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«Вконтакте» и Mail.ru возглавит сын Кириенко

Новым директором VK может стать сын первого заместителя главы администрации президента и первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. Об уходе Кириенко из «Ростелекома» стало известно в начале ноября 2021 г. Предполагается, что он сменит в должности ушедшего в отставку Бориса Добродеева.

Новый директор VK

Новым гендиректором VK может стать Владимир Кириенко, ныне занимающий пост первого вице-президента «Ростелекома». Об «РИА новости» рассказали собеседники, знакомые с этим кадровым решением.

На посту главы VK сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко сменит Бориса Добродеева, который возглавлял холдинг с 2016 г. В «Ростелекоме» Кириенко отвечает за цифровую трансформацию компании и развитие сети дата-центров, проект развития городской среды в регионах и запуск мультимедийной платформы Wink.

Подчеркивается, что Борис Добродеев — сын гендиректора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олега Добродеева — сам принял решение уйти из компании.

Смена владельцев VK

Смене управляющего состава компании предшествовала смена ее владельцев, которая разворачивалась последние два месяца. Так, в ноябре 2021 г. свою долю в компании «МФ Технологии» (владеет 57,3% акций VK) продал Сбербанк. Новым держателем 36% доли стоимостью 12,8 млрд руб. стал Газпромбанк.

Вчера, 2 декабря 2021 г. также стало известно о том, что холдинг Алишера Усманова USM выходит из капитала «МФ технологии» и продает свои 45% акций «МФ Технологии» связанной с «Газпромом» страховой компании «Согаз».

Сегодня Газпромбанк передал свои 45% акций «МФ Технологии» под контроль «Газпром-медиа холдингу». Таким образом, под контролем структур, связанных с «Газпромом», может оказаться 90% долей «МФ Технологии».

Сын Кириенко покидает «Ростелеком»

В ноябре 2021 г. CNews стало известно о возможном уходе Кириенко из «Ростелекома». Об этом CNews рассказал источник в органах власти и подтвердил другой источник в одной из компаний-партнеров «Ростелекома».

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Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома»

Тогда собеседники редакции предполагали, что первый вице-президент может уйти в «Яндекс» или одно из некоммерческих образовательных учреждений, например, «Лидеры России» или в оргкомитет форума «Таврида».

Карьера Кириенко

Владимир Кириенко — сын известного политического деятеля Сергея Кириенко. В 1998 г. Сергей Кириенко некоторое время возглавлял Правительство России. В этот же период в стране случился дефолт. Затем Сергей Кириенко последовательно был одним из лидеров партии «Союз правых сил», занимал пост полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе, а затем возглавлял госкорпорацию «Росатом».

Осенью 2016 г. Сергей Кириенко был назначен заместителем главы Администрации Президента (АП).

Практически одновременно с этим его сын Владимир Кириенко стал старшим вице-президентом «Ростелекома» по развитию и управлению бизнесом. В 2017 г. Владимир Кириенко стал первым вице-президентом «Ростелекома». В компании два первых вице-президента, вторым является Анна Шумейко. Должность президента «Ростелекома» с 2017 г. занимает Михаил Осеевский.

Кристина Холупова

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