Власти хотят отдать операторам частоты для 5G бесплатно

Минцифры предлагает предоставлять частоты 4,8-4,9 ГГц для развития 5G операторам бесплатно. Операторы считают этот диапазон малопригодным. Если строить 5G в диапазоне 4,8-4,99 ГГц, то накопленный убыток операторов составит 354,3 млрд руб.

Бесплатные частоты

Минцифры хочет предоставлять операторам частоты для 5G бесплатно. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Максут Шадаев. Речь идет о диапазоне 4,8-4,9 ГГц, который операторы единодушно назвали непригодным для развития 5G.

«Так как мы используем диапазон 4,8-4,9 ГГц, где требуется значительно большая частота установки базовых станций, чем в диапазоне классическом — 3,4-3,5 ГГц, то мы сейчас вышли с инициативой обнулить плату за спектр», — заявил Шадаев.

На момент публикации материала представители Минцифры не смогли рассказать, сколько эта инициатива поможет сэкономить операторам.

Затраты на 4,8-4,9 ГГц

Если операторам придется строить 5G в диапазоне 4,8-4,9 ГГц, то затраты на это не смогут окупиться минимум до 2040 г. Пишет РБК со ссылкой на доклад, посвященный сравнению развертывания 5G в различных диапазонах, подготовленный МТС, «Мегафоном», «Вымпелкомом» (бренд «Билайн») и «Ростелекомом».

Минцифры предлагает отдать непригодные частоты для 5G бесплатно

Если строить 5G в диапазоне 4,8-4,99 ГГц, то к 2030 г. накопленный убыток операторов составит 354,3 млрд руб. и будет расти вплоть до 2040 г, говорится в документе. При этом стоимость владения инфраструктурой сети связи в диапазоне 4,8-4,99 ГГц до 2030 г. только в городах с населением более 1 млн человек в 2,5 раза превышает стоимость владения инфраструктурой в диапазоне 3,4-3,8 ГГц — 723,3 млрд против 317,1 млрд руб.

Какие частоты нужны

В мире наиболее перспективным диапазоном для 5G является как раз 3,4-3,8 ГГц. Однако в России он используется Минобороны и Федеральной службой охраны для спутниковой связи. Совет безопасности решил, что предложение перевести их в другие части спектра не соответствует интересам национальной безопасности.

В качестве альтернативы операторам был предложен диапазон 4,4-4,99 ГГц. Но в этом диапазоне будет меньше абонентских устройств, кроме того, его сложно будет использовать на приграничных территориях, так как в соседних странах эти частоты используются военными.

«Диапазон 4,9 ГГц непригоден для развития 5G в качестве основного: помимо плохого покрытия, недостатка абонентского и операторского оборудования, есть и проблема ограничений в приграничной полосе из-за регламентов медико-социальной экспертизы», — рассказали ранее CNews представители Tele2.

«Мы не рассматриваем диапазон 4,8-4,99 МГц в качестве жизнеспособного варианта для сетей 5G в России», — пояснили CNews представители «Мегафона». В компании соглашаются с выводами Tele2 о недостатках данного диапазона, а также в отношении приоритетного диапазона в 3,4-3,8 ГГц.