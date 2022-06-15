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Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2022

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2022. Аналитики провели сравнение возможностей, кроссплатформенности и цен на решения, представленные на российском рынке.

Некоторое время назад выбор ERP-системы сводился к выбору между 2-3 наиболее известными решениями. Отчасти это и сегодня так, но относительно молодые амбициозные проекты составляют им все большую конкуренцию.

Рейтинг ERP-систем 2022

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Функционал.
  2. Дополнительные возможности.
  3. Форматы поставки.
  4. Длительность тестового периода и его ограничения.
  5. Кроссплатформенность.
  6. Стоимость решения.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«Сегмент ERP постепенно омолаживается, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — В топе — по-прежнему именитые решения. Но в век чрезвычайно быстрого развития ИТ-платформ с ними начинают конкурировать разработки, которые изначально не относились к классу ERP-систем, но за счет актуальности своего функционала завладевают и рынком ERP в том числе».

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2022

Лидером рейтинга признана ERP-система 1C: ERP от компании 1С. Полный функционал, длительный тестовый период и универсальность позволяют ей набрать наибольшее количество баллов.

На втором месте — Галактика ERP. Здесь стоит отметить возможность полугодового бесплатного использования ERP-системы с полноценным функционалом, полноценный функционал и достаточно низкие цены.

Таблица 1. Топ-5 ERP-систем 2022

Место Компания ERP-система Сумма баллов
1 1С: ERP 562
2 Корпорация «Галактика» Галактика ERP 487
3 Монолит-Инфо ERP Монолит 479
4 Лексема Lexema-ERP 470
5 Системные Бизнес Компоненты SBC-Enterprise 454

Источник: Market.CNews. Полная версия

На третьем месте — решение ERP Монолит. В его пользу говорит также широкий функционал и дополнительные возможности, наличие мобильной версии. А вот тестовый период отсутствует.

Обзор ERP

Рейтинг ERP-систем 2022 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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В выигрыше те, кто работал на отечественных ERP

У ERP-систем есть одно очень важное отличие от подавляющего большинства всех остальных ИТ-сервисов: это основополагающее ПО сразу для тысяч сотрудников крупных организаций. Именно поэтому сегодня, когда тренд на импортозамещение силен как никогда, в сегменте ERP смена решений происходит с большим трудом.

Внедрить хоть какое-то ПО в масштабе всей компании в крупной организации — задача сама по себе непростая. А уж заменить «рабочую лошадку», коей является ERP, и вовсе очень сложно.

Этой трансформации удалось избежать тем компаниям, которые изначально были ориентированы на российские решения. В этом плане они в выигрыше и не понесут существенных затрат ни на покупку нового ПО, ни на миграцию в него.

Еще один нюанс — гонка за современными сервисами, такими как анализ больших данных, предиктивная аналитика и др. Старожилам рынка приходится как можно быстрее внедрять этот функционал в свои решения. А если они опаздывают, то их подпирают молодые проекты, которые были на этом сфокусированы изначально, и вот теперь решили выйти с ними на рынок ERP.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой ERP в теме письма.

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