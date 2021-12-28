«Мегафон» начал продавать по подписке iPhone, Samsung и Xiaomi

«Мегафон» предлагает своим абонентам покупать новые смартфоны по подписке. Так, клиент сможет взять новенький iPhone или Samsung на год, выплачивая оператору каждый месяц часть его стоимости. И через 12 месяцев, когда клиент выплатит 70% его стоимости, он может оформить договор на новый гаджет, сдав старый в trade-in. Оформить подписку пока могут только московские пользователи тарифных планов линейки «Безпереплат».

Смартфон по подписке

«Мегафон» запустил программу подписки на смартфоны. Она позволит абонентам обновлять свои смартфоны по подписке, рассказали CNews представители компании. При этом в «Мегафоне» заверяют, что абоненты смогут экономить до 30% от стоимости устройства.

Клиент сможет оформить подписку на смартфоны всех брендов, включая новые модели Apple, Samsung и Xiaomi, и регулярно обновлять гаджеты. Пока пилотный проект «Мегафона» запущен только в розничной сети на территории Москвы. В начале 2022 г. компания планирует представить сервис во всех регионах страны.

Как заверили CNews представители компании, страховка и другие услуги при оформлении подписки подключаются только при желании клиента. Также они уточнили, что подписка распространяется только на смартфоны. По этой программе нельзя купить другие гаджеты (умные часы, планшеты и пр.). Отметим, что на сайте «Мегафона» раздел о смартфонах по подписке отсутствует.

Как это работает

Для участия в программе абоненту необходимо подключить один из тарифов линейки «Безпереплат» на период подписки. Согласно официальному сайту, стоимость этой линейки варьируется от 450 руб. в месяц до 2 тыс. руб. Ежемесячная стоимость формируется в зависимости от выбранного смартфона и тарифного плана.

«Мегафон» предлагает своим абонентам обновлять телефон каждый год

Оплата за смартфон ежемесячно списывается с мобильного счета клиента вместе с абонентской платой за услуги связи, следует из сообщения компании. Через 12 месяцев, выплатив 70% от стоимости гаджета, клиент может сдать устройство в trade-in и оформить подписку на новый любой другой смартфон, представленный в салонах связи компании.

По словам гендиректора «Мегафон ритейл» Владимира Скурихина, в III квартале 2021 г. спрос на услугу обмена старых устройств на новые в компании вырос на 80%, а рассрочка сроком на один год стала самым популярным способом оплаты с использованием кредитных инструментов. Например, 55% новых iPhone в розничной сети «Мегафона» было продано именно на таких условиях.

Подписка у МТС

В 2019 г. о подобной акции объявил МТС, взять смартфон по подписке можно и до сих пор. Согласно официальному сайту, подписка на смартфон оформляется на год или два. В платеж, как и у «Мегафона», сразу включена абонентская плата за тариф. В компании заверяют, что платеж списывается с мобильного счета без процентов и каких-либо других переплат. «При этом МТС делает скидку на смартфон и тарифный план. За один или два года клиент выплатит примерно половину от первоначальной стоимости гаджета», — говорится на сайте оператора.

После окончания подписки, клиент может продлить ее и получить новый смартфон взамен старой модели. В программе подписки участвуют абсолютно все смартфоны, представленные в салонах МТС — Huawei/Honor, Apple, Samsung и др.

Также в октябре 2021 г. CNews писал о запуске МТС в России сервиса по аренде смартфонов iPhone 11, 12, 13 и iPhone Xr. Так, абоненты этого оператора могут арендовать модные гаджеты на месяц или на день, а тариф будет зависеть от срока аренды. Спрос на шеринг смартфонов в МТС спустя два месяца после запуска на ряд моделей в Москве доля аренды составила больше 10%, рассказали CNews представители МТС. «Самые популярные шеринговые смартфоны — iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. На них приходится 50% всего спроса пользователей аренды. По нашим внутренним опросам, большая часть клиентов используют аренду для тестирования гаджетов, чтобы принять окончательное решение о покупке дорогого устройства», — добавили они.

Запустить программу аренды смартфонов по примеру МТС хочет и «Мегафон». По информации «Коммерсанта», проект заработает в ближайшем будущем. «Он не будет ограничиваться последними моделями iPhone — покупатели смогут арендовать устройство любого бренда. Услуга будет доступна во всех регионах страны», — сообщил изданию гендиректор «Мегафон ритейла» Владимир Скурихин.