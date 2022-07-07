Фиктивный интернет-провайдер обманывал нищих американцев при информационной поддержке государства

Банальное мошенничество

Власти США обвинили жителя Огайо Кайла Тракслера (Kyle Traxler) в мошенничестве в телекоммуникационной сфере, пишет Ars Technica. Мужчина через фиктивную фирму предлагал небогатым американцам за небольшую плату приобрести телеком-услуги и сопутствующую технику, которые так фактически и не были оказаны или отправлены заказчикам.

Схема, которую предположительно провернул Тракслер, до смешного проста: его фирма предлагала потенциальным клиентам перевести на ее счет довольно скромную сумму денег онлайн в обмен на доступ в интернет по субсидируемым государством тарифам, а также устройства вроде роутеров и ноутбуков в довесок. Доверчивые американцы деньги переводили, но обещанной техники и интернета не получали. Недовольным клиентам сотрудники фирмы предлагали изучить прописанное «мелким шрифтом» в условиях обслуживания, а затем и вовсе переставали выходить на связь.

Отдельного внимания заслуживают условия обслуживания, на которые соглашались жертвы Тракслера. В соответствующем документе прямым текстом сказано, что компания не дает каких-либо гарантий и не осуществляет возврат средств ни при каких обстоятельствах. Тем же, кто посмеет прибегнуть к процедуре так называемого чарджбэка (оспаривание платежа через банк), компания угрожала судебным иском на круглую сумму.

Американский псевдопровайдер обманывал граждан, предлагая доступ в интернет с огромной скидкой

Жертвами вероятного мошенника стал по меньшей мере 41 человек – именно столько обманутых обратилось с жалобами в Федеральную комиссию по связи США (FCC). Однако, согласно выводам федерального агентства, реальные цифры могут быть более внушительными.

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что на фальшивого интернет-провайдера жертвы вышли либо через официальный сайт FCC, либо через сайты связанных с ней сервисов.

Как Тракслер федеральные льготы получал

В августе 2021 г. Кайл Тракслер учредил компанию Cleo Communications, которая позиционировала себя как поставщика услуг высокоскоростного доступа в интернет.

Фирма пыталась войти в число участников государственной программы Emergency Broadband Benefit (EBB). Благодаря программе EBB американские интернет-провайдеры с 2021 г. могли получать денежные субсидии на оказание профильных услуг жителям США с низким уровнем дохода со скидкой. Размер скидки мог достигать $50.

Также в некоторых случаях клиенты имели возможность получить бытовые телекоммуникационные устройства (например, роутеры) и компьютерную технику (ноутбуки) с внушительной скидкой. Выпавшие из-за предоставления скидки доходы фирме возмещало государство руками Федеральной комиссии по связи США (FCC), которое курировало исполнение программы.

Впоследствии программа EBB была заменена на новую. Она получила название Affordable Connectivity Program (ACP) и предусматривала снижение максимального размера компенсации/скидки до $30.

Первая попытка Cleo присоединиться к EBB не увенчалась успехом, поскольку в соответствующей заявке, по сведениям FCC, не хватало информации о деятельности компании. Однако в дальнейшем Тракслер учел ошибки и уже к новой заявке приложил копии двух накладных. Примечательно, что существенная информация о контрагентах Cleo в этих документах отсутствовала – якобы из соображений заботы о конфиденциальности клиентов. Зато вероятный мошенник не поскромничал, указывая в заявке количество действующих абонентов – целых 500 домохозяйств.

Такие объяснение и комплект документов, судя по всему, не вызвали не смутили чиновников из FCC, потому что заявка Cleo в этот раз была одобрена, а компания попала в публично доступные на сайтах агенства и связанных с ним структур реестры участников EBB.

Череда жалоб

Неладное чиновники заподозрили, когда из разных частей страны на компанию Cleo начали поступать десятки однотипных жалоб. В общей сложности FCC рассмотрела 41 обращение американцев из Алабамы, Аризоны, Колорадо, Иллинойса, Массачусетса, Нью-Йорка, штата Вашингтон и Висконсина.

Так, жительница Иллинойса заказала через сайт Cleo ноутбук по льготной цене в $50. Оплатила покупку при помощи платежного сервиса Venmo. Не получив устройство, женщина попыталась связаться с Cleo через социальные сети и по телефону, однако моментально оказалась заблокирована.

Женщина из Нью-Йорка ожидала получить Wi-Fi-роутер, планшетный компьютер и ноутбук вкупе с выгодным интернет-тарифом, заплатив около $109 Cleo через PayPal. Заказанное, разумеется, не было доставлено. Общение с представителем компании по электронной почте не принесло плодов и не доставило женщине удовольствия – персонал, по ее словам, был с ней груб.

Некоторым из жертв, как отмечают в FCC, удалось вернуть свои средства – в этом помогло обращение к представителям сервисом, через которые проводились платежи.

Перспективы Тракслера

Согласно выводам FCC, единственной целью существования фирмы Cleo было получение финансовой выгоды от клиентов под видом участника программы EBB. Никакой иной деятельности компания не вела, то есть занималась банальным мошенничеством.

Комиссия предлагает наложить на Тракслера как учредителя максимально возможный в данных обстоятельствах штраф в размере $220 тыс. FCC, как отмечает издание Ars Technica, не имеет мощных легальных инструментов, позволяющих эффективно взыскивать штрафы. Однако у Министерства юстиции США их вполне достаточно, и оно их применяет, когда «связисты» делятся проблемными делами.

По мнению журналистов Ars Technica, от уголовного преследования Тракслер тоже не застрахован. Незаконное присоединение к программе EBB может считается преступлением. Кроме того, FCC считает, что основатель Cleo совершил сразу несколько правонарушений, которые попадают под определение мошенничества с использованием электронных средств. Максимальный срок наказания за подобное преступление может достигать 20-30 лет.