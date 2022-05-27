На юге Украины начал работать российский сотовый оператор

На территории Херсонской и Запорожской областей Украины начали продаваться SIM-карты нового сотового оператора, работающего в российском коде «+7». По неофициальной информации, таковым оператором является крымский «К-Телеком».

Новый сотовый оператор в Херсонской и Запорожской областях

Территории Херсонской и Запорожской областей Украины, находящиеся под контролем России, переходят на российский телефонный код. Об этом агентству «РИА Новости» заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

По его информации, на обозначенных территориях уже начали работать новые операторы связи в российском коде «+7». Соответственно, украинский телефонный код «+380» на этих территориях уйдет в прошлое, прогнозирует Крючков.

Пакеты связи от новых операторов можно купить в Херсоне, а также в городах Мелитополь и Бердянск Запорожской области. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов также подтвердил, что в регионе начали продаваться SIM-карты с номерами, которые начинаются на «+7».

Крымский сотовый оператор на юге Украины

Видео с началом продаж SIM-карт «новых» сотовых операторов выложено в Telegram-канале «Херсон и Запорожье 24». Название оператора не уточняется. При этом утверждается, что данный оператор обеспечит доступ к заблокированным на территории Украины российским интернет-ресурсам и телефонную связь с Россией.

В Херсонской и Запорожской областях Украины начали продаваться SIM-карты нового сотового оператора, работающего в российском коде «+7»

В группе «Мобильная связь в Крыму», расположенной в социальной сети «Вконтакте», утверждается, что новым операторам на упомянутых территориях стал крымский «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile). Якобы у «нового» оператора, зашедшего на территории Херсонской и Запорожской областей, такие же анкеты, USSD-команды и номера активации, как и у «К-Телеком».

По данным группы, он стал работать вместо сотового оператора «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone). О том, что «К-Телеком» начал работать в Херсонской области, CNews говорил и источник в этом регионе.

Как Россия заменяет Украину в Херсонской и Запорожской областях

С началом специальной военной операции России на Украине под контроль российский войск перешли Херсонская область и большая часть Запорожской областей, расположенных на юге Украины. После этого в указанных регионах началось вещание на эфирных частот российский теле- и радиоканалов. Сами регионы переходят в рублевую зону.

В начале мая на указанных территориях прекратили работы украинские сотовые операторы. Также интернет-провайдеры Херсонской области были отключены от магистральных каналов, связывающих их с основной территорией Украины. После этого провайдеров Херсонской области переключили на магистральную сеть крымского интернет-провайдера «Миранда-Медиа», совладельцем которого является «Ростелеком».

Впрочем, вскоре работа украинских сотовых операторов и магистральных каналов на указанных территориях была восстановлена. Всего на Украине работает три сотовых оператора: «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon), «ВФ Украина» (ранее принадлежал российской МТС, а сейчас азербайджанскому Bakcell) и Life (бывший «Астелит», принадлежит турецкому Turkcell).

Сотовая связь в Крыму, ЛНР и ДНР

«К-Телеком» был создан в 2014 г. после воссоединения полуострова Крым и России. Он стал первым российским сотовым оператором, начавшим работать на полуострове. Базой для оператора стала сеть, которая была на полуострове у украинский «дочки» МТС. Между «материковой» территорией России и полуостровом Крым были проложены два подводных волоконно-оптических кабеля (ВОЛС), которыми владеет «Миранда-Медиа».

Позднее свои сотовые операторы появились и на территориях Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), которая в 2014 г также отделились от Украины. Они получили названия «Феникс» и «Лугаком» соответственно. В начале мая оба оператора перешли на работу в российском телефонном коде «+7».