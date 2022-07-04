Экс-глава «Мегафона» ушел из компании, собравшей с американцев $200 млн

Экс-гендиректор «Мегафона» Иван Таврин вышел из капитала и руководства созданной им SPAC-компании Kismet-II. Данная компания привлекла $200 млн в ходе IPO на Nasdaq и ищет партнера для слияния в сфере технологий и интернета. Новые руководители и владельцы компании Дмитрий Елкин и Гедрюс Пукас имеют опыт работы в России, но обещают не инвестировать в российский рынок.

Иван Таврин попрощался с Kismet-II

Предприниматель Иван Таврин, бывший гендиректор «Мегафона» и владелец холдинга «Медиа-1», покинул созданную им компанию Kismet Acquisition Two (Kismet-II). Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Таврин также продал свою долю в компании.

Как Таврин трижды выходил на Nasdaq

В конце 2020 г. - начале 2021 г. Таврин зарегистрировал на Каймановых островах три компании с похожими названиями: Kismet Acquisition One (Kismet-I), Kismet-II и Kismet Acquisition Three (Kismet-III). Все они относятся к категории SPAC (Special Purpose Acquisition Company): не имея активов, они провели IPO (первичное размещение акций) с целью последующего слияния с другими компаниями.

Все три компании проводили IPO на американской бирже Nasdaq и рассматривали возможность осуществления сделок в технологическом и интернет-секторе России и Европы. Kismet-I и Kismet-III привлекли по $250 млн, Kismet-II - $200 млн. Данные средства можно тратить только после осуществления слияния с компанией, желающий таким образом получить листинг на бирже. В случае с Kismet-I в начале 2021 г. слияние было осуществлено с зарегистрированным на Кипре и основанным россиянами разработчиком мобильных игр Nexters.

Экс-гендиректор «Мегафона» Иван Таврин вышел из капитала и руководства своей SPAC-компании Kismet-II, которая привлекла $200 млн на Nasdaq и теперь ищет партнера для слияния в сфере технологий и интернета

У каждой SPAC-компании есть «компания-спонсор», которая выступает в роли ее создателя. В случае с обозначенными компаниями таковой выступала принадлежащая Таврину Kismet Sponsor (зарегистрирована на Британских Виргинских острова), владевшая по 21% в каждой из вышедших на биржу компаний группы Kismet.

Новый «спонсор» Kismet-II

Сейчас было объявлено, что Kismet Sponsor передала свою долю в Kismet-II созданной ей дочерней компании Quadro Sponsor (зарегистрирована в американском штате Делавэр). Затем Quadro Sponsor была продана зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) компании Quadro IH DMCC, которая является «дочкой» инвестиционная фонда QCP Capital Partners (также зарегистрирован в ОАЭ).

Данный фонд был изначально был создан в России литовцем Гедрюсом Пукасом, выходцем из инвестиционной компании «Тройка-Диалог» (нынешнее название – Sberbank CIB). В разное время фонд инвестировал в форекс-брокер FX Club, российский онлайн-маркетплейс автомобильных запчастей Emex Group, ритейлеры Fix Price и «Монетка М».

Quadro IH DMCC получил в собственность 6,25 млн акций Kismet-II класса «B» (данный тип акций выпущен в пользу «компании-спонсора» и подлежит конвертации в обыкновенные акции класса «А») и 4,4 млн варрантов на акции компании. В совокупности Quadro IH DMCC будет иметь возможность стать владельцем 36,7% акций Kismet-II.

Сумма сделки не раскрывается. Исходя из цены размещения акций Kismet-II $10 за одну акцию, проданный пакет акций мог стоить $62,5 млн. Один варрант позволяет приобрести одну акцию Kismet-II по цене $11,5, но это будет возможно лишь после осуществления слияния Kismet-II с будущим партнером.

Новый глава Kismet-II

Новым гендиректором Kismet-II, вместо Ивана Таврина, стал бывший партнер фонда UFG Private Equity Дмитрий Елкин. Как и Таврин, Елкин через компанию Twelve Seas Capital организовал несколько SPAC-компаний, которые провели IPO на Nasdaq.

Twelve Seas Investment Company I привлекла в ходе IPO $207 млн и осуществила слияние с базирующимся в ОАЭ поставщиком услуг по хранению нефти Brooge. Twelve Seas Investment Company II в ходе IPO привлекла $345 млн и сейчас находится в поиске партнеров для осуществления слияния.

В случае с Kismet-II и Kismet-III ожидалось, что они станут базой для консолидации активов в сфере сотовых башен. Таврин через Kismet Capital Group (KCG) владел башенным оператором «Вертикаль». В конце 2021 г. KCG договорился с «Мегафоном» об объединении принадлежащей ему «Первой башенной компании» с «Вертикалью».

Обязательство не инвестировать в Россию и Белоруссию

Объединенная компания получила название «Новые башни». В начале 2022 г. «Новые башни» приобрели одного из крупнейших независимых игроков на данном рынке – «Русские башни».

Впрочем, ни Kismet-II, ни Kismet-III в этой схеме так и приняли участия. После начала специальной военной операции России на Украине было объявлено, что ни Kismet-II, ни Kismet-III более не рассматривают возможность инвестировать в Россию и Белоруссию. Вместо этого обе компании будут сконцентрированы на регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка).

Новые руководители и собственники Kismet-II утверждают, что они продолжат курс на поиск активов для слияния в сфере технологий интернета в регионе EMEA, однако не будут рассматривать активы из России и Белоруссии. В то же время если до февраля Kismet-II не найдет партнера для слияния, компании придется вернуть деньги инвесторам.