Власти заставили Tele2 снизить цены на сотовую связь

В январе 2022 г. Tele2 по приказу ФАС снизит цены на архивные тарифы, которые взвинтил в мае 2020 г. и январе 2021 г. Повышение заставило переплачивать за связь десятки миллионов россиян. цены выросли на 10-13%.

ФАС заставила снизить тарифы

Оператор связи Tele2 из состава «Большой четверки» снизит цены на архивные тарифы, которые повысил в 2020 и 2021 гг., сообщили CNews представители Федеральной антимонопольной службы России (ФАС). Снижение станет следствием предписания ФАС, выданного в сентябре 2021 г.

Расценки по тарифам будут снижены до первоначальных значений с 11 января 2022 г. На запрос CNews, планирует ли оператор ввести новые цены единовременно для всех тарифов, или они будут дешеветь постепенно в некой последовательности, представители Tele2 на момент публикации материала ответить не смогли.

С первым удорожанием архивных тарифов абоненты Tele2 столкнулись в середине мая 2020 г., в самый разгар пандемии коронавируса. На тот момент цены подскочили в среднем на 10%, и в общей сложности изменения коснулись 11,5 млн абонентов.

Не исключено, что некоторые абоненты не смирились с ростом цен и сменили оператора

Второе повышение, на которое обратила внимание антимонопольная служба, произошло в самом начале 2021 г, буквально 1 января. На этот раз цены взлетели на 13%, и переплачивать за связь были вынуждены свыше 12,5 млн россиян.

Справедливость восторжествовала

Эксперты ФАС рассмотрели оба случая повышения цен на архивные тарифы. В сентябре 2021 г., как сообщал CNews, Служба вынесла Tele2 предписание о необходимости возвращения цен к прежнему уровню.

Невыполнение требования ФАС грозило оператору штрафом в пределах до 500 тыс. руб. Помимо этого, оператора могли ждать многочисленные иски от абонентов, требующих снизить расценки в индивидуальном порядке.

Tele2 заявил о несогласии с решением антимонопольной службы и о готовности отстаивать свои интересы «в рамках соответствующих юридических процедур». Оператор составил обращение в суд, однако тот встал на сторону антимонопольного ведомства.

Проиграв, Tele2 не стал предпринимать вторую попытку оспаривания. Вместо этого он принял решение полностью отказаться от дальнейших судебных исков и исполнить предписание ФАС.

Пока неясно, приведет ли удешевление архивных тарифов к удорожанию актуальных расценок

Как сообщили CNews представители оператора, решение принималось с учетом текущей рыночной ситуации. «С учетом ситуации на рынке Tele2 приняла решение добровольно исполнить предписание ФАС. Исполнение сформировано таким образом, чтобы максимально удовлетворить ожидания абонентов», – сказали они CNews.

Повышений планировалось больше

ФАС взяла на контроль дело об удорожании архивных тарифов Tele2 в середине июня 2020 г. Притом ведомство заинтересовал вовсе не сам факт роста цен, а то, что Tele2 не предоставил никаких экономических обоснований для этого.

12 мая 2020 г. цены на услуги Tele2 выросли во многих российских регионах. В среднем, по данным ФАС, размер абонентской платы на безлимитных тарифах Tele2, в зависимости от региона, увеличилась на 20-100 руб.

Однако в данном случае ФАС не учитывала внезапный рост цен на другие тарифы Tele2, случившийся всего несколькими днями позже. 19 мая 2020 г. стало известно о планах оператора по принудительному переводу абонентов с ряда архивных тарифов на действующий план «Классический», с последующим ростом цен. Изменения вступили в силу 3 июня 2020 г. и затронули пользователей Tele2 из Москвы и Московской области.

В середине июля 2020 г. CNews писал, что ФАС решила провести проверку повышений тарифов Tele2 с 12 мая 2020 г. Оператор предоставил экономические обоснования, но Службу они не удовлетворили. Итогом расследования мог стать штраф в размере 15% годовой выручки.

В конце октября 2020 г. ФАС признала Tele2 виновным в нарушении антимонопольного законодательства. «По результатам рассмотрения дела ФАС признала оператора связи установившим монопольно высокие цены на услуги подвижной радиотелефонной связи. Это привело к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей – абонентов ООО “Т2 Мобайл” (Юрлицо Tele2). В адрес ООО “Т2 Мобайл” будет выдано предписание о приведении тарифов, на которых с 12 мая 2020 г. произошло повышение, к уровню, существовавшему до совершения правонарушения», – сообщили представители ФАС.

В январе 2021 г. цены на тарифах Tele2 вновь выросли. В феврале 2021 г. в отношении Tele2 было заведено еще одно дело о нарушении российского антимонопольного законодательства. Представители ФАС, что оператор не предоставил технологическое, экономическое и иное обоснование роста тарифов, что является ущемлением интересов абонентов.

Представители оператора со своей стороны указали на то, что предоставляли ФАС экономическое обоснование роста цен на тарифах.

В середине сентября 2021 г. ФАС предписала Tele2 вернуть необоснованно завышенные цены на архивные тарифы и пригрозила ему полумиллионным штрафом.