«Ростех» разработает 5G-оборудование на российском «железе» и открытом интерфейсе

«Ростех» вложит 4,4 млрд руб. в разработку компонентов базовых станций 5G. Подведомственное госкорпорации ООО «Спектр» планирует создавать оборудование на архитектуре OpenRAN или открытом интерфейсе, что поможет использовать технологии зарубежных производителей. Выпуск базовых станций 5G должен начаться с 2024 г.

Два года на подготовку

«Ростех» планирует вложить в исследования и разработки в области 5G-технологий 4,4 млрд руб., пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в близких к проекту компаниях.

Разработкой станций займется входящий в госкорпорацию ООО «Спектр» совместно с научно-исследовательской и технологической компанией «Криптонит».

Компания уже выполнила научно-исследовательскую работу (НИР) по созданию системного проекта для серийного выпуска базовых станций 5G. Также подготовлены техзадания на опытно-конструкторские работы по компонентам станций. Как уточняет источник «Коммерсанта», речь идет о «разработке ядра базовой станции и радиочасти».

На основе результатов НИР «Спектр» опубликует заказы на опытно-конструкторские работы по разработке составных частей базовой станции 5G.

Открытый интерфейс

Сообщается, что при разработке базовых станций будет использоваться оборудование на открытом интерфейсе (Open Radio Access Network или OpenRAN). Такой формат позволит сочетать решения разных вендоров. Сейчас в мире больше распространена закрытая модель: на каждом участке состоит оборудование лишь одного вендора.

«Ростех» потратит 4,4 млрд руб. на разработку российского 5G-оборудования

Президент производителя телекоммуникационного оборудования Zelax Сергей Сухман полагает, что OpenRAN позволит «Спектру» строить базовые станции 5G в кооперации с зарубежными поставщиками совместимого оборудования.

В то же время неясно, каким образом эта кооперация будет происходить. До сих пор российские операторы закупали оборудование у Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE и Samsung. Однако некоторые из этих компаний после начала военной спецоперации России на Украине решили уйти с российского рынка. После этого комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и ИТ, в которую входят операторы МТС, «Мегафон» и интернет-провайдер «ЭР-телеком», сообщала о грядущем дефиците телекоммуникационного оборудования.

Дорожная карта 5G

Разработка компонентов базовых станций 5G будет происходить в рамках утвержденной Правительством России дорожной карты. Согласно документу, коммерческий выпуск базовых станций 5G (БС) должен начаться с 2024 г. Развернуть не менее 10 тыс. БС на российском оборудовании планируется в десяти городах страны с населением от 1 млн человек.

Трехстороннее соглашение между Правительством, «Ростелеком» и «Ростехом» в целях развития мобильных сетей 5G в России было подписано в 2019 г. Стороны намеревались разработать проект по производству отечественных технологических решений для сетей 5G/IMT-2020, обеспечить их серийный выпуск и создать рынок сервисов и услуг с использованием новых технологий.

Как отмечал тогда заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, инвестиции в проект составят около 43 млрд руб., из них 21,4 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета. Также в августе 2021 г. глава Минцифры Максут Шадаев назвал трех потенциальных отечественных производителей базовых станций: «Ростех», АФК «Система» и USM Group.

Компания «Спектр» была учреждена «Ростехом» в августе 2021 г. для серийного производства телекоммуникационного оборудования для сетей 4G и следующих поколений связи, включая 5G. Задача «Спектра» — организовать вокруг себя компании технико-производственной кооперации российских производителей оборудования в соответствии с разрабатываемым системным проектом по производству решений для сетей связи 5G.

