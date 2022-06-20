Конференция CNews «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» состоится 29 июня
CNews приглашает принять участие в конференции «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» 29 июня 2022 г.
CNews приглашает принять участие в конференции «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» 29 июня 2022 г.
Основные вопросы конференции:
Low-code и No-code
- Что такое Low-code и No-code?
- В чем их основные различия?
- Для чего используется No-code и Low-code?
- Каковы преимущества Low-code и No-code для заказчика?
- Какие риски несет с собой использование Low-code и No-code?
- Не оставит ли Low-code и No-code без работы программистов?
Технологическая основа
- Какой должна быть Low/No-code платформа?
- Что стоит за понятием «визуальные компоненты»?
- Как сделать дизайн Low-code платформы действительно понятным для пользователя?
- Когда лучше использовать Low/No-code, а когда пойти традиционным путем создания приложений разработчиками?
Проекты и решения
- Какие приложения можно создавать при помощи Low/No-code?
- Кому можно доверить создание приложений при помощи Low-code и No-code?
- Готовы ли сотрудники отвечать за созданные ими приложения?
- Какие проблемы в сфере ИБ возникают при использовании Low/No-code подхода?
Спикеры конференции:
Андрей Михеев, генеральный директор, «Процессные Технологии»;
Денис Селезнёв, генеральный директор, «Первая Форма»;
Павел Шингарев, CEO, Knowledge Space;
Дмитрий Щипачев, CEO, Finch.fm;
Андрей Чепакин, коммерческий директор, ELMA;
Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизации процессов, Naumen;
Андрей Решетников, руководитель ИТ, «Свеза»;
Владислав Калинин, руководитель проектов, Citeck;
Петр Грибанов, технологический евангелист, «1C»;
Михаил Зварковский, директор Департамента развития и анализа цифровых технологий, Центр цифровых технологий «Концерн Росэнергоатом»;
Виталий Рыбалкин, директор центра автоматизации и роботизации процессов, «Ренессанс страхование»;
Максим Али, партнер, руководитель практики IP/IT, Maxima Legal;
Антон Беспалов, ИТ-партнер, BIOCAD;
Владимир Суровцев, начальник управления развития внешних клиентских сервисов, «Московская Биржа»;
представители компании «Финансовые Информационные Системы».