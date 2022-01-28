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Из России стремительно исчезают операторы связи

Российский телекоммуникационный рынок всего за один 2021 г. лишился 5% операторов связи. Эксперты связывают это с консолидацией рынка, так как всего пять крупнейших операторов удерживают 80% от него. В теории это может нести угрозу Фонду универсального обслуживания, в который операторы отчисляют деньги на устранение «цифрового неравенства» в России, но эксперты пока склонны полагать, что столь серьезных последствий уход небольших операторов связи с рынка не возымеет.

Россия остается без операторов связи

В России существенно снизилось число операторов связи. Как пишет РБК, их стало меньше на 5%, что отрицательно сказалось на отчислениях в Фонд универсального обслуживания.

Данный резерв требуется для устранения цифрового неравенства – проведения интернета и мобильной связи в малочисленные населенные пункты. Согласно Закону «О связи», в каждом населенном пункте должен быть таксофон, а в каждом населенном пункте с числом жителей от 500 человек – пункт коллективного доступа в интернет (ПКД). Поправки к Закону от апреля 2020 г. подразумевают обязательное наличие в пунктах с населением от 100 до 500 человек мобильной связи и интернета.

Государство компенсирует операторам универсального обслуживания убытки от оказания соответствующих услуг. С этой целью и формируется Фонд универсального обслуживания, в которых все операторы связи перечисляют 1,2% от своей выручки.

По итогам 2021 г. суммарный объем этих отчислений просел на 0,8% год к году – их было меньше на 122 млн руб. Для сравнения, отчисления в 2020 г. были больше на 3,6% в сравнении с 2019 г.

По информации издания, в 2021 г. отчисления в Фонд внесли 5300 операторов связи, хотя годом ранее это сделали 5600 компаний. Разница составила 5%.

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Большинство россиян сокращение числа операторов не затронет - с рынка уходят только небольшие компании

Как сообщили РБК представители российского Минцифры, в общей сложности в 2021 г. сведения (не отчисления) в Фонд универсального обслуживания подали 9200 операторов. В 2020 г. таковых было 9400, то есть на 2,4% больше. Сотрудники министерства уверены, что это связано с «происходящими на рынке конкурентными процессами, из-за которых с него уходят мелкие или не выдержавшие конкуренции операторы, а также операторы, у которых истек срок действия лицензии на оказание услуг».

Статистика Роскомнадзора

Российский регулятор Роскомнадзор предоставил еще более впечатляющие данные по сокращению «популяции» операторов связи. В 2021 г. суммарное число зарегистрированных лицензий на оказание на территории России услуг фиксированной и сотовой связи достигло 9500. Годом ранее их было на 9,4% больше.

Роскомнадзор не объясняет, чем может быть вызвана столь резкая отрицательная динамика. Но в данном случае количество лицензий не равно числу действующих в стране операторов, поскольку у одного оператора может быть несколько юрлиц, у каждого из которых может иметься несколько лицензий. Тем не менее, факт сокращения рынка очевиден.

Выживает сильнейший

Опрошенные изданием эксперты полагают, что падение числа действующих в России операторов связи напрямую связано с консолидацией этого рынка. Мелкие компании попросту не выдерживают конкуренции с крупными игроками, в особенности с представителями «Большой четверки» (МТС, Tele2, «Билайн» и «Мегафон»), и прекращают работу.

Такого мнения придерживается, в том числе, гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. «Рынок переходит под контроль крупных игроков как за счет их опережающего развития, так и за счет их активности в области сделок по слияниям и поглощениям. По сути, рынок уже имеет признаки олигополии: 80% приходится на пять крупнейших игроков», – сообщил он РБК. Под пятым крупнейшим игроком, вероятнее всего, имелся в виду «Ростелеком».

Финансовая нагрузка не возрастет

В теории, сокращение числа операторов связи может привести к росту суммы, которую оставшиеся должны отчислять в Фонд универсального обслуживания. Однако вероятность этого представители Минцифры считают нулевой. Они назвали объемы снижения суммарных отчислений «незначительными».

«На оказание универсальных услуг связи он (показатель снижения отчислений – прим. CNews) не повлияет. Вопросы, связанные с увеличением размера отчислений операторов в резерв универсального обслуживания, в настоящее время не обсуждаются», – заявили представители министерства.

Константин Анкилов тоже считает, что оснований для наращивания процента отчислений с каждого оператора пока нет. Он отметил, что, несмотря на уход ряда операторов с рынка, его объем по итогам 2021 г. все равно вырос.

Рост, по его данным, составил 3,2%, и в итоге объем рынка достиг 1,8 трлн руб. «Объем рынка вырос, поэтому должны были увеличиться и поступления в резерв универсального обслуживания», – сказал Анкилов.

Запасной вариант

Фонд универсального обслуживания был организован в 2005 г. Его основная задача – накопление денег для обеспечения услуг связи в малонаселенных районах России.

Российский резерв является полным аналогом американского, носящего точно такое же название – Universal Service Fund (USF). В США он существует с 1997 г. Идея у него аналогичная – сбор и накопление средств для дальнейшего их инвестирования в обеспечение связью всех населенных пунктов страны.

С 2014 г. российским Фондом управляет «Ростелеком». В том же году с оператором был заключен договор на 10 лет, в рамках которого именно он реализует проект по устранению «цифрового неравенства», то есть проводит в небольшие деревни и села связь и интернет, а также модернизирует уже имеющуюся в них инфраструктуру.

В августе 2021 г. «Ростелеком» предложил возложить обязанность пополнять Фонд не только на операторов связи, но и в целом на все крупные интернет-компании, работающие на территории России. Как сообщал CNews, идею озвучил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Со слов Осеевского, если интернет-компании начнут отчислять деньги в Фонд, то процесс устранения «цифрового неравенства» пойдет заметно быстрее. Также он заявил, что отчислять деньги в этот резерв могут не только российские интернет-компании, но и зарубежные, работающие на территории России.

Эльяс Касми

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