Программист потратил $10 тыс. и 8 месяцев жизни, чтобы подключить быстрый интернет

Интернет за $10 тысяч и восемь месяцев

Программисту Джонатану Роуни (Jonathan Rowney) из города Бакли (округ Пирс, штат Вашингтон, США) пришлось вложить около $10 тыс. собственных средств и ожидать восемь месяцев для того, чтобы обеспечить свое новое жилье доступом к высокоскоростному интернету.

Причем итоговая сумма могла оказаться почти вдвое большей, если бы мужчина не взял на себя часть работ по подключению к инфраструктуре провайдера, а доверился бы смете, составленной его подрядчиком.

Крупная американская телекоммуникационная компания Comcast, обслуживающая район, в который со своей семьей переехал мужчина, продемонстрировала чудеса неорганизованности и отсутствие заинтересованности в привлечении клиентов. Чтобы достичь свой цели, Роуни пришлось связаться с региональным вице-президентом фирмы, который поспособствовал решению проблемы.

Проблемы начинаются с подачи заявки

Джонатан Роуни с женой и ребенком в мае 2021 г. переехал из Вирджинии в небольшой провинциальный городок Бакли с населением 5,1 тыс. человек (по данным переписи 2020 г.), пишет Ars Technica. Одним из критериев при выборе нового жилья для Роуни было наличие широкополосного доступа в Сеть по оптоволоконному каналу, поскольку тот занимался разработкой программного обеспечения на «удаленке». Поэтому мужчина предварительно убедился в том, что Comcast оказывает соответствующие услуги в выбранном им районе, проверив это через официальный сайт провайдера.

У Джонана Роуни ушло 8 месяцев и $10 тыс. на организацию высокоскоростного доступа в интернет

Роуни также было известно, что дом подключен к провайдеру CenturyLink по телефонной линии (DSL). Однако условия обслуживания и параметры связи программиста совершенно не устраивали. Компания предлагала скорость на уровне 10 Мбит/сек и 750 Кбит/сек входящего и исходящего потоков соответственно. Такой пропускной способности было бы едва достаточно для видеоконференций Zoom, отмечает Роуни.

Практически сразу же после переезда в новый дом мужчина подал заявку на подключение в Comcast, однако спустя несколько дней ему позвонили из компании и сообщили, что его дом не обслуживается, поскольку не подключен к инфраструктуре провайдера. Причем веб-сервис для проверки доступности услуг в конкретном районе по-прежнему предоставлял противоречащие этому заявлению сведения.

Смета на $19 тысяч

В офисе Comcast менеджер обрисовал Роуни процедуру подключения необслуживаемого помещения к сети оператора. В Comcast оценили затраты на подключение в примерно $19 тыс. Высокая стоимость работ обосновывалась значительной отдаленностью узла связи Comcast (503 фута или около 153 метров). Примечательно то, что, по словам Роуни, примерно на таком же расстоянии от него находится дом его соседа, который с 2013 г. подключен к сети провайдера.

Сумма сметы уменьшилась до $13,8 тыс. в июне 2021 г. по результатам осмотра места предполагаемых работ подрядчиком, нанятым Comcast – фирмой Project Resources Group. Однако и такой ценник не устроил Роуни, который выяснил, что часть работ может организовать самостоятельно, поскольку примерно треть расстояния до оборудования провайдера приходится на территорию, примыкающую к дому и принадлежащую мужчине. Для рытья траншеи и прокладки кабельной трассы мужчина за $2,95 тыс. нанял подрядчика, который с поставленной задачей успешно справился. Остаток работ Project Resources Group готова была выполнить за $7,1 тыс., Роуни с предложением согласился.

Работы завершены, но дело не двигается

В конце июля 2021 г. Роуни получил от Project Resources Group электронное письмо, в котором компания уведомляла о том, что процесс займет от 90 до 120 дней. В течение этого срока мужчина периодически запрашивал у фирмы статус проекта, однако ответ получил лишь единожды – 8 ноября 2021 г., который едва ли не слово в слово повторял июльское сообщение и обещало завершение работ в течение 90-120 дней. Программист попытался уточнить, действительно ли ему придется ждать еще три-четыре месяца, но ответа не получил. Тем не менее, проект был завершен в 15 декабря 2021 г., через 20 дней после закрытия 120-дневного окна. Причем выполнен он, как выяснилось, был другой компанией – Rainier Valley Construction.

Роуни был уверен, что уж теперь-то подключение к высокоскоростному интернету Comcast – вопрос пары дней, якобы достаточно будет оставить заявку на подключение и дождаться технического специалиста провайдера, но и здесь все оказалось сложнее, чем можно предположить.

«Я неделями названивал в Comcast, а там отвечали, что мой дом не обслуживается до апреля 2022 г.», – заявил Роуни в разговоре с Ars Technica.

Как выяснилось, подрядчик Comcast не довел проект до ума, и лишь 3 января 2022 г. Rainier Valley Construction уведомила Роуни о полном завершении работ. Однако ему по-прежнему не удавалось получить одобрение заявки на подключение к сети со стороны Comcast. 6 января он вновь обратился в офис Comcast, где ему весьма невнятно объяснили, что по имеющейся у провайдера информации подключить Роуни до апреля 2022 г. не смогут, потому что необходимая для этого инфраструктура все еще отсутствует.

Программист 7 января 2022 г. связался с Rainier Valley Construction, где ему сообщили, что это не так, и работы давно завершены. Со стороны это выглядело, как чисто бюрократическая проблема, поскольку никаких технических препятствий для подключения дома ИТ-специалиста к сети провайдера уже не было.

«Пожалуй, самым обидным было смотреть на эту коробку [шкаф для телекоммуникационного оборудования] во дворе, за которую я заплатил $10 тыс., так и не получив доступ в интернет», – признается Роуни. По словам мужчины, однажды он заметил технического специалиста Comcast Cable (работает под брендом Xfinity) на парковке у магазина Home Depot и хотел предложить ему денег за решение проблемы, однако не стал, так как тот разговаривал по телефону.

Без топ-менеджера не разобраться

Ждать весны Роуни все же не пришлось: вечером 13 января доступ в интернет у него появился, однако и в тот день без приключений не обошлось. Утром программист получил письмо от менеджера офиса Comcast, в котором говорилось, что перед тем, как пустить Роуни в Сеть, провайдеру необходимо активировать клиентское оборудование в своей биллинговой системе, для чего необходимы специальные коды. Однако эти коды невозможно получить до тех пор, пока отдельная команда провайдера не подтвердит, что жилье абонента теперь обслуживается Comcast.

Несчастный мужчина описал свою ситуацию на популярном интернет-форуме Reddit, где ему посоветовали связаться с вице-президентом Comcast. Поиск в социальной сети Linkedin позволил Роуни выйти на регионального вице-президента фирмы Родриго Лопеса (Rodrigo Lopez). Свои претензии мужчина изложил в письме топ-менеджеру телеком-компании. Ответ пришел спустя несколько часов – Лопес пообещал помочь оперативно разобраться в ситуации.

Долгожданный доступ в интернет

Действительно, после этого Роуни позвонили из Comcast и согласовали выезд на дом технического специалиста для оформления подключения.

Новоиспеченный абонент, по собственным словам, выбрал тариф с пропускной способностью 1,2 Гбит/сек за $104 в месяц. В эту сумму входит дополнительная плата за снятие лимита на входящий трафик – Бакли как раз относится к тем территориям, на которых Comcast по умолчанию устанавливает подобные ограничения.

«Я подумал, что раз уж я заплатил 10 штук за него [подключение к интернету], то выберу лучший [тарифный план] из тех, которые они предлагают», – сказал Роуни. Он также отметил, что очень доволен качеством связи. Comcast компенсировала ему расходы на вызов специалиста в размере $89.

Пока продолжалась эпопея с Comcast, Роуни пришлось импровизировать

Во время разбирательства с Comcast мужчина был вынужден раздавать мобильный интернет T-Mobile у себя дома через Wi-Fi. Для получения сигнала более высокого качества он даже оборудовал специальную антенну на крыше, которая подключалась к модему мобильного оператора. Это помогло улучшить стабильность соединения, но его скорость все равно оставляла желать лучшего.

Comcast сожалеет и обещает исправиться

Представитель Comcast в разговоре с Ars Technica заявил, что в компании сожалеют о доставленном Роуни неудобстве, а специалисты фирмы извлекут урок из произошедшего, чтобы подобное больше не повторилось.

По версии собеседника издания, задержка с подключением дома Роуни вызвана организационными проблемами внутри компании. Якобы отвечающий за координацию процессов сотрудник провайдера длительное время отсутствовал на рабочем месте из-за некой «чрезвычайной ситуации». Взять себя функции выпавшего из рабочего процесса коллеги в компании оказалось некому.

Случай Роуни не уникален, и Comcast – далеко не единственный крупный американский провайдер, который игнорирует потребности жителей небольших населенных пунктов и отдаленных территорий. Те, в свою очередь, нередко берут инициативу в собственные руки и добиваются желаемого.

В октябре 2021 г. CNews писал о Джареде Мауче (Jared Mauch) – сетевом архитекторе компании Akamai из Мичигана из поселка на 20 тыс. жителей. Инженер 19 лет ждал, пока ему проведут скоростной интернет. Не дождавшись, он сам создал компанию по предоставлению доступа в Сеть, проложил оптоволокно и сам обеспечивает весь поселок интернетом на скорости до 1 Гбит/с.