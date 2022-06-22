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Американцы отключили россиянам доступ к российскому ТВ

Intelsat ограничил доступ пользователям российского оператора платного ТВ «Орион Экспресс» к просмотру каналов ВГТРК, «Первого канала» и НТВ. Это может быть связано с санкциями, которые США ввели в начале мая против всех названных телеканалов.

«Орион» снова под ударом

Американский владелец спутников связи Intelsat ограничил доступ пользователям российского оператора платного телевидения «Орион Экспресс» к просмотру каналов ВГТРК, «Первого канала» и НТВ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник на рынке платного ТВ.

Собеседник издания объяснил блокировку вещания санкциями, которые США ввели в начале мая против государственного медиахолдинга, а также «Первого канала» и НТВ. Эти каналы прямо или косвенно принадлежат российскому государству и действуют от его имени, объяснял ограничения американский Минфин. Ограничение коснулось 3 млн телезрителей.

Гендиректор «Ориона» Кирилл Махновский заявил «Известиям», что для того, чтобы продолжить смотреть российские телеканалы, зрителям спутникового телевидения необходимо перенаправить свои спутниковые антенны на спутник «Экспресс-80» ФГУП «Космическая связь». По его словам, пока нет информации о том, когда будет возобновлено вещание со спутников Intelsat. При этом эксперты отмечают, что большинство пользователей не смогут переориентировать домашнюю антенну-тарелку на отечественный спутник «Экспресс-80» самостоятельно.

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Intelsat отключил российским пользователям платного ТВ «Орион Экспресс» от каналов ВГТРК, «Первого канала» и НТВ

Опрошенные «Известиями» участники рынка пока не слышали о других случаях отключения российских операторов связи и платного ТВ от зарубежных спутников из-за санкций. Очевидно, европейцы и американцы проявляют осторожность, ведь отечественными спутниками пользуются и зарубежные потребители, которые могут быть отключены в ответ, не исключил один из собеседников.

Сложности космического масштаба

В конце мая Intelsat в одностороннем порядке заблокировала распространение сигналов каналов ВГТРК через космические аппараты Intelsat 15 и Horizons 2, находящиеся в орбитальной точке 85,2° в.д. Данное решение было обусловлено новым пакетом санкций США, принятых в начале мая в отношении российских СМИ. Помимо каналов ВГТРК запрет на распространение коснулся «Первого канала» и НТВ.

Блокировка вещания Intelsat каналов ВГТРК коснулась спутникового распространения через пакеты ГК «Орион», которая арендует емкости на указанных спутниках.

В связи с этим компания приняла решение организовать резервное вещание. «Орион» перешел на спутник «Экспресс-80» в связи с отказом Intelsat транслировать часть федеральных каналов «Ориона» через свои спутники. Переход дался компании непросто.

В конце мая пресс-служба «Ориона» сообщала, что «Орион» завершил создание резервной технической платформы на российском космическом аппарате «Экспресс-80» в т.с. 80° в.д. Новый современный космический аппарат «Экспресс-80», владельцем которого является ФГУП «Космическая связь», запущен в эксплуатацию в марте 2021 г.

Тестовое вещание подтвердило уникальное орбитальное расположение данного борта, высокую энергетику и ее равномерное распределение. Технические характеристики и стандарты «Экспресс-80» близки к действующей технической платформе «Ориона», что обеспечит максимальную совместимость с существующим парком приемного оборудования и комфортный переход на эксплуатацию резервной платформы для абонентов и телевещателей.

Отмечалось, что на новом спутнике налажено резервное вещание всех общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, в том числе ранее заблокированных Intelsat телеканалов ВГТРК, НТВ и «Первого канала». Было организовано резервное вещание 220 телеканалов из пакетов «Телекарты» (она же «Орион»). До конца июня планировалось продублировать оставшиеся 30 телеканалов.

На CSTB-2022 заместитель директора департамента телекоммуникационных услуг «Орион» Андрей Труфанов говорил, что перейти на новый спутник пришлось оперативно – за две недели. Пришлось сформировать новый пакет, договориться с ГПКС. «За две недели мы запустили вещание. Мы сделали максимум, чтобы нашим партнерам нужно было только перенастроить антенну. Абонентам помогают установщики», - говорил он.

По данным «ТМТ консалтинга», в целом абонентская база спутникового ТВ в России в I квартале 2022 г. по сравнению с IV кварталом 2021 г. сократилась на 0,1%. К аналогичному периоду прошлого года она выросла на 0,1%, увеличившись на 15 тыс. подписчиков. На конец 2021 г. спутниковым ТВ пользовались 37% из 46,5 млн российских подписчиков платного телевидения.

По оценке «Триколора», общая аудитория спутникового ТВ в России достигает 17,3 млн домохозяйств (38% от аудитории платного ТВ или 31% от всех телезрителей страны). Оператор занимает более 70% на рынке спутникового ТВ в России по числу абонентов.

Екатерина Солнцева

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