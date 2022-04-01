Со счета Google реквизировали миллиард за блокировку Youtube-канала «Царьград»

«Царьград» добился от Google выплаты неустойки

«Царьград» получил неустойку от американской корпорации Google за блокировку принадлежащей ему Youtube-страницы. Об этом российский телеканал сообщил на своем официальном сайте.

Сумма компенсации составила 1 млрд руб. Полученные средства канал планирует направить на нужды военной спецоперации России на Украине.

«Царьград получил от "Гугла" первый миллиард рублей неустойки за неисполнение решения суда о восстановлении аккаунта телеканала на "Ютубе". Если "Гугл" продолжит игнорировать российское законодательство, то через год штраф будет измеряться в миллиардах долларов», – говорится в пресс-релизе телеканала.

Google заплатил внушительную неустойку за блокировку российского телеканала на Youtube

Пока американский интернет-гигант полностью не восстановит аккаунт «Царьграда» на популярном видеохостинге и «не научится уважать законы России», канал планирует продолжить взыскивать с него штрафы, в том числе и за рубежом.

Краткая хронология развития спора

17 марта 2022 г. «Царьград» сообщил об аресте необходимой для исполнения решения суда суммы на счетах Google. Тогда Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу иностранной компании на предшествующие решения судов.

В силе остался и алгоритм начисления неустойки в пользу «Царьграда»: 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения предписаний суда с последующим еженедельным удвоением базы штрафа (геометрическая прогрессия). Предельный размер неустойки в первые девять месяцев не мог превысить 1 млрд руб. Данного значения он достиг 17 марта 2022 г.

Youtube-канал «Царьграда» подвергся блокировке в июле 2020 г. по причине того, что его учредитель – российский бизнесмен Константин Малофеев – находился в санкционных списках США. Телеканал в ответ подал иск к американской компании.

Весной 2021 г. Арбитражный суд Москвы встал на сторону истца.

Летом 2021 г. стороны конфликта попытались достигнуть мирового соглашения по данному вопросу, однако результата переговоры не дали.

16 декабря 2021 г. Google проиграла апелляцию. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил, что Youtube-канал «Царьграда» был заблокирован незаконно.

21 декабря «Царьград» заявил, что канал вновь появился на площадке Youtube, но Google удалила часть контента, к которому у владельца нет доступа.

Youtube могут заблокировать

Закрывая учетные записи отечественных СМИ, Youtube рискует попасть под санкции российских властей. В декабре 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал закон 482-ФЗ, предусматривающий блокировку иностранных сайтов за цензуру российских медиа.

В марте 2022 г. Роскомнадзор заблокировал доступ к агрегатору «Google Новости». Причиной стало распространение через данный сервис «многочисленных материалов, содержащих недостоверную информацию о ситуации на территории Украине»

Есть у регулятора претензии и к Youtube. 19 марта 2022 г. он обвинил видеохостинг в превращении в «инструмент в антироссийской информационной войне». «В общей сложности Роскомнадзор зафиксировал 54 факта применения площадкой ограничений в отношении российских каналов, – заявляли в ведомстве».

В конце февраля 2022 г. Роскомнадзор потребовал прекратить распространение рекламных сообщений политического характера о спецоперации на Украине. В начале марта 2022 г. Google объявила о временном отключении рекламы в России, в том числе и на Youtube. Данное решение корпорации лишило ютуберов возможности зарабатывать на просмотрах пользователей, территориально расположенных в России.