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Россия восстановила интернет на юге Украины

Украина отключила от магистрального интернета и мобильной связи Херсонскую область и часть Запорожской области, находящиеся под контролем России. Местные провайдеры стал переключаться на сеть крымского оператора «Миранда-Медиа», созданного «Ростелекомом». Также в Херсонской области заработало российское эфирное телевидение.

Украина оставила часть своих территорий без интернета и мобильной связи

Власти Украины отключили Херсонскую область, территория которой находится под контролем России, от интернета и мобильной связи. Об этом сообщил советник руководителя Республики Крым по информационной политике Олег Крючков. Такая же участь постигла и подконтрольные России территории Запорожской области.

В украинском сотовом операторе «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon) также сообщили о том, что на территории Херсонской области работает только 30℅ базовых станций, на территории Запорожской области - 80℅. В том числе в городе Херсон не работают сети и других украинских сотовых операторов - «Vodafone-Украина» и Lifecell.

Крымская «дочка» «Ростелекома» пришла в Херсонскую область

Позднее Крючков сообщил агентству ТАСС, что интернет в Херсоне и других городах области - Новой Каховке и Скадовске - восстановлен с помощью российских провайдеров. Крючков также пообещал восстановление работы и мобильной связи.

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Провайдеры Херсонской и части Запорожской области стали переключаться на сеть крымского оператора «Миранда-Медиа»

По данным организации Netblocks, исследующей сбои в интернет, что украинский провайдер Skynet («Херсонтелеком») теперь работает через сеть «Миранда-медиа». Эта компания была создана «Ростелекомом» для работы в Крыму после воссоединения полуострова и России. Затем «Ростелеком» снизил свою долю в этой компании до менее чем 20%.

«Миранда-Медиа» оказывает услуги фиксированной связи на территории Республики Крым и Севастополя. Также компания владеет двумя подводными магистральными каналами, связывающими территорию Крыма с материковой территорией России.

Источник CNews на телекоммуникационном рынке Крыма говорит, что херсонские интернет-провайдеры действительно переключились на магистральные каналы от «Миранда-Медиа». По его сведениям, на территории Херсонской области, вместо сигнала украинских сотовых операторов, стал доступен сигнал крымских сотовых операторов «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile) и «КТК-Телеком» (торговая марка Volna Mobile).

Впрочем, другой собеседник CNews, знакомый с ситуацией в Херсонской области, говорит, что после перебоев интернет-провайдеры области вновь получили доступ к магистральному интернету с территории Украины. В итоге сейчас у них есть возможность использовать интернет как из России, так и из Украины. В «Киевстаре» также сообщили о восстановлении мобильной связи в Херсонской области.

Российское эфирное телевидение на украинской территории

Кроме того, с конца апреля 2022 г. на территории Херсонской области стал доступен сигнал российских федеральных телеканалов. Речь идет о каналах первого и второго мультиплексов («Первый канал», «Россия-1», «Россия-24», НТВ и другие), которые теперь транслируются и на эфирных частотах на территории области.

Более того, в Херсонской области также заработало вещание телеканалов и третьего мультиплекса, который в России функционирует только в Крыму. Также в эфире заработала и радиостанции первого мультиплекса - «Радио России», «Маяк» и «Вести-ФМ». Доступны и другие российские радиостанции. Также в эфире заработала и радиостанции первого мультиплекса - «Радио России», «Маяк» и «Вести-ФМ». Доступны и другие российские радиостанции.

Игорь Королев

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