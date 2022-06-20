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Россия тонет в непрошенных рекламных звонках, их число неудержимо растет

Россияне страдают из-за нескончаемого потока спам-звонков. За год рекламщики стали звонить на 73% чаще. Сильнее всего достается жителям столичных регионов, но тренд на рост спама наблюдается и в отдаленных уголках страны.

Неистребимое зло

В России стремительно растет количество спам-звонков, поступающих на телефоны россиян, пишет «Коммерсант». В период с июня 2021 г. по июнь 2022 г. мошенники и спамеры стали звонить на 73% чаще.

Суммарно доля спам-звонков за год выросла до 14%, хотя к началу лета 2021 г. она составляла 8,1%. Такую статистику составил «Тинькофф», основываясь на данных своего телефонного секретаря. Эта услуга подключена у более 1 млн человек по всей России.

Представители «Яндекса» тоже фиксируют увеличение числа рекламных и мошеннических звонков в России. С их слов, за год их стало больше, в среднем, на 3,2%.

Притом если жители одних регионов почти не замечают активизации спамеров, то проживающие в других, напротив, берут весь удар на себя. Так, за год число спам-звонков в Магаданской области увеличилось в 1,6 раза, а в Волгоградской области – в 1,4 раза.

Столицам не повезло

Наиболее мощную спам-кампанию звонящие развернули не в провинциях, а в столичных регионах. Статистика оператора МТС гласит, что чаще всего бесполезные звонки, отнимающие время, поступают на телефоны жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также Татарстана.

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Самый эффективный метод борьбы со спамом - полная блокировка звонков с номеров вне записной книжки

Оператор Tele2 приводит схожие данные – в них тоже фигурируют Подмосковье и Ленинградская область, плюс упоминается Челябинская область. «Мегафон» территориальную статистику по спам-звонкам предоставлять не стал, но отметил, что чаще всего звонящие предлагают финансовые услуги. Также они навязывают предложения юридических и медицинских сервисов.

Последствия кризиса

По мнению опрошенных «Коммерсантом» экспертов, рост числа спам-звонков является следствием желания все большего количества компаний сэкономить на продвижении своих услуг. С их слов, они «решили использовать этот канал связи как наиболее простой и дешевый».

Собеседники издания подметили также, что спамеры подстраиваются под существующую в стране экономическую ситуацию. Так, во время стремительного обесценивания рубля весной 2022 г. они предлагали россиянам сохранить сбережения и купить недвижимость, а теперь, на фоне волны сокращений в компаниях, предлагают микрокредиты.

Рост спам-звонков в конкретных регионов может указывать и на исключительно региональные проблемы. «Допустим, у людей стало недостаточно денег, и появились компании, которые предлагают ссуды», – заявил источник издания.

Другие эксперты полагают, что всплеск спам-звонков за пределами столичных регионов обусловлен желанием спамеров сэкономить. По их мнению, базы телефонных номеров из провинций стоят дешевле: «Вероятно, спамеры купили более дешевую базу по региону, где меньше платежеспособность населения», – сказал собеседник издания.

Автоматизация бесполезна

На фоне суммарного роста спам-звонков в России падает количество тех, что совершаются роботами. Россияне начинают все чаще сбрасывать такие вызовы. Так, с начала 2022 г. количество сброшенных «роботизированных» звонков подскочило в 49,5% до 76% (статистика «Тинькофф»).

По данным интернет-опроса Ipsos, 62% россиян даже не интересуются, что им хочет предложить робот, и сразу сбрасывают звонок. Притом в возрастной категории свыше 55 лет этот показатель доходит до 70%. Опрос проводился с 14 по 27 марта 2022 г. в российских городах с населением свыше 100 тыс. человек.

Помощь государства

Самый эффективный способ борьбы со спамом – приложение, отсекающее нежелательные вызовы. В смартфонах некоторых популярных брендов есть функция блокировки всех вызовов, поступающих с неизвестных номеров.

Российские власти и операторы связи вносят посильный вклад в борьбу с рекламными звонками. Как сообщал CNews, в марте 2022 г. началась работа над всероссийской антиспам-системой, которую операторы связи создавали совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Проект заработал в первых числах июня 2022 г. Система представляет собой форму обратной связи на сайтах операторов, в которой абонентам предлагается указать номер звонившего, дату и время звонка, а также его цель. После проверки номер будет заблокирован.

Эльяс Касми

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