В России зачастили с арестами счетов Google. Компанию второй раз за месяц лишили 500 миллионов

Арбитражный суд Москвы арестовал деньги и имущество Google на 500 млн руб. Такая мера стала следствием блокировки принадлежащим компании видеохостингом Youtube аккаунта телеканала НТВ. В апреле 2022 г. такая же сумма на счетах корпорации была арестована по иску заблокированной «дочки» холдинга «Газпром-медиа». В марте Youtube начал блокировку каналов российских медиа, которые финансируются государством, в связи со специальной военной операцией на Украине.

Арест имущества

Арбитражный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество ООО «Гугл» на сумму 500 млн руб. Обеспечительная мера была принята по иску российской телекомпании НТВ. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных судов Москвы 29 апреля 2022 г.

«Заявление акционерного общества "Телекомпания НТВ" о принятии обеспечительных мер удовлетворить», — говорится в определении суда.

Определение может быть обжаловано в течение одного месяца с даты принятия.

Причина иска

Иск НТВ был подан 8 апреля 2022 г. Телекомпания обратилась в суд, чтобы обязать Google разблокировать доступ пользователей к аккаунту телеканала на видеохостинге Youtube, а также для взыскания с корпорации неустойки.

Деньги и имущество Google в России арестованы

В начале марта 2022 г. компания Google заблокировала Youtube-каналы НТВ более чем в 70 странах, включая все государства Европы. Об этом сообщила пресс-служба телекомпании в своем Telegram-канале.

В марте Youtube начал блокировку каналов российских медиа, которые финансируются государством, в связи со специальной военной операцией на Украине. Помимо НТВ были заблокированы Youtube-каналы RT и Sputnik. Под блокировку также попали аккаунты телеканалов под маркой ТНТ, принадлежащие «Газпром-медиа».

Не в первый раз

В конце марта 2022 г. Арбитражный суд Москвы ровно на такую же сумму (500 млн руб.) арестовал счета и имущество российского офиса Google по иску «дочки» холдинга «Газпром-медиа» «ГПМ развлекательное телевидение». Это также стало следствием блокировки телеканала на Youtube.

Помимо этого, в начале апреля 2022 г. со счетов Google была изъята сумма в размере 1 млрд руб. Это неустойка, которую по решению суда Google выплатил телеканалу «Царьград» за блокировку его Youtube-канала.

Противостояние c Google

В конце марта 2022 г. CNews писал о блокировке Роскомнадзором доступа к агрегатору «Google новости». Причиной стало распространение компанией недостоверной информации о ситуации на Украине.

Со своей стороны, Google 3 марта 2022 г. прекратил размещение рекламы российских пользователей, в том числе и на сервисе Youtube. Позднее Youtube отключил монетизацию видеоблогов пользователей из России.