, что скоро операторы отменят безлимитный интернет. Прогноз сбылся через несколько месяцев – сперва безлимит отключила Yota, а затем подтянулись и другие операторы.

Летом 2018 г. сотовые операторы неожиданно решили вернуть тарифы с неограниченным мобильным интернетом. В середине августа 2018 г. на это решился МТС, а через пару дней безлимит появился и у «Билайна». Другие операторы тоже не заставили себя долго ждать.

Спустя три года операторы вновь решили отобрать безлимит у россиян. Когда они вернут его в следующий раз, остается неизвестным.