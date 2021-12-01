CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Телеком Инфраструктура Мобильная связь Техника
|

«Мегафону», «Билайну» и «Ростелекому» дали частоты для 5G. Но не те, которые им нужны

Госкомиссия по радиочастотам выделила совместному предприятию «Вымпелкома», «Ростелекома» и «Мегафона» частоты в диапазоне 4,4–4,99 ГГц с целью тестирования технологии 5G. Данный диапазон станет альтернативой для диапазона 3,4–3,8 ГГц, частоты в котором в России недоступны из-за позиции силовых структур.

5G-частоты для СП «Билайна», «Мегафона» и «Ростелекома»

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила компании «Новые цифровые решения» (НЦР) частоты в диапазонах 4,4–4,555 ГГц и 4,633–4,99 ГГц для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ с использованием технологии пятого поколения сотовой связи (5G).

Это следует из протокола заседания комиссии, опубликованного Минцифры. В то же время ГКРЧ отказалась выделять НЦР частоты в диапазоне 4,555–4,63 ГГц и 4,99–5 ГГц.

Как операторы создавали СП для поиска 5G-частот

Компания НЦР была создана «Мегафоном» и «Ростелеком» для совместного строительства сетей 5G. Первоначально «Мегафон» и «Ростелеком» хотели построить единую сеть 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, предоставив остальным игрокам возможность работать на этих частотах в качестве виртуального оператора.

towers600.jpg
ГКРЧ выделила СП «Вымпелкома», «Ростелекома» и «Мегафона» частоты в диапазоне 4,4–4,99 ГГц и отказалась выделять в востребованных ими диапазонах 4,555–4,63 ГГц и 4,99–5 ГГц

Против такой идеи выступили два других игрока сотового рынка–«Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мобильные телесистемы» (МТС). Против были и в Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В конце 2019 г. «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком» достигли предварительного соглашения о созданию в равных долях совместного предприятия (СП), которое занялось бы поиском частот для 5G, не оказывая при этом услуг связи.

СП в новом формате было создано лишь летом 2021 г., и в него не вошел оператор МТС. Базой для СП стала компания НЦР, оно займется исследованием электромагнитной совместимости, проведением исследований возможности использования радиочастот для сетей 5G и мероприятиями по высвобождению радиочастотного спектра для сетей 5G. ФАС поставило условием одобрением соглашения о создании СП обеспечение равного доступа к высвобождаемому спектру для всех участников рынка сотовой связи.

Проблема с 5G-частотами в России

Параллельно возникли проблемы и с доступностью частот для 5G. Силовые ведомствам – Минобороны и Федеральная служба охраны (ФСО) – выступили против использования диапазона 3,4-3,8 ГГц для сетей 5G, так как он используется указанными ведомствами для спутниковой связи.

В то же время частоты в диапазоне от 1 ГГц до 6 ГГц необходимы для запуска сетей 5G в крупных городах. В мире наиболее перспективным являются как раз диапазон 3,4–3,8 ГГц. В качестве альтернативы операторам был предложен диапазон 4,4–4,99 ГГц. Но в этом диапазоне будет меньше абонентских устройств, кроме того, его сложно будет использовать на приграничных территориях, так как в соседних странах эти частоты используются военными.

Сейчас ГКРЧ открыла возможность для тестирования данного диапазона. Правда, как уже отмечалось, НЦР получила не весь диапазон полностью (его ширина–590 МГц), а два участка общий шириной 512 МГц.

В «Вымпелкоме» приветствовали выделение частот НЦР для исследования диапазона 4,4-4,99 ГГц, добавив, что считают необходимым проведение подобных исследований и в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. В «Мегафоне» сообщили, что исследование диапазона 4,4–4,99 ГГц позволит избежать ситуации, при которой частоты могут оказаться непригодными для практического применения.

Представители «Ростелекома» добавили, что к настоящему моменту НЦР изучила еще один диапазон частот, пригодный для 5G - 24,45-27,5 ГГц, и ГКРЧ приняла к сведению проект программы проведения организационно-технических мероприятий по высвобождению данной полосы. «Вместе с тем, использование радиочастотного спектра выше 3,8 ГГц требует значительно большего объема инвестиций со стороны операторов в строительство сетей, что крайне негативно влияет на их окупаемость, - считают в «Ростелекоме». - Все, что выше 3,8 ГГц, целесообразно задействовать для решения локальных (на ограниченной территории) задач».

При этом источник CNews на телекоммуникационном рынке полагает, что частот, выделенных для исследований в диапазоне 4,4–4,99 ГГц, слишком мало для строительства полноценной сети 5G.

Еще один диапазон для 5G

Кроме того, на прошлом заседании комиссии госпредприятию «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) были выделены частоты для тестирования нового диапазона 5G – 6,7-6,8 ГГц. На минувшем заседании дополнительно выделила НИИ полосу 6,425–6,825 ГГц. Данный диапазон может стать дополнением к частотам в диапазонах 3,4–3,8 ГГц и 4,4–4,99 ГГц.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Приложения для чтения книг стали обязательными для предустановки на телефоны россиян

Операторы лишили россиян безлимитного интернета

Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля

Что изменила пандемия на рынке CRM: аналитика от Market.CNews

Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии России за ноябрь 2021 года

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие индукционные варочные панели: выбор ZOOM

Смартфоны следят за нами: как отключить сохранение перемещений на iOS и Android

Как выбрать веб-камеру для дома и офиса: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые нашли новую форму воды — черный суперионный лед

Дефекты светодиодов используют для дисплеев нового типа

Оптическое хранилище 5D: 500 терабайт данных на тонком стеклянном диске
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021