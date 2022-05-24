Россия обновила рекорд по числу несостоявшихся ИТ-госзакупок

С 1 января по 15 мая 2022 г. в России сорвалось в пределах 9500 ИТ-госзакупок на 27 млрд руб. Эксперты винят во всем санкции и их последствия – проблемы с логистикой и отток ИТ-кадров за рубеж, в результате которого больше всего провальных госзакупок, как по количеству, так и по деньгам, оказалось в сфере проектирования и разработки ИТ-решений.

ИТ-госзакупки подкосили санкции

Количество незавершенных российских госзакупок в сфере ИТ за первые четыре с половиной месяца 2022 г. вплотную приблизилось к 10 тыс., пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет электронной торговой площадки «РТС-тендер». Документ учитывает только закупки, осуществляемые в рамках закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно этому отчету, в ИТ-сфере в период 1 января по 15 мая 2022 г. в России не состоялось 9500 госзакупок на общую сумму свыше 27 млрд руб. С одной стороны, число колоссальное, и на него явным образом повлияли антироссийские санкции, суммарное число которых показало невероятный рост после 24 февраля 2022 г.

С другой стороны, по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. значительной разницы по числу незавершенных ИТ-госзакупок нет как по количеству, так и по деньгам. Годом ранее в России таковых госзакупок было в пределах 9000, а их сумма составила 24 млрд руб.

Где сконцентрированы проблемы

В отчете «РТС-тендера» сказано, что из несостоявшихся 9500 госзакупок в сфере ИТ около 1100 относятся к телеком-услугам. Еще 704 конкурса, завершившихся ничем – из области тестирования ИТ-решений, а другие 1800 – из сферы услуг по управлению компьютерным оборудованием.

Закупка ИТ-решений для госсектора в сложившихся условиях оказалась крайне трудновыполнимой задачей

Антирекордсменом в данном случае выступает область проектирования и разработки ИТ. Здесь сорвалось свыше 2000 тендеров, то есть приблизительно одна пятая от общего числа. В денежном выражении ее доля еще выше – 9 млрд руб. или одна треть. При этом в деньгах рост составил 56% год к году.

В «РСТ-тендере» не сомневаются, что такие показатели являются результатом массового бегства ИТ-специалистов за рубеж. «Это связано с общим оттоком ИТ-специалистов, а также уходом или частичным закрытием проектов иностранными компаниями. Качественных отечественных программных решений мало», – заявил изданию гендиректор «РТС-тендера» Владимир Лишенков.

CNews писал, что в феврале и марте 2022 г. из России уехали десятки тысяч ИТ-работников. Они разъехались по всему миру, но значительная их часть выбрала для нового места жительства ближнее зарубежье. По прогнозам аналитиков, в апреле 2022 г. из России должны были отбыть еще свыше 100 тыс. ИТ-специалистов. На момент публикации материала подтвердить или опровергнуть их было нельзя ввиду отсутствия статистики.

Дело не только в релокации

Невозможность завершить тендеры, по крайней мере, в сфере проектирования и разработки ИТ-решений, связана не только с желанием ценных ИТ-кадров жить в странах с более стабильной экономической и геополитической ситуацией. Как сообщил изданию председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов, на это прямым образом влияет и ситуация с логистикой в стране.

С его слов, госзакупки в данной области подразумевают «как выполнение работ по написанию или адаптации ПО, так и закупку вычислительной техники и другого оборудования, на котором система будет работать». «Вот тут и проблема – оборудования нет, поэтому за подряд мало кто берется», – сказал Алексей Смирнов.

Мнение Смирнова разделяют и представители российского ИТ-рынка. Один из неназванных его участников заявил изданию, что сейчас ни у кого нет желания давать гарантии на поставку «железа», поскольку никто не понимает, «где его купить и как ввезти». Источник подчеркнул, что влияние на это оказывают и санкции, и проблемы с логистикой, а также глобальная нехватка полупроводников, ставшая следствием пандемии коронавируса COVID-19.

Свое пагубное влияние оказывает и нынешнее состояние российской экономики. В перечне факторов, за счет которых растет рост сорвавшихся ИТ-госзакупок, Алексей Смирнов назвал растущую инфляцию в России. «Подрядчик фактически рискует потратить на выполнение работ больше денег, чем он получит по факту исполнения контракта», – сказал он.

Аналогичного мнения придерживается и глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Он тоже считает, что срыв ИТ-госзакупок – это результат в первую очередь общего экономического кризиса. По прогнозам Бегтина, в ближайшей перспективе улучшений ждать не стоит – показатели будут ухудшаться как минимум в течение года. «Многие продукты невозможно импортозаместить не то что быстро, а вообще», – считает Бегтин. Он добавил, что свою лепту в сокращение числа успешно завершенных ИТ-госзакупок вносят сокращение бюджетов и «чрезмерная сложность самого процесса госзакупок».

Общая картина не лучше

В России по тем или иным причинам госзакупки срываются не только в сфере ИТ. Как сообщал CNews, по итогам I квартала 2022 г., завершившегося 31 марта 2022 г., в России не состоялось 73 тыс. госзакупок.

По сравнению с I кварталом 2021 г. прирост оказался 54-процентным в количественном выражении. С точки зрения денег рост еще более внушительный – 138% год к году. В сумме в стране за отчетный период сорвалось госзакупок на 293 млрд руб.

В первую очередь на такой результат повлияла невозможность импорта того или иного товара иностранных компаний в связи с антироссийскими санкциями, наложенными в феврале и марте 2022 г. из-за спецоперации на Украине. Свою лепту внес и хаотичный рост цен из-за геополитической обстановки в мире и падения (на тот период) курса рубля по отношению ко всем основным валютам мира. В результате поставщики решили просто не выходить на тендер.