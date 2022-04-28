В России резкий рост тарифов на мобильную связь

В апреле 2022 г. крупнейшие операторы связи повысили свои цены в среднем на 10%. Многие из них стали убирать тарифы в архив и запускать новые и менее выгодные абонентам. Власти обещали следить, чтобы цены росли не быстрее инфляции, которая в годовом выражении в марте 2022 г. ускорилась до 16,69%. Другими словами, претензий к операторам у властей пока нет.

Платить придется еще больше

Операторы связи из состава «Большой четверки» в апреле 2022 г. повысили цены на свои тарифы, притом как на действующие, так и на архивные. «Коммерсант» пишет, что в среднем услуги связи в России подорожали приблизительно на 10%.

В качестве примера издание привело всех четырех крупнейших операторов. МТС еще в середине апреля 2022 г. повысил цены на 30-50 руб. на тарифах «Нетариф» и «Нетариф джуниор» в нескольких российских регионах.

Tele2 начал менять линейку действующих тарифных планов. В архив отправились тарифы «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Супер онлайн+» – вместо них оператор запустил их новые версии с зачастую менее выгодными для абонентов условиями.

В России разрешен переход в сеть другого оператора с сохранением номера. Можно уходить от более дорогого оператора к более выгодному

На фоне всего этого «Билайн» поспешил избавиться от тарифа «Анлим», заявив, что «современные тарифы превосходят архивные аналоги» по количеству сервисов и по их качеству. Представители оператора заверили издание, что в архив были сосланы «старые тарифы с единичными пользователями», потому что компании «необходимо высвобождение ресурсов»

В «Мегафоне» цены выросли в среднем на 30 руб. в зависимости от региона и тарифного плана. Платить больше теперь вынуждены абоненты, пользующиеся тарифами линейки, а также тарифами «Минимум», «Интернет», «Звонки», «Мегатариф» и «Максимум». Представители оператора объяснили это «увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи».

Власти закроют глаза

Еще совсем недавно любое повышение тарифов привлекало внимание властей, в особенности Федеральной антимонопольной службы. CNews писал, что она завела дело на Tele2 за необоснованный рост цен на его услуги и в итоге добилась их снижения до прежних значений.

Но все это происходило до 24 февраля 2022 г. Теперь же операторам могут предоставить большую свободу в индексации своих тарифов при менее пристальном внимании властей. Об этом изданию сообщили представители Минцифры. «Тарифная политика – компетенция операторов, которая сейчас может формироваться с учетом ограничений на поставки телеком-оборудования», – заявили они.

Речь в данном случае о нехватке базовых станций, поскольку компании Nokia и Ericsson, осиновые их поставщики на российском рынке, сбежали из России под предлогом санкций. Отечественных их аналогов, поставленных на потоковое производство на апрель 2022 г. не существовало.

CNews писал, что дефицит телеком-оборудования может уже летом 2022 г. привести к массовым сбоям в работе сотовых сетей. Другими словами, россияне теперь вынуждены платить больше, но при этом за свои деньги они почти гарантированно будут получать услугу более низкого качества.

Со слов источников «Коммерсанта», федеральные операторы связи впервые за много лет решили повысить цены одновременно. Раньше они делали это с небольшими промежутками во времени.

Операторам дали карт-бланш

Рост тарифов на сотовую связь можно увязать с разрешением Минцифры индексировать (то есть удорожать) тарифы на основе актуальной экономической ситуации.

Это послабление вошло в состав мер поддержки телеком-отрасли в условиях антироссийских санкций. В конце марта 2022 г. Минцифры направило весь пакет мер на рассмотрение и утверждение в президиум правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики.

Еще через несколько дней Минцифры заявило о намерении следить, чтобы операторы сотовой связи не повышали цены на свои услуги выше инфляции. Апрельское удорожание услуг сотовых операторов в этот критерий вписывается – по данным «Интерфакса» в марте 2022 г. инфляция составила 10% или 16,69% в годовом выражении.