Динозавр российского телекома потратил 200 миллионов на ИИ-решения для контактных центров

Российская компания «Вестлинк» представила платформу Linkage Navigator, которая с помощью технологий искусственного интеллекта и больших данных позволяет оптимизировать деятельность контакт-центров. Разработка платформы обошлась в 200 млн руб. Актуальность данного решения особенно высока в условиях ухода из России иностранных поставщиков решений для контакт-центров и компаний, работающих с большими данными. В 1990-х годах «Вестлинк»играл заметную роль на телеком-рынке и стояла у истоков оператора «Мегафон».

«Вестлинк» создала платформу Linkage Navigator для контактных центров

Российская группа компаний «Вестлинк», специализирующая на аутсорсинге проектов для телекоммуникационных операторов, представила платформу Linkage Navigator. Она основана на предиктивной аналитике и работает как инструмент, ориентированный на развитие бизнеса, связанного с массовыми продажами и обслуживанием, в частности, контакт-центров.

Как рассказал CNews гендиректор «Вестлинк» Константин Козерог, платформа состоит из трех модулей: агрегация больших данных, анализ ключевых метрик и визуализация. В числе прочего, платформа позволяет контролировать выполнение поставленных планов продаж, уровень затрат и выручку, что существенно сокращает время и ресурсы на внедрение искусственного интеллекта в крупных организациях.

Также платформа позволяет пересчитывать все показатели работы колл-центра в деньги. Благодаря этому в любой момент времени возможно получить рекомендации действий, решений и корректирующих мероприятий, направленных на улучшение экономической эффективности.

Стоимость разработки платформы

По словам Козерога, платформа Linkage Navigator создавалась в течение двух лет, в ее разработку было вложено 200 млн руб. Платформа уже внедрена в «Ростелекоме» в макрорегионе «Волга» и у сотового оператора «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2).

«Актуальность данного продукта особенно важна в связи с уходом из России ряда западных ИТ-компаний, после чего резко сократилось число специалистов, способных за разумные деньги работать с большими данными и внедрять предиктивную аналитику и искусственный интеллект в операционные бизнес-процесс организации», - считает Константин Козерог.

Опыт разработки у компании «Вестлинк»

Группа компаний «Вестлинк» в 1990-х годах стояла у истоков создания сотового оператора «Мегафон» и была его миноритарным акционером. Затем группа занялась управлением крупными аутсорсинговыми проектами в сфере продаж и обслуживания на телекоммуникационном рынке. Накопившейся у компании опыт позволил ей сконцентрировать необходимую экспертизу для разработки прикладного ПО для увеличения операционной эффективности бизнеса, поясняет Козерог.

В том числе компания была крупным подрядчиком МГТС («Московская городская телефонная сеть») по прокладки в квартиры широкополосных сетей GPON. Также компания была дилером МТТ («Межрегиональный Транзиттелеком») по продажа в сфере дальней связи.

Российский рынок контакт-центров и роль иностранных поставщиков на нем

По оценкам J’Son & Partners, в 2020 г. рынок аутсорсинговых контакт-центров в России составлял 14,7 млрд руб. IKS-Consulting давал более высокую оценку – 24,5 млрд руб. По данным аналитического агентства «Рустелеком», в России работает около 30 крупных аутсорсинговых контакт-центров с числом (сотрудников от 100 человек). Общее число операторов аутсорсинговых колл-центров составляет 42 тыс. Проблемой стал тот факт, что российские колл-центры используют преимущественно решения иностранных поставщиков.

Российская компания «Вестлинк» представила платформу Linkage Navigator, которая с помощью технологий ИИ и больших данных оптимизировать работу контакт-центров

Лидер среди российских аутсорсинговых контактl-центров Voxys образовался путем слияния четырех компаний: Beeper, «Лоджиколл», «Телеком-экспресс» и «Комфортел». Beeper работал на оборудовании Cisco, «Лоджикол» на оборудовании Cisco и Avaya, «Телеком-экспресс» на оборудовании Genesys. И только «Комфортел» работает на отечественном решении «Актел».

Второй по величине аутсорсинговый контакт-центр «Телеперфоманс» работает на оборудовании Avaya. Третий по величине аутсорсинговый колл-центр принадлежит «Ростелекому», он использует оборудование Avaya и российской компании «Наумен». Среди облачных контакт-центров лидером является системный интегратор CTI, он использует оборудование Cisco.

С началом российской спецоперации на Украине основные зарубежные поставщики решений для колл-центров Cisco, Genesys и Unify объявили о намерении покинуть Россию. «Очевидно, что потребители будут смотреть на отечественные решения, но все будет зависеть от их качества», - констатирует гендиректор «Рустелеком» Юрий Брюквин.