Тайное участие в антироссийских санкциях не спасло Huawei. Ее телеком-«железо» навсегда запретили в Канаде

Канада, один из лидеров по числу антироссийских санкций, из соображений нацбезопасности запретила использование на своей территории базовых станций Huawei, хотя эта компания тоже вводит жесткие ограничения против России. У операторов есть время до 2027 г., чтобы полностью заменить «железо» Huawei в своих сетях. То же касается и базовых станций еще одной китайской компании – ZTE.

Бойкот китайским базовым станциям

Власти Канады полностью запретили использование на территории страны любого телекоммуникационного оборудования производства китайских компаний Huawei и ZTE. Основной причиной они назвали боязнь за национальную безопасность Канады.

«Правительство Канады всерьез обеспокоено такими поставщиками, как Huawei и ZTE, которые могут быть вынуждены выполнять внесудебные указания иностранных правительств таким образом, что это противоречит канадскому законодательству или наносит ущерб интересам Канады», — сказано в сообщении властей Канады.

На том же сайте отмечается, что «ближайшие союзники Канады разделяют аналогичные опасения по поводу» этих компаний. «Учитывая потенциальные каскадные последствия для экономики и безопасности, которые может вызвать нарушение цепочки поставок телекоммуникационных услуг, союзники приняли меры, позволяющие им запретить развертывание продуктов и услуг Huawei и ZTE в своих телекоммуникационных сетях 5G», – добавили канадские власти.

Huawei и санкции

Канада стоит на втором месте после США по числу введенных антироссийских санкций, о чем в середине мая 2022 г. заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, США ввели 1982 санкции, Канада – 1402, а замыкает топ-3 «лидеров» Швейцария с 1361 ограничением.

Закрытие доступа к крупному рынку Канады может сильно ударить по финансовой стабильности Huawei

При этом с марта 2022 г. Huawei несколько раз принимала участие в этом «антироссийском движении». Так, сперва она вдвое срезала объемы поставок своих гаджетов на российский рынок, а затем начала удалять из своего магазина AppGallery приложения попавших под санкции российских банков.

В начале апреля 2022 г., по информации «Известий», Huawei прекратила поставки своего телеком-оборудования в Россию. Еще через несколько дней она отправила часть сотрудников российского офиса в отпуск на месяц, пишет Forbes.

Таким образом, власти Канады запретили использование в своей стране «железо» для сотовых сетей производства китайской компании, которая тоже отвернулась от России.

Постепенная «отмена» китайских базовых станций

Документ, опубликованный властями Канады, не подразумевает моментальный отказ от базовых станций китайских вендоров. Канадские операторы получили на это немногим более двух лет.

Кроме того, на первом этапе ограничения касаются только сотовых сетей пятого поколения, 5G. Операторы должны будут «китаезаместить» соответствующие базовые станции в своих сетях не позднее 28 июня 2024 г.

Однако существует и второй, более растянутый во времени этап, касающихся базовых станций для сетей LTE, они же сети четвертого поколения (4G). Их использование на территории Канады должно прекратиться к 31 декабря 2027 г.

Примечательно, что требования властей не коснулись сетей третьего и второго поколений. Но зато они затрагивают закупки телеком-оборудования, и вот тут времени у операторов почти не остается. Им нужно прекратить покупать оборудование Huawei и ZTE для сетей 4G и 5G к концу лета 2022 г.

Стоит отметить, что Канада – не единственная страна, решившая «отменить» базовые станции этих компаний на своей территории. До нее аналогичный шаг предприняли Австралия, Великобритания, Новая Зеландия и США.

Давние споры с Канадой

Huawei – это рычаг давления США на власти Китая в развязанной бывшим американским президентом Дональдом Трампом (Donald Trump) торговой войне. Компания лишилась доступа, помимо прочего, к производству процессоров на фабриках TSMC и сервисам Google.

Канада ранее всячески поддерживала своих соседей по континенту в борьбе против Huawei, К примеру, как сообщал CNews, именно в Канаде по требованию США была арестована финдиректор компании Мэн Ванчжоу (Meng Wanzhou), являющаяся также дочерью основателя Huawei. Она находилась под домашним арестом до конце сентября 2021 г., то есть почти три года.