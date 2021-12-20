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CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ВКС 2020

В 2020 г. выручка участников второго рейтинга крупнейших поставщиков ВКС увеличилась на 76% по сравнению с 2019 г. В нем появляется все больше крупных игроков рынка — как разработчиков, так и интеграторов. 62% доходов поставщики ВКС получают в коммерческом сегменте. Доля отечественных решений достигла 20%. Заказчики интересуются модными инновационными возможностями, но выбирают надежность, удобный дизайн, богатый функционал, хорошую техподдержку.

Крупнейшие поставщики

По данным подготовленного CNews обзора «Рынок видеоконференцсвязи 2021», суммарная выручка топ-20 участников рейтинга поставщиков ВКС по итогам 2020 г. составила ₽5,8 млрд. 78% этой суммы или ₽4,5 млрд приходится на первую десятку рейтинга.

Рейтинг поставщиков ВКС составляется CNews во второй раз, и состав его участников только формируется. Напомним, что в прошлом году в нем участвовало 20 компаний, порог входа в топ-20 составлял ₽1 млн, выручка более ₽100 млн была у 10 компаний. В этом году состав участников значительно изменился — их уже 24, на 20 месте компания «Телефонные системы» с выручкой ₽80 млн (без НДС). Выручку более ₽100 млн продемонстрировали 17 участников. 62% доходов поставщиков ВКС получено в коммерческом сегменте (в 2019 г. — 57%).

Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи 2020

№ 2020 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка в 2020 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка в 2019 г., включая НДС, ₽тыс. Рост 2020/2019, %
1 ТДЮС*(1) Москва 741 700 370 000 100,5%
2 TrueConf*(1) Москва 739 326 251 589 193,9%
3 Ланит Москва 651 300 н/д
4 НИИ "Масштаб" Москва 521 829 205 981 153,3%
5 IVA Technologies (ранее ИВКС) Иннополис 437 791 129 335 238,5%

Источник: CNews Analytics, 2021

С полными результатами рейтинга можно ознакомиться в обзоре «Рынок видеоконференцсвязи 2021».

Лидером стал ТДЮС (Unitsolutions) — системный интегратор, специализирующийся на создании ВКС-систем. По данным ФНС, выручка компании в 2020 г. увеличилась по сравнению с 2019 г. вдвое и составила ₽742 млн. На втором месте отечественный разработчик TrueConf: по сравнению с 2019 г. бизнес компании вырос почти в три раза, выручка достигла ₽739 млн. На третьем — «Ланит», заработавший на продаже ВКС-систем ₽651 млн. На четвертом месте еще один российский разработчик ВКС НИИ «Масштаб», который совместно с компанией «ХайТэк» создал решение для госзаказчиков IVA AVES S. На пятом месте входящая в группу «ХайТэк» IVA Technologies — еще один российский разработчик с выручкой ₽438 млн.

Прогнозы на будущее

На сегодняшний день импортозамещение ПО в сегменте ВКС выполнено: российские программные продукты в классе telepresence поддерживают все общепризнанные международные стандарты, не уступают по своим потребительским свойствам иностранным решениям, максимально совместимы с оборудованием и ПО зарубежных вендоров и легко интегрируются в уже существующие сети. В ближайшие годы можно ожидать дальнейшего роста отечественного рынка ВКС на 15-20% в год и увеличения на нем доли российских продуктов.

Будет расти спрос на мультиплатформенные решения, способные работать как самостоятельные ВКС, так и как часть облачной инфраструктуры провайдера. Все более жесткими станут требования к информационной безопасности ВКС.

Будет расширяться список возможностей, которые дает искусственный интеллект. Важные тренды — совершенствование интерфейса и дополнение систем ВКС уникальным функционалом, разработанным под российских заказчиков.

Подробнее читайте в обзоре CNews «Рынок видеоконференцсвязи 2021».

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