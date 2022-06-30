Основатель «Билайна» вернулся в совет директоров Veon

Совет директоров группы Veon покинули ее председатель Геннадий Газин и венчурный инвестор Леонид Богуславский. Зато в совет директоров вернулся один из основателей «Вымпелкома» Оги Фабела.

Новый состав совета директоров Veon

Собрание акционеров телекоммуникационной группы Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») избрало новый состав совета директоров. Из совета директоров ушло трое человек: Геннадий Газин, Леонид Богуславский и Серхи Эрреро (Sergi Herrero).

Кто ушел из совета директоров Veon

Геннадий Газин входил в совет директоров Veon с 2014 г. в качестве независимого директора, в 2020 г. он стал председателем совета. Газин является партнером американского инвестиционного фонда Lindsay Goldberg. Также он был членом консультационного совета L1 Technology - подразделения инвестиционной компании LetterOne, являющейся крупнейшим акционером Veon.

Леонид Богуславский является основателем инвестиционного фонда Ru-Net Holdings, который в начале 2000-х годов входил в число ранних инвесторов «Яндекса» и интернет-магазина Ozon. Сейчас Ru-net Holdings называется RTP Global и действует в качестве международного венчурного фонда.

Один из основателей оператора «Вымпелком» Оги Фабела

Итальянец Серхи Эрреро в 2020-2021 гг. был одним из двух гендиректоров Veon, наряду с бывшим гендиректором турецкого сотового оператора Turkcell Кааном Терзиоглу (Kaan Terzioglu).

Весной 2022 г. из совета директоров Veon вышел совладелец LetterOne и «Альфа-групп» Михаил Фридман. Это случилось после его попадания в санкционные списки Евросоюза и Великобритании.

Кто вошел в совет директоров Veon

В совет директоров Veon вошло трое новых членов. Это Оги Фабела (Augie Fabela), Мартин Люндай (Morten Lundai) и Стэн Миллер (Stan Miller). Американец Оги Фабела в начале 1990-х через свою компанию FGI Wireless был сооснователем «Вымпелкома» наряду с Дмитрием Зиминым. В 1996 г. после проведения «Вымпелкомом» IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже, Фабела вышел из капитала компании.

В 2011 г. Оги Фабела стал председателем совета директоров группы Vimpelcom (прежнее название Veon), основанной путем слияния «Вымпелкома» с украинским сотовым оператором «Киевстар». Впрочем, через год Фабела покинул совет директоров Vimpelcom, однако он сохранил статус почетного председателя совета директоров компании. Фабела также является основателем американского старапа FastForward.ai и председателем совета директоров Emeritus.

Мартин Люндай был гендиректором малайзийских сотовых операторов Maxis и Digi.com, а также работал на руководящих должностях в британском сотовом операторе Vodafone и норвежской телекоммуникационной компании Telenor (входила в число крупнейших акционеров Veon). Стэн Миллер является гендиректором люксембургских компаний AIH и Leaderman и членом совета директоров южно-африканской телекоммуникационной компании MTN Group.

Кто остался в совете директоров Veon

Еще восемь членов совета директоров Veon сохранили свои позиции. Независимыми директорам являются бывший президент МТС Василий Сидоров, председатель советов директоров онлайн-платформы для маркетплейсов Scout24 и площадки для распространения электронных книг Storytel Ганс-Голгер Албрехт (Hans-Holger Albrecht), бывший советник Telenor Гюннар Холт (Gunnar Holt), вице-президент фармацевтической компании Sanofi и председатель совета директоров французской биотех компании Aelis Farma Карен Линехан (Karen Linehan), председатель совета директоров и сооснователь финтех-компании Revo Technolgies Ирен Швакман (Irene Shvakman) и топ-менеджер KPMG Михаэль Соетинг (Micheil Soeting).

Также места в совете директоров Veon сохранили старший партнер консалтинговой компании Korn Ferry Ярослав Глазунов и старший партнер L1 Technology Андрей Гусев.