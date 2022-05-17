Huawei и его друзья придумали, как выпускать 5G-смартфоны вопреки санкциям США

Чехол-адаптер с поддержкой 5G

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Soyealink выпустил аксессуар для смартфонов Huawei, который наделяет мобильник возможностью работы в сотовых сетях пятого поколения, пишет Huawei Central.

Гаджет позволяет нивелировать основной недостаток современных мобильных устройств Huawei – отсутствие поддержки 5G из-за американских санкций. По данным Министерства промышленности и информатизации КНР, число пользователей 5G в этой стране к концу 2021 г. достигло 497 млн. Количество базовых станций данного стандарта превысило 1,3 млн единц.

Аксессуар представляет собой чехол, который визуально мало чем отличается от любого другого продукта этого класса. Он защищает заднюю и боковые поверхности смартфона, имеет вырезы для модулей основной камеры, а также кнопок питания и регулировки громкости звука. Корпус выполнен в сером цвете с использованием кожи, чтобы девайс не выскальзывал из рук, уточняет Huawei Central.

Чехол-адаптер 5G для Huawei P50

Судя по опубликованным рендерам, чехол предназначен для использования с моделями серии Huawei P50 середины 2021 г., выполненным в моноблочном форм-факторе. Однако, по информации источника, в планах Soyealink выпуск аналогичных адаптеров и для других гаджетов.

Особенности и «начинка»

От обычных чехлов девайс отличается внушительным весом. Его масса составляет 52 грамма – всего лишь примерно в четыре раза меньше самого Huawei P50 Pro. Толщина корпуса тоже значительно выше средней – до 3,2 мм. Обе особенности легко объяснимы – электронной «начинке», обеспечивающей поддержку 5G, необходимо пространство для размещения.

Подключение аксессуара к смартфону осуществляется посредством порта USB (Type-C), он же обеспечивает питание приспособления. Само устройство также располагает дополнительным аналогичным портом, так что всякий раз при постановке телефона на зарядку или необходимости подключить периферию отсоединять чехол пользователю не придется.

Внутри находится двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,35 ГГц и поддержкой 5G стандарта 3GPP R15 с большим количеством частотных диапазонов. Какая именно однокристальная система (SoC) задействована, не уточняется. Дополнительные разъемы под физические SIM-карты не предусмотрены, зато присутствует модуль eSIM – электронной SIM-карты.

Настройка устройства выполняется элементарно – при его подключении к смартфону на экран выводятся соответствующие инструкции. Предварительно потребуется активировать поддержку eSIM в настройках мобильного устройства. Впоследствии основная SIM-карта и вспомогательная eSIM-карта с поддержкой 5G будут логически объединены в одну.

Недешевое удовольствие

Рекомендованная розничная цена 5G-чехла фирмы Soyealink составляет 799 юаней (примерно 7,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 17 мая 2022 г.), то есть сопоставима со стоимостью нового смартфона начального уровня. Для сравнения: Huawei P50 Pro в Китае на старте продаж можно было приобрести, начиная с 6 тыс. юаней (около 57 тыс. руб.) за базовую конфигурацию.

Начало продаж адаптера намечено на июнь 2022 г.

Санкции против Huawei и их последствия

В 2019 г. по инициативе администрации президента США Дональда Трампа (Donald Trump) Huawei была включена в черный список Минторга США – американские власти сочли китайского телеком-гиганта угрозой национальной безопасности. Это затруднило закупку чипов и ПО, основанных на технологиях американских компаний. Ограничения, в частности, коснулось однокристальных систем с поддержкой 5G и ПО Google.

В мае 2019 г. Huawei утратила доступ к сервисам Google, что не позволяет ей выпускать полноценные смартфоны на Android. Компания развивает свою мобильную ОС на базе Android – HarmonyOS 2.

В мае 2020 г. тайваньская TSMC прекратила принимать заказаны от Huawei на процессоры, но затем все же согласилась выпускать чипы для компании, хоть и исключительно по устаревшим техпроцессам.

В ноябре 2020 г. Huawei избавилась от своего суббренда Honor, под которым выходили смартфоны, носимая электроника и компьютеры. Покупателем выступил гигантский консорциум Shenzhen Zhixin New Information Technology, в состав которого вошло свыше 30 компаний, включая Shenzhen Smart City Development Group и оператора связи China Telecom. Дистанцировавшись от популярного бренда, Huawei смогла вывести его из-под американских санкций и спасти от вероятной «смерти».

В 2021 г. совокупная выручка Huawei составила $99,9 млрд, снизившись на 28,5% по сравнению с 2020 г. Компания зафиксировала первое сокращение доходов по итогам года впервые с 2002 г. В то же время чистая прибыль Huawei за этот период увеличилась на 75,5%, перешагнув отметку в $17 млрд.

Слабее всего выступило подразделение, выпускающее потребительскую электронику, в том числе смартфоны – его выручка упала на 50% в годовом исчислении. Телекоммуникационный бизнес компании в относительных значениях чувствовал себя гораздо лучше, сократившись лишь на 7%.

В апреле 2022 г. CNews писал о том, что Huawei успешно обходит санкции, выпуская смартфоны на полноценном Android и с поддержкой 5G при помощи компаний-партнеров, которым не запрещен импорт технологий американского происхождения. К примеру, государственная China Postal and Telecommunications Appliances предлагает на внутреннем рынке визуально неотличимые друг от друга «клоны» Huawei Nova 9 под брендом Hi Nova 9.