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Хозяева «Билайна» заработают $642 млн на продаже своего проблемного актива

Группа Veon может получить $642 млн от реализации put-опциона на продажу принадлежащей ей 45,5% доли в крупнейшем в Алжире сотовом операторе Djezzy. Покупателем выступит правительство страны.

Veon реализует put-опцион на продажу своей доли в Djezzy

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») раскрыла информации о сумме реализации put-опциона по продаже своей доли в алжирском сотовом операторе Omnium Telecom Algeria (OTA, торговая марка Djezzy). Информация об этом содержится в отчёте Veon за I квартал 2022 г.

В случае реализации put-опциона Veon получит за свою 45,5% долю в OTA получит $642 млн. Покупателем выступит второй совладелец Djezzy - Национальный инвестиционный фонд Алжира (FNI).

О намерении Veon реализовать put-опцион, обязывающий FNI приобрести ее долю в Djezzy, было объявлено еще в 2021 г. При этом цена сделки тогда не называлась, ее должен был определить независимый оценщик.

Как Veon воевала с Правительством Алжира

Исторически Djezzy входила в холдинг Orascom Telecom (OTH), подконтрольный египетскому миллиардеру Наджибу Савирису (Naguib Sawiris). В 2011 г. группа Vimpelcom (прежнее название Veon) договорилась с Савирисом о покупке у него контрольного пакета OTH и 100% итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni.

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Группа Veon может получить $642 млн от продажи правительству Алжира 45,5% доли в крупнейшем сотовом операторе страны Djezzy

Но с Djezzy тут же возникли проблемы. Власти Алжира заявили о желании воспользоваться преимущественном правом выкупа 97% Djezzy (тогда юридическое лицо оператора называлось Orascom Telecom Algeria) в случае изменения владельца OTH.

Кроме того, Djezzy запретили осуществлять денежные переводы зарубеж и размешать реклама на ТВ. Позднее гендиректор оператора, египтянин Тамера Эл Махиди (Tamer El Mahdi) был приговорён к двум годам тюрьмы, но приговор не вступил в силу, а саму компанию оштрафовали на $1,3 млрд из-за нарушения законодательства о валютном обмене.

Конфликт завершился в 2014 г. Тогда активы Orascom Telecom Algeria были переведены в новую структуру - Omnium Telecom Algeria, сохранявшую бренд Djezzy. Власти Алжира получили в ней 51%, Vimpelcom через Global Telecom (так на тот момент стал называться холдинг Orascom Telecom) - 45,5%.

При этом Vimpelcom сохранил возможность консолидировать финансовые результаты Djezzy в своей отчетности. Тогда же стороны договорились в течение семи лет не продавать свои доли в Djezzy. По истечению же этого срока Vimpelcom мог реализовать put-опцион на продажу властям Алжира своей доли в Djezzy, а власти Алжира, со своей стороны, могли реализовать call-рацион на выкуп доли Vimpelcom в операторе.

Djezzy обслуживает 14,3 млн абонентов. В 2021 г. выручка компании составила 89 млрд динар ($658 млн), показатель EBITDA - 39,1 млрд динар ($290 млн).

Конфликт Veon с властями Египта

Позднее у Veon начался конфликт с властями Египта из-за долей миноритариев в Global Telecom. Veon хотел выкупит их доли и перейти к прямому владению активами холдинга, но власти страны были против и предъявили холдингу налоговые претензии на сумму $136 млн. Конфликт завершился в 2019 г., когда Veon смог договориться о консолидации Global Telecom с последующим переходом к прямому владению его активами.

Возможный новый владелец Djezzy

Ранее алжирское издание Inter Lignes писал, что после продажи Veon своей доли в Djezzy у оператора может появится новый владелец - консорциум инвесторов их Саудовской Аравии. Соответствующее предложение властям Алжира направил президент Исследовательского центра стран Персидского залива Абдулазиз Бен Атмане Бен Сагер (Abdulaziz Ben Athmane Ben Sager).

Он же является президентом саудовской Sager Group, которая работает в разных сферах, включая телекоммуникации. Консорциум готов купить 45,5% акций Djezzy, пока ещё принадлежащих Veon, и ещё 10% из пакета, принадлежащего FNI.

Игорь Королев

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